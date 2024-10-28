Terör, Türk savunma sanayiine engel olamaz

Türk Savunma Sanayiimizin gözbebeği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ)'a geçen hafta yapılan terör saldırısında büyük üzüntü yaşadık. Şehitlerimize Allahtan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Türk'ün başarısını kıskanan, başarılarına engel olmaya çalışan, sinsi planlarla ket vurmaya çalışan hain örgütler boş hayallere kapılmasın! "Bir Türk ölür, bin Türk doğar..." Hain terör saldırısı sonrası HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK ve GÖKBEY'in havalanarak gövde gösterisi yapması, birlik ve yılmazlığın bir gösterisi oldu. Bu nedenle TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve ekibini "biz daha nice başarılara imza atacağız" mesajı vermesinden ötürü bir kez daha tebrik ediyorum.

ÖZVERİ, İNANÇ VE UMUT

Türk Savunma Sanayiimiz; ülkemizin niteliğini, teknolojisini, kapasitesini ve binlerce özverili çalışanın istenildiğinde başarıda sınır olmadığını gösteren bir aynasıdır. Türkler savunma sanayiinde devrimler yaratıyorsa her alanda yaratır! Ülkemizin daha iyi seviyelere çıkması hepimizin tek isteği. Bunun için temelde "nitelik" ve nitelikli işler yapmamız şart. Çünkü nitelikteki artış, tüm üretim ve hizmet alanlarındaki kalitenin artması yani refahın artması anlamına geliyor. Savunma sanayimiz gibi istenildiğinde pekâlâ yapılıyor. Özveri, inanç, umut ve çok çalışma gerekiyor. Öte yandan katma değerli üretim ve kaliteli iş çıktılarının artmasında şüphesiz dijital sistemler çok önemli bir rol üstleniyor. Özellikle sanayi, üretim ve hizmet sistemlerinde dijitalleşme; üretkenliği ve verimliliği artırmasında özellikle şirketlerin rekabet gücünü gelişmesinde büyük rol oynuyor. Dijitalleşme sayesinde şirketler veri toplama ve analiz yapabilme becerileriyle, üretim süreçlerini daha hızlı optimize edebilme ve maliyetleri düşürebilme yeteneği de elde ediyor. Teknolojiyle otomasyon sağlanması, insan hatasının azalmasında, enerji ve kaynak kullanımında çeşitli avantajlar sağlıyor. Dijitalleşme aynı zamanda iş güvenliğini sağlaması, arıza öncesi uyarı sistemleri sayesinde üretim bandındaki bakım aksamalarında önüne geçiyor. Dijitalleşmenin doğru kullanılmasının sınırsız avantajları var. Bizim ülke olarak ithalatçı değil ihracatçı konumda olmamız buna odaklanmamız gerekiyor. Bazen yazılarımda vurguluyorum: "Teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten bir ülke olmamız, gençlerimizi doğru eğitmeliyiz" diye. Türkiye'nin dijitalleşme politikalarına bakıldığında 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ekonominin yeni teknolojilere entegre edilerek, büyümenin hızlandırılması amaçlıyor. Dijitalleşmenin özellikle üretim, kamu hizmetleri ve eğitim gibi alanlara entegre edilmesi, küresel rekabette öne çıkma hedefini destekliyor. 12. Kalkınma Planı'nda teknoloji yatırımlarının teşvik edilerek dijital altyapının güçlendirilmesi, dijital dönüşümle büyüme hızını ve istihdamı artırmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın belirttiği gibi "Teknolojik yatırımlar ve dijitalleşme Türkiye'nin ekonomi hedeflerine ulaşmasında kritik öneme sahip, zira küresel rekabette Türkiye'nin yerini sağlamlaştırmak için bu alanlardaki atılımlar devam ediyor.

DİJİTALLEŞMENİN KATKISI

Dijitalleşme süreci, Türkiye'nin sürdürülebilir bir ekonomiye geçişini hızlandıracaktır. Özellikle KOBİ'lere bu konuda teşviklerin sağlanması, veri depolama için regülasyonların düzenlenmesi üretim sistemleri ve entegre yapılar için pek çok avantaj sağlayacaktır. GÖKBEY gibi semaya hakimiyet kurmak, ATAK'a geçip HÜRKUŞ gibi dünyanın her yerinde var olduğumuzu gösterebilmek her alanda dünyanın en iyisi olmalıyız! Bunu ülkesinin geleceği için çabalayan ve bu uğurda canını veren, tüm şehitlerimize karşı sorumluluk bilinciyle yapmalıyız. Başta da vurguladığım gibi, "Bir Türk ölür, bin Türk doğar!"