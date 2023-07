Para yönetimi başarıyı getirir

Bireysel finans yönetimine dikkat etmek lazım. Globalde yaşanan ekonomik krizler yerel düzeyde iş ve sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Ülkemizde de enflasyonla mücadele haliyle alım gücünü düşürüyor. Devletin önceliği enflasyonu düşürmeye odaklı olsa da bu biraz daha zaman alacak... Bu dönemde finansal okuryazarlık konusunda bilgi sahibi olmak fayda sağlamaktadır.

Finansal okuryazarlık; kişilerin mali konularda doğru, bilinçli ve etkili karar alabilmeleri için finansal kavram ve ilkeler konusunda bilgi, beceri ve anlayışı ifade etmektedir. Tasarruf, bütçeleme, yatırım, risk, finansal planlama gibi kısacası para yönetimini incelemektedir. Ayrıca kişilerin finansal tuzaklardan kaçınması, finansal hedeflere ulaşması için beceri kazanmak ve finansal güvenlik hususlarında donanım sahibi olmasını sağlamaktadır.

Tarafıma, bireysel finans konusu sıkça sorulmaktadır. Her ne kadar kişisel bütçe yönetimini dış çevre faktörleri direkt etkilese de bazı bireysel tedbirleri vurgulamak yol gösterici olabilir.

İSTEK Mİ İHTİYAÇ MI?

21. yüzyılda toplumun en büyük sorunlarının başında tüketim çılgınlığı geliyor. Online siteler, giyim, kozmetik, takı mağazaları sürekli müşteri ile dolu. Sorulması gereken en önemli soru "İstek mi? İhtiyaç mı?" Ne yazık ki istekler ağır basıyor ve bireysel bütçelere büyük zarar veriyor. Bir alışverişte ilk dikkat edilmesi gereken nokta istek ve ihtiyaç ayrımı yapmaktır. İnsanlar doğası gereği nefislerine yenik düşebiliyor. Ancak güzelin sonu yok. Nefsi terbiye etmek önemli.

Gelir ve gider tablosu yapmak: Eve ne kadar gelir girdi, ne kadar gider var.

Bunları ay başında analiz edip bu doğrultuda ilerlemek mühim. Çünkü belirsizlik olduğunda ipin ucu kaçar.

Aylık gelirin %10'unu bir kenara ayırmak:

Çok küçük miktarlarda bile olsa para biriktirmeye bir kere başlandığında kişide tasarruf bilinci oluşuyor. Bu gereksiz harcamaların kısılmasına ve bereketin artmasına yol açıyor.

HER DAİM ZAMAN VAR

Giderleri analiz etmek ve alternatif yöntemler bulmak: Pek çok aile aylık giderin büyük çoğunluğunu yeme- içme olduğunu söylüyor. Özellikle dışarıdan yemek sipariş etmek günümüzde çok pahalı. Bunun yerine evde yemek pişirmek daha ekonomik bir yöntemdir. Bazı mesaili çalışanlar "zaman yok" bahanesi yapabiliyor ancak her daim zaman vardır, sadece öncelikler farklıdır.

Sezon sonu ve indirim takibi: Konfeksiyon gibi bazı ürün gruplarında sezon sonu veya indirimli dönemleri takip etmek büyük avantajlar sağlıyor. Harcamaları sürekli takip etmek hatta not almak çok önemlidir.

Özellikle kredi kartı harcamaları için geçerli.

Gelecek İçin Plan Yapmak: Orta ve uzun vadeli mali hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak için planlar yapmak önemlidir. Bu kişisel ve mesleki gelişim için de çeşitli fikirlerin oluşmasına da imkan sağlamaktadır. Hedefleri olan bireyler daha akıllıca çalışmakta ve yaratıcı çözümler geliştirmektedir.

GELİR GETİRİCİ UNSURLAR

Beceri geliştirme: Günümüzde tek gelirli işler yeterli gelmiyorsa, ek iş ya da alternatif iş imkanları için beceri geliştirmek ve eğitim almak gerekir. Eğitim uzun vadede getirisi en yüksek yatırım aracıdır. Mesela yabancı dil öğrenmek, bir dalda uzmanlık kazanmak, sertifika programlarına katılmak, dijitalin de gücüyle yerelde ve globalde gelir getirici hususları öğrenmek çeşitli fırsatlar yaratmaktadır.

Ayrıca pasif gelir modeli oluşturmak uzun vadede rahatlık sağlamaktadır.

Kredi ve borç alımlarında dikkatli olmak:

Bu dönemde mümkünse borçlanılmamalıdır.

Eğer gerekli ise ödeme gücünün üzerinde kredi çekilmemelidir. Eğer temerrüt faizine dönüşürse ciddi sorunlara yol açacaktır. Ayrıca kredinin aile yaşantısını kısıtlamayacak oranda olmalıdır. Bu geçiş döneminde temkinli, sabırlı olmak, gereksiz harcamalardan kaçınmak "olmasa da olur" diyebilmek ve Atalarımızın dediği gibi "ayağını yorganına göre uzatmak" bu dönemdeki en etkili yoldur.