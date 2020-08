Bizimkiler: İlk yerli sitcom komedi sayılabilecek, Türkiye'nin en uzun süreli dizilerinden. 13 yıl sürdü. 458 bölüm yayınlandı. Bir apartmanda geçen dizinin karakterlerinin yaşlanmasına an be an tanık olduk.

Perihan abla: İlk mahalle dizisi. Ardından benzerlerini üretti. Türünün öncüsü oldu. Süper Baba, Mahallenin Muhtarları, Ekmek Teknesi, hep bu dizinin yeni nesilleridir.

Deli Yürek: Yıllarca çeviri kokan polisiyeler ve yabancı özentili kahramanlar izledikten sonra ilk kez her karakterin kendi dilini konuştuğu özgün kahraman dizisi oldu. Uzun deli yürek paltolu Ankaralı delikanlı tiplemesi tüm yurdu sararken ülke, Kenan İmirzalioğlu ile tanışıyordu.

Asmalı Konak: Özcan Deniz'in bir arabeskçiden Anthonio Banderasvari bir maço kahramana dönüşümünün öyküsüdür.

Bu diziden sonra Özcan Deniz, şarkıcıdan çok aktör olarak anılmaya başlamıştı. İlginçtir ki Deniz'in batılı bir sanatçıya dönüşümü böylesine feodal bir diziyle olmuştu. Kapadokya'nın yerli turist akınına uğramasına da yol açan bu fenomen yapım, ağalı, konaklı, hanımlı diziler furyasının da öncüsü olmuştu.

Dizinin çekildiği konak, turist ziyaretine açıldığında insanların kapı tokmaklarına kadar öptüğü konuşulmaktaydı.

Kurtlar Vadisi: Osman Sınav'ın Deli Yürek tecrübesiyle kurduğu derin devlet mantığının kök saldığı mafya dizisi. Yine 10 yıl gibi rekor bir zaman diliminde yayında kalan dizi, gündeme paralel kurgulanan ilk dizi oldu. Sıradan vatandaşın diline İlluminati, büyük oyun gibi kavramları sokan dizinin Çakır karakteri öyle sevildi ki ölümünde cenaze namazı vatandaşca kılındı. Hatta bu karaktere can veren Oktay Kaynarca, benzer isimle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı light Kurtlar Vadisi ile yine ekranı kasıp kavurdu.



Avrupa Yakası: Son dizileri istikrarlı bir şekilde çakılan yetenekli kalem Gülse Birsel'in fenomen komedisi. Başta Burhan Altıntop olmak üzere pek çok olağanüstü karakteri ülkeye kazandıran dizi, iki saat güldürebilme başarısı gösteriyordu. Türk komedisini yerel unsurlardan kurtarıp şehir komiğine çevirmek Avrupa Yakası'na nasip oldu. O olmasaydı İşler Güçler gibi bir projeyi izlemek imkansız olurdu.

İşin trajik tarafı dizide olağanüstü sevilen hemen hiçbir karakterin (diziyle ünlü olanları kastediyorum) bir daha varlık gösterememiş olması... Bu da aklımıza bir oyunculuk başarısından ziyade kasting başarısını getiriyor. Yani oyuncuların çoğu aslında kendilerini oynamıştır, demek zorunda kalıyoruz. Zira daha sonraki işlerinde de önceki karakterlerinden çıkamamışlardır.

Aşkı memnu: Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u resmen yıldız haline getiren bu klasik uyarlama, aynı konağın içinde insanın başını döndüren çapraz aşk öyküleriyle kafa karıştırarak zirveye oturdu.

Gelin-yeğen ilişkisini legalize eden Türkçe ismiyle Yasak Aşk isimli dizi, hala tekrarlarıyla da her kesimden insanın izlediği bir yapım. 'Sen Bihter Ziyagil'sin, kendine gel!' repliği ise bu yasak aşktan aklımızda kalan en önemli sahnelerdendi.

Senaryosuyla Uşaklıgil'in kemiklerini sızlatır mı bilmem...