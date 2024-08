Orman yangınları temel eğitimle önlenebilir

Ülkemizin birçok yerinde ve İzmir'deki orman yangınları yine ciğerlerimizi yaktı. Karşıyaka'nın üst kısımlarında çıkan orman yangını merkezi de etkiledi. Duman ve küller şehrin her yerine yayıldı. Yangın pek çok ailenin evinin yanmasına, araçlarının yanmasına, işyerlerinin yanmasına neden oldu. İnsanlar evsiz barksız ve aşsız kaldı. İzmir'de aynı anda 72 yerde çıkan orman yangının sadece insan ihmali değil kasıtlı çıkarıldığını düşünmeyen yoktur... Eş zamanlı çıkan yangınların amacı devleti güçsüz bırakmak! Ancak kötü niyetli kişiler bilmelidir ki; "İzmir'in dağlarında çiçekler açmaya devam edecek." İzmir halkı asla pes etmez...

ATEŞ SAVAŞÇILARI MÜCADELE ETTİ

İzmir yangını için Türkiye'nin pek çok şehrin belediyelerinden itfaiye yetkileri geldi. Belediye itfaiye ekipleri ile İl Orman Müdürlüğü'nün ateş savaşçıları canla başla yangını söndürmek için mücadele etti. Maalesef bir ihmal veya kasıt pek çok ailenin mağduriyetine, binlerce ateş savaşçısının emeğine ve devletimizin ekonomik kaybına neden oldu. Yangınla mücadele için harcanılan paralar çok yüksek... Orman yangınlarının tekrarlamaması için alınacak önlemleri ve uzman görüşlerini bu köşede defalarca aktardım. Ancak ne yazık ki yangının çıkmasına bir türlü engel olamıyoruz, tedbirler yeterli gelmiyor. Çünkü "orman mahremiyet" bilinci toplumda oluşmuş değil. Bir bireyde orman kültürü olmadan ormanı korumak mümkün değil! Nasıl ki bir anne ve baba çocuğunu kötülüklerden korumak için her an tetikte ise ormanı da bir evlat gibi görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Toplumun bu niyette olması ve gelecek neslin orman bilinci ile yetiştirilmesi şart!

YEŞİL VATAN DERSLERİ

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan yaşanabilir bir dünya için gelecek neslin eğitimle yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Aslan:

"Gelecek nesillere ormanların ekolojik önemi ve orman sevgisini kazandırabilmek için anasınıfından itibaren "yeşil vatan" derslerinin MEB müfredatına eklenmesi gerektiğini vurguluyor. Sendika olarak Milli Eğitim Bakanlığına yazılı öneri sunduklarını bu talebin karşılık bulmasını istediklerini belirtiyor. Orman Yangınına neden olan kişilere uygulamada en ağır cezalar verilmesi şart.

Aslında 1982 Anayasası ve 6831 Sayılı Orman Kanununa göre Orman suçları Türk hukuk sisteminde özellikli suçlardan sayılmaktadır. Anayasanın 169/3. maddesi, özel olarak her tip orman suçları için genel ve özel af çıkarılamayacağını, ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçların ise genel ve özel af kapsamına alınamayacağını belirtmektedir.

Kanun net olmasına rağmen orman suçlularını tespit etmek uygulamada çok zordur. Ülkemizin %30 oranını orman alanı olduğunu düşündüğümüzde ormanları korumak için küçük yaştan itibaren eğitim öne çıkmaktadır. Diğer taraftan orman muhafaza elamanlarının artırılması, drone- uydu ve teknolojik imkanların artırılması, gerekli teçhizatın her an hazır bulundurulması, özellikle orman köylülerinin sürece dahil edilmesi ve mutlaka çevre dedektifleri kadrolarının sağlanması tabana yönelik çözümler sunacaktır. Elbette orman suçu işleyen kişilerin en ağır cezaları alması caydırıcılık için çok önemlidir.

İlaveten topluma örnek olan sanatçıların gösteri öncesi ve sonrası, ses sanatçılarının konser öncesi sonrası, camilerde din görevlilerinin cuma hutbelerinde, yazılı ve görsel basında orman ekosistemini korumanın insanı ve vicdani sorumluluk olduğunu, ormanın yaşam için kaynak olduğu, orman yangını sonrası kendisini yenilemesinin yıllar aldığı gibi konularda bilinçlendirici konuşmalar yapılması çok etkili olacaktır. Ormanlar insan olmadan yaşayabilir ancak insanlar orman olmadan yaşayamaz. Bu nedenle insanda kalıcı davranış değişikliği oluşturan tek odak eğitimdir. Eğitim her şeyi geliştirir.