Çalışanların yaklaşımı işin rotasını belirler

İçinde bulunduğumuz çağda, çalışma hayatında yaşanan değişimler hız kesmeden devam ediyor.

Dijital dönüşümün sunduğu imkanlar, kolaylıklar ve oluşturduğu değişimler çalışma sistemlerini sil baştan düzenlemeyi zorunlu bir hale getirdi.

Üretim metotları, iş yapış şekilleri, mesai kavramları, uluslararası ticaret dengeleri, o ülkedeki yasal prosedürlerle birlikte değişimi yönetmek bambaşka bir boyuta ulaştı. İş hayatı öncelikle üretimi, hizmeti, kazancı ve işin devamlılığını hedefliyor.

Nihayetinde bu hedeflere ulaşmanın temelinde ise çalışanlar ve yöneticiler var.

Çalışanların verimli olması, başarıyı sağlarken tersi durumda ise kurumlar maddi ve manevi kayıplar yaşayabiliyor.

Son yıllarda yaşanan değişimler karşısında çalışanların beklentileri neler?

Çalışanlar iş güvencesinin sağlanmasını, özlük haklarının karşılanmasını, insan odaklı bir yönetim modelini ve iş yerinde değer görmeyi bekler.

Uluslararası araştırmalara göre, hem globalde hem de Türkiye'de, çalışanlar iş ve aile yaşam dengesi istiyor ve ideal kariyerini "iş yaşam dengesine sahip olmak" olarak tanımlıyor.



MOTİVASYON DÜŞÜKLÜĞÜ RİSKİ

İş hayatının kaptanı her ne kadar yöneticiler olsa da, işi yürüten çalışanlar olduğu için onların yaklaşımları iş rotasının belirleyicisi oluyor. Bu nedenle çalışanların beklenti ve ihtiyaçlarını bilmek, yeteneklerine ve bireysel hedeflerine göre kurumsal hedefleri belirlemek, kurumlar için faydalı sonuçlar doğurmaktadır.

Bazen çalışanlar, motivasyon dalgalanmaları yaşayabilir, bu doğaldır. Bazen de zor durum içinde hissedebilir. Bu hisler öfke, stres, motivasyon düşüklüğü hatta tükenmişlik yaratabilir. Bunu önlemek için şu soruları sormak yararlı olacaktır:

- Beni zorlayan noktalar neler?

- Hangi yönleri düzeltmem gerekir?

- Hangi yöntemleri kullanmalıyım?

- Kişisel ve kurumsal çözümler neler olabilir?

- Bunun için neler yaptım?

- Çalışma arkadaşlarım ve yöneticilerimle açık ve samimi iletişim kurabiliyor muyum?



YETKİNLİĞE GÖRE İŞ DAĞILIMI

Aslında iş hayatında zorluklar insanı geliştiren fırsatlardır. Her sorun çözümlenebilir.

Olayları şahsileştirmeden, tamamiyle kurumsal bakış açısı ile ilerleyerek profesyonel sonuçlar almak mümkündür. Bu noktada yöneticilere de büyük görevler düşüyor. Çalışanlarını tanımaları önemli. Bu noktada da şu sorular gündeme gelebilir:

- Ekip arkadaşlarımın güçlü ve zayıf yönlerini biliyor muyum?

- Onların verimliliği için yeterli imkanlar sunuyor muyum?

- Onların yetkinliklerine göre iş dağılımım adil mi?

- Onların motivasyonu ve hedefleri için neler yapıyorum?

Dijital dönüşüm sayesinde, esnek mesai ve lokasyondan bağımsız işler çığ gibi büyümektedir.

Tam zamanlı işlerin yerini 'freelance' işler almaktadır. İşgücü kaybını önlemek için çalışanı elde tutma politikaları geliştirmek, iş dünyasında önümüzdeki süreçlerin en önemli gündemlerimden olacaktır.

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