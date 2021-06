İnstagram'dan takipçim beyefendi insan Türker Tüccaroğlu bir tanıtım yazısı yazmamı rica ettiğinde onu kıramazdım. Kaldı ki bu konu bence ilginç ve önemli de bir konu... Son dönemde çeşitli şehirlerden gelen belediye otobüsü kullanan kadın haberlerinden sonra kadınların dahil olduğu alanlara makam şoförlüğü de eklenmiş. İzmir'de bu işi yapan iki kadın Hale Yapşak ve Aynur Sofular, aynı zamanda Ege Makam Şoförleri Derneği'nin yönetiminde de yer almış. Bu başarılı kadın şoförlerden Hale Yapşak'ın aynı zamanda ileri dönük bir hedefi de varmış: Resmi bir makam ya da kuruluşta üst düzey bir görev üstlenmek... Erkeklerin hakim ve egemen olduğu pek çok alandaki zorluklarının yanı sıra, trafik, aynı zamanda içimizdeki canavarı da dışarı saldığımız, bilinç altımızı sık sergilediğimiz alanlardan biri. Bu alanda da elbette kadın şoförlerimiz, yine erkeklerin sıkıştırma ve yol tacizi ile karşılaşmış. Saygılı davranan sürücüler çok nadirmiş. Hatta bırakın erkekleri, hemcinsleri dahi onlara karşı önyargılı davranışlar sergileyebiliyormuş. Zaten kadına yönelik şiddet ve ötekileştirme, önce yine bizzat kadınlar tarafından başlatılıyor. Oysa tüm kadınlar bu konuda birlik ve sağlam olsa, toplumda erkekleri de eğitecekler. Kadının girdiği alan yine de düzene kapı aralar. Erkek erkeğe yaptığımız sohbette aramıza katılan bir kadının sohbetin akışına bile dolaylı olarak yumuşatıcı bir etkisi vardır. Kullandığımız dile biraz olsun özen göstermeye çalışırız. Bence kadın makam şoförlerinin artması, bu alana da çeki düzen ve saygı getirecektir. Yavaş da olsa... En kalıcı eğitim sözle değil, davranışla olandır. Bu yüzden kadın makam şoförlerinin trafikteki saygılı davranışlarının ve özenli sürüşlerinin 'egosuz bir sürüşün' nasıl olduğunu sürücülere göstermesi bakımından da, taşıdıkları yöneticinin can güvenliği açısından da büyük bir avantaj getireceğini söyleyebiliriz.

NE HALİNİZ VARSA GÜLÜN

Kahkaha, en çirkin yerlerde gizlidir çünkü mizah idealin değil çirkinin, doğal değil çarpık olanın, ormanın değil çöplüğün içinde gizlidir. Mizahın çıktığı yer, yani kaynağı hoş değildir. Bu her zaman böyledir. Ama mizah malzemesi olan şeyi yine bir malzeme olarak görürsek ortaya çıkan son ürün, malzemenin kendisinden daha güzeldir. Onunla ne yaptığımız önemlidir. Patlayıcı madde iyi bir şey gibi görünmez çünkü onunla can alabilirsiniz. Ama tünel kazabilir, maden çalışması yapabilirsiniz. Pisliği kim sever mesela değil mi? Ama gübre iyidir. Çiftçiye lazımdır. Mizah, en kaba tabiriyle pisliği gübreye çevirme sanatıdır. Kötüden fayda sağlayabilme işidir. Bir şeye kahkaha atabilmek, çarpık olana pasif direniş gösterebilmektir. Hayatın darbelerine karşı çarpışmanın şiddetini azaltan hava yastığımızdır. Her şeyi ciddiye alıp mizaha gülüp geçemeyenler için hayat zor ve acı geçecektir. Gülün. Özellikle de kendinize... Çünkü kendine gülemeyenlere başkaları gülecektir. Bu da çok canınızı yakacaktır. Düşünce en çok siz gülün ki düşmanınızın keyfi kaçsın. Allah keyifli düşmandan, gülmeyi bilmeyen dosttan saklasın.