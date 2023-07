Gençler gelecekten neler bekliyor?

Hayat koşullarının zor olduğu günümüz şartlarında gençler geleceğe dair çeşitli endişeler taşıyor.

Sosyal düzen, ekonomik yapıdaki değişimler, teknolojinin ilerlemesi, yapay zeka ve özellikle robotların yükselişi istihdam kaygısını da beraberinde getiriyor.

Gençler geleceğe umutla bakmayı güven duymayı istiyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hayata pozitif bakabilmesi, hayaller kurabilmesi çok mühim. Zira her şey hayalle başlıyor.

Peki gençler ne bekliyor?



İYİ EĞİTİM OLANAKLARI

Eğitim hayatın birinci basamağıdır.

Nitelikli bir eğitim, nitelikli bir gelecek demektir.

Orta öğrenim ve lise seviyesinde eğitimin kalitesi, muhakeme ve uygulama temelli sistem üzerine kurulması, evrensel bireyler olma adına birkaç alanda ana dil düzeyinde yapancı dil eğitimi verilmesi tüm kapıların anahtarıdır.

Dünyanın en başarılı kişileri yabancı dil eğitimi sayesinde önemli çalışmaları hayata geçirmiştir. Üniversite eğitimlerinin sektörün ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve dünyanın vizyonu ile eşdeğer bir şekilde ilerlemesi çok mühim. Böylece işsizlik sıkıntısı da çekilmesi büyük ölçüde önlenmiş olur. Bu arada üniversite tercihlerinin yaklaştığı şu günlerde, teknoloji tabanlı mesleklerin öneminin arttığını ve her mesleğin teknoloji ile iç içe olacağını hatırlatmakta fayda var.



İSTİHDAM VE KARİYER

Gençler işsiz kalmamalı. Ülkemizde genç nüfus oranı yüksek olduğundan, gençlerin işsizliği "sosyal bunalım" anlamına gelmektedir. Kamu ve özel sektörler birlikte, iş dünyasının gençlerin taleplerine göre strateji oluşturması ve gençleri desteklemesi şart. Diğer taraftan son yıllarda gençlerin yurtdışına yerleşme isteğinde artış görülüyor. Onların yurt dışına gitme isteğine neden olan istek ve imkanların ülkemizde sağlanması ve kendilerini değerli hissedecekleri politikaların geliştirmesi çok önemli.



ESNEK İŞ OLANAKLARI

Günümüzde GİG Ekonomisi hızla büyümektedir. Gençler yeteneklerini geliştirip birkaç alanda uzmanlaştıklarında farklı kazanç kapıları bulabilmektedir.

Bu durum zaten tam zamanlı işlere olan ilgiyi azaltmaktadır. Onlar esnek olacakları, mekandan ve yöneticiden bağımsız çalışacakları işleri tercih ediyor.



İNOVASYON VE TEKNOLOJİ

Gençler teknolojiye erişmek istiyor.

Bu sadece sosyal medya kullanmak değil. Aksine uygulama üretme, kod yazma, patent alma gibi hayatı kolaylaştıracak, topluma fayda sağlayacak inovatif çalışmalar üretmek istiyor.

Bunun için eğitime, erişime, desteğe, mentora ve maddi olanaklara ihtiyaçları var. Teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten bir ülke olmak için tek yolumuz gençlere daha çok yatırım yapmaktır.



SAYGI VE DEĞER GÖRMEK

Günümüzde kuşak farkı çok yoğun yaşanmaktadır. Gençlerin internet bağımlılığı, çocukları anne babaların yerine daha çok internetin yetiştirmesi, çeşitli fikir ayrılıklarını ve davranış değişikliğini meydana getiriyor. Her şeye rağmen gençler, yaşadığı toplumdan ve ailelerinden; sevgi, saygı ve değer görmek istiyor. Etiketlenmeden, ayrıştırılmadan, dışlanmadan olduğu gibi kabul edilmek, bir birey olarak görülmek istiyor.



SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA

Gençler sürdürülebilir bir dünya için çevre dostu uygulamaların olduğu politikalar ile çevre bilinci gelişmiş bir toplumda yaşamak istiyorlar. İnsana, çevreye, topluma, yasalara, refaha ve etik değerlere sahip bir ülkeyi yaşanabilir bir ülke olarak değerlendiriyorlar. Bilim ve irfan ile ilerlemek istiyorlar. Atatürk'ün dediği gibi: "Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız."

