Sosyal medyadaki yozlaşmaya dikkat

Hepimizin bildiği gibi pandemi ile birlikte dünyanın; sosyal, siyasal ve ekonomik yapısı yeni bir boyut kazandı. Bu değişimlere daha önce sıklıkla değindiğimden detaylara gerek yok. Fakat yeni dünya düzeninde geleceğe dair araştırmalara bakıldığında ve analizler incelendiğinde endişe verici bazı konular dikkat çekiyor. Özellikle toplumsal ve psikolojik değişimler çok düşündürücü... İnsan sosyal bir varlık olduğundan, haliyle çevresel faktörler iletişim ve davranışlarımıza yön veriyor. Özellikle iş ahlakıyla ilgili değerlerin yitirilmesi korkunç bir şey...



Dijital dönüşüm ile gelen uygulamalar da toplumun yozlaşmasını tetikliyor. Mesela sosyal medyada paylaşılan ahlaksız videolar, içerikler, postlar toplumun ayarlarını bozuyor.



İşin kötüsü bu içerikler bir neslin beynini yıkıyor! Çocuklar ve gençler ne yazık ki bu ahlaksızlığı normal sanıyor ve hafızalarına yerleştiriyor. Örneğin sosyal medyada yetişkinlerin yatak odalarındaki mahremiyetlerini paylaşması, alkollü kişilerin taşkın hareketlerini yayınlaması, genç bir kızın sevgilisini ikna etmek için seviyesiz sözcükleri, güzel gözükmeyi çıplaklık sanarak mahrem yerlerini ön plana çıkaran kıyafetleri tercih etmesi, fazla izlenme uğruna canını hiçe sayıp güvensiz ortamlarda resimler paylaşılması gibi konular gündeme gelebiliyor. Bunlardan daha da abartılı olan bazı örnekler de verilebilir. Ne yazık ki bu içerikler dünya genelinde paylaşıldığından etkileşim oranları da yüksek oluyor.



BİR NESLİ KAYBEDEMEYİZ

Toplumun geleneklerini, örf ve adetlerini, değer yargılarını hiçe sayarak paylaşım yapan bu kişilerin ceza alması ve hesaplarının kısıtlanması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa toplum bundan büyük zarar görür. Araştırmalarıma göre, devletin bu kapsamda çeşitli yaptırımları bulunuyor. Uygunsuz paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları, bağlı olunan İl Emniyet Müdürlüklerine şikâyet edilebiliyor.

Siber Suçlarla Mücadele Uzmanları, incelemelerden sonra Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda yaptırımlar uyguluyor.

Toplumun değersizleşmesine engel olmak için daha duyarlı olmak gerektiğini düşünüyorum.

Bir şeyler yapmalıyız, çünkü bir neslin kaybedilmesini izleyemeyiz.

Toplumun ahlaki değerlerine sahip çıkması çok önemlidir. Çıkar ve menfaat uğruna yolsuzluğun, hırsızlığın, israfın, ahlaksızlığın normal kabul edilmesi, normalleştirilmesi asla kabul edilemez. Bunların sonucu; toplumsal barışın yok olması, refahın düşmesi, krizlerin artması, halkın kıtlık içinde yaşamasına kaynak hazırlar. Haysiyetlerini kaybeden toplumlar kaybetmeye ve yok olmaya mahkumdur.

Toplumsal değerlerimizin yitirilme çabası aslında dünya güçlerinin kirli bir oyunudur.

Onlar Türklerdeki ışığı söndürmek için senaryolar kurmaktadır. Teknoloji ve uygulamalar ile gençlerimizi zehirlemek ve de toplum değerlerimizi yitirmek için çalışmaktadır.

Düşmanlara karşı duyarlı olmalıyız, akıl, bilim, iyilik, doğruluk, çalışkanlık tek yolumuzdur.



KENDİMİZE HAS MODELLER

Toplumun sosyolojik yapısının bozulması, ekonominin geri kalmasına yol açar. Zaten davranışsal ekonomiye yön veren toplum davranışları değil midir? Toplumun yapı taşını oluşturan ailedir. Anne ve babaların bilinçli olması, bilinçli ve sağlıklı çocuklar yetiştirmesi ülkemizin geleceği için en önemli ihtiyaçtır.

Pozitif Etki kitabımda da vurguladığım gibi, "Çiftler anne baba olmadan önce sıkı bir eğitim programından geçirilmelidir." Her evli çift, çocuk sahibi olmadan önce "ehliyet" almalıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuda müjde verecektir.

21'inci yüzyılda ülkeler pek çok konuda ortak hareket ettiğinden, çevresel faktörler ve davranışlar artık benzerlik göstermektedir.

Fakat küresel eko-politik gelişmeleri bütün bir şekilde değerlendirdiğimizde ülkemizin iç dinamiklerini korumak, kendimize has modeller geliştirmek bizim elimizdedir. Türkün gücü her şeye yeter. Örneğin Ahilik Teşkilatı'nın özellikleri, Kutadgu Bilig'in nasihatları, Peygamberimizin öğütleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri yani atalarımızın, Türk kültürümüzün mirası bizim tek rehberimizdir.

