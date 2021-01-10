İlişkilerde cicim ayları geçinceye kadar her şey ballı böreklidir. Çünkü aşkın 'yazı'nda, güneş hep tepededir ve her iki aşığı da yeterince ısıtmaktadır.

Güneş tepede olduğundan ilişkinin gölgelerinden, yani karakterlerimizin karanlık yanlarından da farksızızdır.

Ancak aşkın yakıcı mevsimi geçip de sonbahar geldiğinde, hatta yüreğin kışı başladığında aşk güneşi artık sürekli tepede yer almaz. Sadece zaman zaman yüzünü gösterir. Artık yeterince ısınmıyoruzdur. Ayrıca gölgelerdeki düşünceler de ortaya çıkmaya başlamış, sorgulamalar artmıştır. Bu dönemden sonra ilişkide alma-verme dengesi hep tartışılır. "Ben senin için şunları şunları yaptım, sen benim için şu kadarcık bir şeyi yapmıyorsun!"

ALMA VERME DENGESİ

Her iki taraf da daha çok verenin, fedakarlıkta bulunanın kendisi olduğunu iddia eder ve bu sonsuza kadar böyle sürer. Her iki tarafın bakış açılarına göre bu iddia haklı da görülebilir ama aslında öyle midir? Madem böyle bir 'hesap' işine giriliyor, biz de bu alma verme dengesini maddi bir örnekle somutlayalım. Örneğimizi de para cinsinden verelim. Diyelim ki karşıdakine yaptığımız fedakarlık döviz cinsinden olsun. Yani sevgilimin benim için yaptıklarını bir 'borç' kabul edelim ve Euro cinsinden belirleyelim. O bana 1000 Euro vermiş olsun. Bu 1000 Euroluk borcu siz deyin ilgi, ben diyeyim hizmet olsun yani...

O da vakti gelince benden aynı miktarda ödeme bekliyor. Haklı da görünüyor.

Oysa bende Dolar var. Yani ben de ona karşılık olarak 1000 Dolar verdim. Kızıyor.

"Nasıl böyle bir şey yaparsın? Benim emeklerimin karşılığı bu mu? Euro kuru ile Dolar kuru aynı mı? Ben daha çok ödemiş oluyorum." (Bu kadar paradan gidince aklınız karışmış olabilir. Konumuzun para olmadığının bir kez daha altını çizelim.)

ONDA OLAN KADAR

İyi de, bendeki paranın cinsi bu. Evet, Euro Dolara göre biraz daha pahalı olabilir ama Dolar da her yerde geçiyor, değil mi ya? Biraz da böyle bakmak gerek.

Özetle, ilişkilerde herkesin bir para birimi vardır. Bu kişinin karakteri ve imkanlarıyla ilgilidir. Herkes bize kendi para birimi ile ödeme yapacaktır. Euro romantik ilgi olsun mesela, Dolar da hizmet olsun.

Kimi insana hizmet verirsin, hediye alırsın. Kimi hamarattır ve seni evinde ağırlar. Sen de aynı karşılığı beklersin ama o konuda kendine güvenmeyen biri seni restoranda ağırlayacaktır. Ancak bir şekilde karşılığını verirse sorun etmemeli.

Herkes ödemeyi 'kendi şekliyle ' yapar.

Bence hepsi de yeterince geçerlidir.

Karşımızdakini suçlamadan önce emin olmamız gereken şey şudur: 'BU TÜR' bir ödeme onun imkanlarını aşıyor mu?

Onda olan kadarını veriyor mu?