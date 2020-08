Muhteşem yüzyıl: İlk padişah dizimiz. Daha doğrusu Padişah genelinden harem entrikalarını işleyen dizi. 'Ecdat öyle değildi-böyleydi' gibi pek çok tartışmayla memleketi ikiye bölen yapım, her tartışmalı şey gibi çok popüler oldu. Meryem Uzerli'yi 'noname' bir isimden yıldıza çeviren yapım, bir şekilde padişah dizilerinin öncüsü oldu. Ancak hiçbiri, Payitaht Abdülhamid'e kadar bu dizinin popülaritesinin yanına bile yaklaşamadı.

Ezel: Modern bir Monte Cristo öyküsü işleyen Ezel, tamamı yıldız bir ekip tarafından kotarılan çok önemli bir dizi. 'Ramiz Dayı' isimli akıl hocası karakterle de anılan dizi, Tuncel Kurtiz'i yaşamının son döneminde tüm ülkeye tanıttı. Karakterlerin sesli anlatımları, iç sesleri gibi daha önce dizilerde cesaret edilmeyen bir yöntemi işleyen yapım, gerçekten dönemine göre cesur bir işti. Özellikle de entrika kurmak ve gerilimi artırmak için flashback ve foreshadowing gibi teknikleri kullanan Ezel, izleyicinin kafasını karıştırıp ters köşeler yapmasıyla ünlüydü. Belki de artık 'Bu kadarı da fazla' dedirtti sonunda... Dizi, yönetmeni aracılığıyla bu zaman çizelgesiyle oynama konusunda İçerde gibi pek çok dizinin anlatım tekniğini oluşturdu. Yine de hiçbiri bir Ezel olamadı.

İstanbullu Gelin: Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir kitabından yine fazlasıyla serbestçe uygulanan ve kitaptan çok daha dikkat çekici bir dizi... Kahramanlarının gerçekliği, oyunculuk başarısı ve yine içinde Özcan Deniz'in olduğu bir konak dizisi...

Burada Özcan beyin Asmalı konaktan beri geçirdiği evrimin sonuçlarını keyifle izliyoruz. Türk drama tarihinin bana göre en iyi işlerinden biridir açık ara... İlk kez bir dizide tamamen iyi ya da kötü karakterler yoktur ve her sezonda karakterlerin değişimine tanık oluruz. Bu bağlamda her bölüm nkendi iyisini ve kötüsünü yaratır, aynı hayat gibi...Yine de bu dizinin en çok konuşulan sahneleri terapist sahneleridir.

Türk milletine psikoterapiyi tanıtan ve sevdiren dizi olarak tarihteki yerini alır.

Fi: Azra Kohen'in çok satan kitabından uyarlanan Fi, karakterleri ve ana konusu dışında kitapla ilgisiz bir yapım. Son derece 'serbest' bir uyarlama olduğunu söylemek mümkün.

Ozan Güven'in psikopat pisikiyatrist tiplemesiyle anılan dizi, 45 dakikalık internet dizilerinin ilki olmasıyla önem taşıyor.

Çukur: Yasadışı bir mahallede geçen 'delikanlılık' öykülerini televizyona taşıyan Çukur, aslında Godfather filminin ana öyküsünün serbest bir uyarlaması. Orada olduğu gibi, ailenin küçük ve 'aile işleriyle ilgisiz ' oğlu, mecburen ailenin başına geçiyor. Birbirinden iyi yazılmış karakterleri, çok inandırıcı oyunculuğu haricinde Çukur'u efsane yapan, kendi öyküsünü çok iyi kurmuş olması. Özellikle rap müziğinin ilk kez kullanıldığı Çukur, bu sayede Gazapizm gibi grupların önünü açarak rap müziğinin ülkede zirveye taşıma fonksiyonunu üstlendi.

