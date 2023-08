Dünyanın sayılı kurumlardan biri TMO

İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda, dünya her sabah atraksiyonlu bir güne uyanıyor ve hayat giderek zorlaşıyor.

Son yılların başrolü "dijitalleşme" hayatı kolaylaştırıyor gibi görünse de, uluslar arası dengeleri hızla değiştiriyor. Ayrıca küresel ısınma, coğrafi sistemler, jeopolitik konular, savaşlar, göçler, depremler, kültürel yozlaşma gibi pek çok faktör eklenince insanoğlunun ve yaşamın yükü ağırlaşıyor.



GIDAYA ERİŞİM ZORLAŞTI

Her şeye rağmen yaşam için gerekli olan tek bir şey var ki "gıda." Gıdaya erişimin bile her geçen gün daha da zorlaştığı bir dönem yaşıyoruz.

Hatırlanacağı gibi pandemi döneminde pek çok ülke ihracatın kısıtlanması, stokların bitmesi ile gıdaya erişimde zorluk yaşamıştı. Neyse ki ülkemiz bu konuda çok şanslı. Her karış toprağı bereket saçıyor. Gıdanın temelini oluşturan buğdayın dünyada anavatanı ise Türkiye.

Tabii beslenme deyince ilk akla gelen baklagil ve hububat ürün grupları. Bu konuda stratejik yetkiye sahip kurum olan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) son 30 yılın en yüksek rekoltesi ile bereketli bir yıl geçiriyor. 21 milyon ton buğday, 8.5 milyon ton arpa, 8.5 milyon ton mısır üretimi söz konusu ilaveten diğer ürünler de var. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: "Günlük ortalama 200 bin ton ürün alıyoruz, bunun günlük parasal karşılığı 1 milyar 600 milyon TL, üreticiye ödenmesi ise 30 gün içinde" diyor.

Bölgemizde verimlilik yüksek. İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa dahil 170 bin ton ürün alınmış durumda.



FİYATLAR YÜKSELMEYECEK

Enflasyonla mücadele içindeyken temel gıda ürünlerimizde fiyatların yükselmemesi halkın en büyük beklentisi. Geçtiğimiz hafta TMO Kocaeli Derince silolarında üzücü bir patlama yaşandı. 12 yaralı ve ne yazık ki bir şehidimiz var. Bu patlama kamuoyunda fiyatların yükseleceğine dair çeşitli soruları meydana getirdi. Ancak fiyatların yükselmesi söz konusu değil.

Çünkü TMO her türlü stok tedbirlerini almaktadır. Son değerlendirmelere göre etkilenen ürün 15 bin ton olup kullanılabilir durumdadır. Toplamda da 7,5 milyon ton üzerinde alım gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan stratejik bir ürün olan haşhaştan da bahsetmek istiyorum.

Ülkemizde haşhaş üretimine izin veren tek yetkili kurum TMO'dur. Haşhaş ve türevleri ilaç sanayi olmak üzere çeşitli endüstri kollarında kullanılmakta ve ekonomik değeri yüksek bir üründür.

Güldal: "Haşhaş ekimine kurum olarak biz izin veririz. İzin verdiğimiz yerleri de kontrol ederiz. Haşhaş kapsüllerini alırız Afyon'daki fabrikamızda haşhaş türevlerini üreterek öncelikli olarak ve daha büyük çoğunluğunu yurt dışına ihracatını yapıyoruz. Bir kısmını da yurt içine veriyoruz. Bizim bu üretim tesisimiz dünyada sayılı bir yere sahiptir. Dünyada bu tür bir tesis birkaç tanedir. Bu alanda da TMO dünyada saygın bir yere sahiptir.

Bunu dünyada yapabilen ülke sayısı çok azdır. Dünyada bu konuda TMO olarak önemli bir yere sahip olmak ülkemiz için de önemli bir ayrıcalıktır. Özellikle ilaç sanayimiz açısından düşündüğümüzde ülkemiz açısından son derece önemlidir." Hiçbir teknoloji toprağın yerini tutamaz. Geleceğin yükselen sektörü tarımdır. Tarım gelecektir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın