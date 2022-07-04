Start-uplar tek çatı altında toplanıyor

Dünya genelinde start-up ekosistemi giderek büyüyor. Küresel değişimler, inovatif bakış açısı, toplumsal sorumluluk düşüncesi, özellikle teknolojinin sağladığı imkânlar yeni iş fikirlerini doğuruyor. Girişimciler sıra dışı fikirler ile öyle güzel iş alanları yaratıyor ki, hayran olmamak mümkün değil.

Dünyadaki başarılı start-up örneklerinden Uber, Airbnb, Getir, Amazon, Armut gibi start-upların faaliyetlerini görünce, fikrin ne kadar değerli olduğu anlaşılıyor. Mesela Airbnb'ne (Air Bed and Breakfast) bakalım. 191 ülkedeki 100 bin şehirde faaliyet gösteren şirket, kullanıcılar için herhangi bir acenteye başvurmadan doğrudan ev kiralayabilecekleri hızlı ve kullanışlı hizmet sağlıyor. Girişimin değerinin ise 130 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor. Düşünsenize 191 ülkeden ev satın almak mümkün olur muydu?

Start-Up girişimcileri; iş fikirlerinin toplumsal ve evrensel faydaya dönüşebilmesi, tüketici ihtiyaçlarına çözüm bulabilmesi, fikirlerini hayata geçirebilmesi için yatırımcıya yani fona ihtiyaç duymaktadır. Örneğin, su geçirmez ayakkabı fikri veya yanmayan giysi fikrini ilk kez geliştiren firma start-up olarak adlandırılmaktadır. Fakat bu fikri uygulamaya koymak yani üretim yapmak, mağazalar açmak, pazar bulmak için yatırımcıya ihtiyaç duyulmaktadır.

AVRUPANIN EN GENÇ ÜLKESİ

Veriler start-upların desteklendiğini gösteriyor.

CB Insights'ın verilerine göre, dünyada 2022'nin ilk üç ayında girişimciler 143,9 milyar dolar yatırım yaptı. ABD tek başına 71,2 milyar dolar yatırım alarak dünyadaki yatırımların yüzde 49'unu oluştururken, Avrupa'da yüzde 20 artış görülüyor. Türkiye ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolar yatırım ile dünyadaki toplam yatırım miktarının %0,9'unu oluşturuyor.

Yatırım alan start-up'ların dağılımına bakıldığında İstanbul 50, Ankara 7, İzmir 2, Adana ve Manisa 1'er girişimin yatırım aldığı görülüyor.

Bu yatımcıların bazılarının ABD ve İngiltere'den olması da dikkat çekiyor. Ülkemizin teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten bir konuma erişmesi bizim için bir dönüm noktasıdır. Bu kapsamda genç nüfusun eğitim ve geliştirme faaliyetleri ile niteliklerinin artırılması çok önemli.

84 milyon 680 bin 273 olan nüfusa sahip Türkiye'de, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 273 kişi. Genç nüfus oranının yüzde 15,3 olması ülkemizi Avrupa'nın en genç nüfusa sahip ülkesi yapıyor. Bu yakın gelecekte Avrupa'nın en iyisi olmamız için büyük bir fırsat.

BÜYÜK POTANSİYELE SAHİBİZ

Fırsatları avantaja çevirme yolunda inovatif adımlar atan TOBB, bu kapsamda google. org'un desteği ile Türkiye Start-up Platformu'nu kuruyor. 2023'te hayata geçecek platform Türkiye'de faaliyet gösteren start-upları kayıt altına alarak, gelişimlerini takip etmeyi, yatırımcı ve müşterilerle buluşturmayı hedefliyor. İnternet üzerinden erişilecek platform sayesinde; girişimciler ürün ve hizmetlerini sergileyebilecek, ticarileşme ve büyüme yolunda ihtiyaç duydukları yatırım, müşteri, eğitim ve mentorluk hizmetlerini karşılayabilecek. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bir tırtıl, kelebeğe dönüşürken nasıl bir kozaya ihtiyaç duyuyorsa, start-upların büyük işletmelere dönüşmesinde bu platform onların kozası olacak, start-upları, girişimleri ve uzmanları bu projeye katkı vermelerini bekliyorum" diyor. Google Türkiye Direktörü Mehmet Keteloğlu ise, genç nüfus ve girişimcilik kültürü sayesinde teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlerin sayısının arttığını belirterek, "Bu alanda çok büyük bir potansiyele sahibiz. Türkiye'den çıkan start-uplar dünyada da dikkat çekiyor" diyerek potansiyelimizin altını çizmektedir.

Türkiye Start-up Platformu'nun hayata geçmesi için google.org aracılığıyla 500 bin dolarlık kaynağın ayrılması stratejik bir adımdır.

Teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlere, eğitim ve mentorluk desteği verilmesiyle, ülkemiz çok başarılı işlere imza atacaktır.