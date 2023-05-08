Ekonominin geleceğine yön veren teknolojiler

21. yüzyılın insanoğluna sunduğu en önemli gelişme şüphesiz 'teknoloji'.

Pandemi ile yakın ilişki içine girdiğimiz teknolojik gelişmeler, artık sosyal yaşantımızın ayrılmaz bir parçası. Özellikle e-ticaret tarafına baktığımızda, veriler bu sektörün çok hızlı geliştiğini, gelecekte ise çok daha yaygın olacağını gösteriyor.

Teknoloji üretimi ve ihracatında öncü olan devletler ekonomik anlamda da özgür olacaklar. Teknolojik çalışmalara ve teknoloji üretimine baktığımızda, genç beyinlerin anahtar olduğunu bilmeyen yok. Genç nüfusun oranı düşünülünce ülkemiz çok şanslı. Mesela savunma sanayinde ve oyun sektöründeki üretim ve gelişmelere baktığımızda gençlerin yetenekleri gururlandırıyor.

Gerçekten de gençlerin kapasiteleri çok yüksek, bunları performansa dönüştürmek için eğitim, yatırım ve olanak şart...

YAPAY ZEKA KULLANIMI ARTAR

Dünya genelinde 2023 ve sonrasını ekonomik anlamda şekillendirecek teknolojilere bakalım. Fakat öncesinde meslek seçimi yapacak gençler için bir hatırlatma yapalım. Malum YKS yaklaşıyor.

Gençler, hangi mesleği seçerseniz seçin teknolojiyi entegre etmeyi sakın unutmayın...

İster sosyal bilimler ister fen bilimler olsun, her işin merkezine teknoloji alınırsa ve topluma fayda hedefi ile yapılırsa sonuç başarılı oluyor. Yakın gelecekte ekonomiyi şekillendirecek ve iş dünyasının merkezine konumlanacak birkaç teknolojik gelişmelere değinecek olursak:

- Uluslar arası makaleler 2023 yılında yapay zeka kullanımının aratacağını belirtiyor.

Yapay zekanın inovatif etkisi akıllı ürünleri geliştirecek. E-ticaret ve hizmet sektöründe müşteriye sağladığı memnuniyetin neticesi pazarı büyütüyor.

- Metaverse ile birlikte Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) teknolojilerindeki gelişim de hızlanacak.

Mesela iş dünyası toplantılarını burada düzenlerken, uzaktan çalışma daha da yaygınlaşacak.

- Blockchain hızla gelişiyor. Veri depolamak, veriyi merkezileştirmek, güvenlik ve analiz için blockhainin önemi artıyor. Ayrıca Değiştirilemez tokenler (NFT'ler) daha kolay olacak.

- Nanoteknoloji ve gen düzenlemeleri yaygınlaştı. Ara sıra köşemde değindiğim CRISPR teknolojisi de hızla genişliyor.

YEŞİL ENERJİ YATIRIMLARI

- Kuantum teknoloji de birçok ülkenin gözbebeği konumunda. Mesela ABD, İngiltere, Çin ve Rusya gelişmekte olan kuantum bilişim teknolojisine yatırım yapıyor. Bilişim ve iş dünyasının bu teknolojiden yararlanacağı özellikle tıp, finans, havacılık, uzay gibi sektörlerde devrim etkisi yaratacağı öngörülüyor.

- Yeşil enerjiye de yatırım artıyor.

Malum iklim krizi var. 2023'te yeni bir enerji kaynağı olan yeşil hidrojene yönelim var. Mesela Avrupa'nın iki büyük enerji şirketi olan Shell ve RWE bu alanda yatırımlar yaptı.

- İnsansı robotların seri üretimleri de yaygınlaşıyor. Sürdürülebilir teknolojilere de odaklanma artıyor. Bu sayede daha az enerji tüketen makinelerin üretilmesi sağlanacak.

- Bulut teknolojisi de kritik öneme sahip. Örneğin iş dünyasında ortak sektörler kendilerine özgü ihtiyaçları karşılamak için bir ekosistem oluşturabilir.

Bilgi Teknolojileri yeteneklerini farklı bulut sağlayıcıları arasında dağıtıp, veri güvenliği, yönetişim ve ortak değerleri koruyan bir sistem oluşturabilir.