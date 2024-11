Sosyal medya ve toplumsal etkileri

Son yıllarda dijital teknolojilerin artması, hayatı kolaylaştıran uygulamaların yaygınlaşması, toplumun alışkanlıkların değişmesine yol açıyor. TUİK'in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması 2023 raporuna göre, internete erişen hane oranı yüzde 95,5'e ulaşmış durumda. İnternetin bu denli artışı özellikle e-ticaret hacminin büyümesini sağlıyor. TUİK'in 2023 verilerine göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alma oranı yüzde 49 yükselmiş durumda. E-ticaret kullanıcısı yüzde 75,5'i oranıyla giyim ayakkabı ve aksesuar, yüzde 47.6 ile lokanta, fast food şirketlerinden yapılan teslimatlar, yüzde 37,1 ile gıda ürünleri, yüzde 32,2 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve yüzde 28,8 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri takip ediyor.

İNTERNETİ DOĞRU KULLANMAK

We Are Social 2023 Türkiye raporuna göre Tayland ve Güney Kore'nin ardından Türkiye dünyada en çok online alışveriş yapan 3. ülke.

Kişileri bu denli online alışverişlere yönelten etkenlere bakıldığında; Ücretsiz teslimat (yüzde 57,3), kolay iade politikası (yüzde 49,4), kupon ve indirimler (yüzde 43,5), hızlı ve kolay ödeme (yüzde 34,8),müşteri yorumları (yüzde 34,7), sosyal medya hesaplarındaki beğeni ve iyi yorumlar (yüzde 27,1), kapıda nakit ödeme imkânı (yüzde 26,4), faizsiz ödeme imkânı (yüzde 21,1),canlı sohbet imkânı (yüzde 19,5), üyeliksiz sipariş özelliği (yüzde 18,9), mağazadan teslim alma imkânı (yüzde 17,9) gibi etkenler bulunuyor.

Bu veriler haliyle e-ticaretin yaygınlaşmasını kolaylaştırıyor. Bu veriler pazarlama stratejilerinin de değişmesine yol açıyor. Çok kanallı pazarlama olarak bildiğimiz Omnichannel Pazarlama hem çevirim içi hem de çevrim dışı kanalların bir arada kullanıldığı, bütünleşik bir yaklaşımdır. Günümüzde pek çok marka bu pazarlama stratejisini kullanırken, bazı markalar ise tamamıyla dijital pazarlamaya yönelmektedir.

E-ticaret hacmindeki potansiyel, ticaret hukukunu ve bankacılık sistemini de dönüştürmekte, üretici ve tüketici için kolaylaştırıcı olanaklar sunmaktadır. E- ticaretin yaygınlaşması üretici ve tüketiciler için elbette güzel. Ancak interneti doğru kullanmak çok daha önemli. Mesela We Are Social 2023 Türkiye raporunda 2023 yılı için internette geçirilen sürenin Türkiye için günde 7 saat 24 dakika olduğu belirtiliyor. Bu oran çok yüksek. Özellikle sosyal medyada harcanan zaman çok fazla. Sabah uyanır uyanmaz sosyal medyada zaman geçiren kişiler çok fazla. Hatta nörologlar uyanır uyanmaz mavi ışığa maruz kalmanın beyin sağlığı açısında çok zararlı olduğunu vurguluyor ve ilk önce gün ışığına bakmak gerektiğinin altını çiziyor. Sosyal medyada uzun zaman geçirmenin bireyler üzerinde psikolojik olarak zarar verdiği belirtilmektedir.

DOĞAYLA İÇ İÇE OLMAYA ÇALIŞIN

İnsanı tembelleştirmesine, başka hayatlara özen duymasına, toz pembe bir hayat olduğunu inanmasına, kanıtı olmayan paylaşımları doğru sanmasına, etik değerlerin bozulmasına, kötülüklerin normal bir hayat düzeni sanması gibi negatif algı uyandıran etkenlere yol açmaktadır. Sosyal medyayı bilinçli ve doğru kullanma noktasında ailelerin evlatlarını doğru yönlendirmesi, eğitmesi, hassas ve kuralcı davranması önemlidir. Çocuk ve gençlerin doğayla iç içe olmasını sağlamak, onların gelişimi için çok önemlidir. Çünkü doğa insana çok alanda ufuk açar. Ayrıca çevresel, ekonomik ve toplumsal sorunlara çözüm arayarak teknoloji ve inovasyona ilham olmuştur. Mesela doğadaki mucizeler, insanlık için çözümler sunuyor. Örneğin, yaprakların su itici özelliklerinin taklit edilmesiyle geliştirilen güneş panelleri, sürdürülebilir ve daha verimli enerji üretimi sağlıyor. Yarasa kanatlarını aerodinamik yapısını inceleyen mühendisler, uçak tasarımlarında bu özelliği kullanarak yakıt tüketimini azaltmayı başardılar. Doğa her zaman teknolojinin ve gelişimin rehberidir. Doğada zaman geçirmek ve onu dinlemek gerekir.