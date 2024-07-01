Orman yangınları ekosistemi bozuyor

İzmir'in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde orman yangını yaşandı. Yine ciğerlerimiz yandı. Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Menderes ve Selçuk'ta yüzlerce hektarlık alanın yangından etkilendiğini belirtti. Korkunç bir büyüklük.

ÇIKIŞ NEDENİ: İNSAN!

Bakanının açıklamasına göre Çeşme'deki yangın sigara izmaritinden, Menderes'teki ise hobi bahçesinden kaynaklanıyor.

Şu dünyada insanın doğaya verdiği zararı hiçbir canlı vermiyor, gerçekten yazık! Yıllardır orman yangını ile mücadele ediyoruz ancak dış etkenler bu mücadeleyi geride bıraktırıyor.

Orman Genel Müdürlüğü çalışmaları, belediye personeli ve gönüllü insanlar ne yapsın?

Vicdan, ahlak, bilinç ve bilgi yoksa ne gelişme olur ne de bir ilerleme!

EKOLOJİK FAYDALAR

Ormanlarımızın pek çok faydası var. En başta ekolojik faydası var.

Biyoçeşitliliğin kaybolmasına ve ekosistemin bozulmasına yol açıyor.

Bitkilerin, hayvanların yaşam alanları yok oluyor topraz erozyonu ve çevresel sorunları oluşturuyor.

Zaten küresel iklim değişikliğinin yüksek olduğu bir dönem içindeyken yangınla atmosfere yayılan zararlı gazlar hava kalitesine büyük zarar veriyor.

Diğer taraftan yangınlar insanları evlerinden barklarından ediyor mecburi göçler, sosyal gerginlikleri ve yangınla mücadele eden gönüllü kişilerde travma yaşatıyor.

Ekonomik tarafı da cabası, yangınların ağaç ve doğal kaynakları tüketiyor. Altyapılara, turizme ve tarım arazilerine zarar veriyor. Bir yangını söndürmek için harcanan insan emeği, söndürme maliyetleri, ıslah çalışmaları gibi pek çok maliyeti barındırıyor.

YETERLİ GELMİYOR

Ne yapmak lazım? Bugüne kadar sunulan cezai işlemler, ormana girişlerin yasaklanması, yapay zeka destekli dronelar vs. yine de yeterli gelmiyor. Öz orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan: "Yangınların ana sebebi insan kaynaklı, ne kadar ceza da verilse tam anlamıyla çare olmuyor. Ormanın bir can olduğu bilinci, vicdan ve ahlak lazım.

Orman ekosistemini gözü gibi koruyacak bir toplum lazım.

Bu da eğitim ile mümkün.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredata Yeşil Vatan dersi koymalıdır. Diğer taraftan ormanla bitişik tarım arazileri yaz dönemi sürülmelidir. Özellikle anızlar orman yangınına neden olmaktadır. Mesela bunun kritik önemini Diyarbakır Mardin yangınında gördük" diyor.

Yangınla mücadele konusunda birey, toplum, devlet olarak üzerimize düşenin fazlasını yapmalıyız. Başka türlü nefes alamayacağız...