KIRMIZI ODA: İstanbullu Gelin başarısından sonra psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun mutfağından çıkan yeni yeni işler de dizi formatında ekrana gelmeye başladı. İstanbullu Gelin'in en önemli başarılarından biri, terapi sahneleriyle insanımıza terapiyi sevdirmesiydi ki bu noktada doktoru mükemmel şekilde canlandıran Tilbe Saran'ın büyük payı var. Kırmızı Oda, konuya direkt terapi ekseninden giriyor ve başka bir öykünün olmadığı diziyi tamamen terapi sandalyesine bağlıyor. Tabii böyle bir hamle çok riskli. Çünkü normal bir terapi sırasında danışan çok, terapist az konuşur. Bu da iki saatlik bir Türk dizisi için izlemesi zor bir seyirlik demek. Bunun adına terapisti gereksiz şekilde konuşturmak ya da araya kekeme çaycı gibi komedi unsurları sıkıştırmak gibi hamleler yapılıyor. Bu da gerçekçiliği zedeliyor. Ayrıca böyle bir yapımda psikiyatristin çok güçlü ve karizmatik bir sima olması gerekiyor. Bu noktada başarılı komedyen Binnur Kaya'nın da son derece yanlış bir kast seçimi olduğunu söylemeliyim. Çünkü Kaya'nın suratında empati değil, düpedüz acı var. Kaya'nın oyunculuğu ve replikleri terapi adına ne yapılmamalıysa onun dersi gibi adeta...



ARIZA: Yeni dizi Arıza, intikam gölgesinde bir aşk öyküsü. Tamamen formüle dönük bir iş. Buna rağmen güçlü oyuncu kadrosu ile kendini sıkmadan izletiyor.

Yine de mafyasız kaç Türk dizisi kaldı diye sorgulatmadan edemiyor.



ÇUKUR: Çok tartışılan Çukur, geri döndü.

Yeni kadrolar ve çarpıcı öykülerle...

Aile dramı hiç bitmiyor. Ancak özellikle Çukur'un meselesinin babalar ve oğulları üzerinden ilerlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Orijinal öyküde, kabadayı aile babası İdris Koçovalı'nın geçinemediği oğlu Yamaç'ın mecburiyetler üzerine kerhen ailenin başına geçtiğini ve baba ile ilişkisini düzelttiğini izlemiştik. Burada gayrımeşru oğlan olan Salih'in, babayı devirmek üzere harekete geçmesi birinci sezonun öyküsüydü.. Sonunda Salih de babanın onayını aldı. (Bu arada Salih, İdris babanın adam yerine koymadığı ikinci oğlunun da desteğini almıştı planları için...Yani tüm mahallenin babası olan İdris baba, oğullarına babalık edememişti.) Son sezonda ailenin düşmanı olan Erdenetler'in babası Cengiz de da oğluna göstermediği ilgiyi Yamaç'a gösteriyor. Bakalım bu 'baba'nın da yaptığı yanlışlar Çukur'un başına daha ne işler açacak? Ah şu babalar ah!



ATİYE: İddialı yapımlardan Atiye, ikinci sezonu ile döndü ve yine izleyiciyi ikiye böldü. Ben, yerli fantastik dizilerin artmasından yana olduğum için (böylelikle bu mafya ve mahalle dizilerinden ancak nefes alabileceğiz) diziyi destekliyorum.

Özellikle ülkemizin turistik yerlerine ilgiyi dünya çapında artırma potansiyelini bir kenara bırakarak söylüyorum hem de...

İkinci sezon da yeterince ilginçti. Paralel evrenler fikri ile ikinci sezonu ilkinden fazla beğendim. Başarılı oyuncu Tim Seyfi'nin diziyi sırtladığını belirtelim. Dark dizisi fanatiklerinin Atiye'yi 'çakma Dark' olarak adlandırıp küçümsediklerini de notlarımıza ekleyelim.