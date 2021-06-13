Gençler İçin İyilik Derneği 2020 yılında kuruldu. Derneğin üyelerini, eğitimden iş dünyasına, sanattan akademik camiaya kadar birçok alanda değerli kişiler oluşturuyor ki bunlardan biri de bu satırların yazarıdır. Amacı balık vermektense balık tutmayı öğretmek olan dernek, bu suretle seminerler, sertifika programları, destek yardım projeleri, yarışmalar, staj ve part time çalışma fırsatları için yoğun bir şekilde çalışıyor. Dernek, Ağaoğlu Şirketler Grubu ana sponsorluğunda Şubat 2021'de "Geleceğimin Sorumluluğu; Yaşama Sanatı" adı altında bir yarışmayı tüm Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin katılımı için başlattı. Dernek, yarışmanın ilk yılında aldıkları başvuru sayısında o kadar başarılı oldu ki, 10 kişi olarak belirledikleri finalist sayısını jüri kararı ile 16 kişiye yükselttiler. 16 finalist ile jüri üyeleri zoom üzerinden 23 Nisan'da bir araya geldi. Yarı finalistler 26 Mayıs 2021 Perşembe günü online platformlarda açıklandı. Sonuçlar, 09 Haziran 2021 Çarşamba günü Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü İbrahim Üzümcü Konferans salonunda açıklandı. Buna göre; yarışmanın birincisi, "NYSA Antik Kenti" projesi ile Ayten Betül Yumak (Ege Üniversitesi, ve Sinema) ve Emre Öner (Ege Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema) yarışmanın ikincisi kendi beste/müzik parçası "Var Oldukça Değerlisin" ile Muharrem Yılmaz (Biruni Üniversitesi, Tıbbi Laboratuvar ve Teknikleri), yarışmanın üçüncüsü "Çevre ve Geri Dönüşüm" projesi ile Nigar Afandiyeva (ODTÜ Metalürji Mühendisliği) oldu.

UMUT, GAYRET, HEYECAN

Dernek kurucusu, seminerlerde aynı sahneyi gururla paylaştığım öğretim görevlisi, eğitimci yazar dostum Ayşen Laçinel, duygularını şöyle ifade etti. "Derneğimizi tam da pandemi döneminde geçen sene kurduk. Çoğumuzun şokta olduğu bir dönemde, tutunacağımız ve bizi varedecek en büyük kaynağa, umuda sarıldık ve üniversite öğrencilerinin yanında olduk. Ders araç gereç ihtiyaçları, kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek eğitimler mentorluklarla gençlere yol arkadaşlığı yapmaya, üreten çalışan umut eden gençlerin sayısını artırmaya öncelik ve önem verdik. Açtığımız yarışmaya 81 ilden üniversite öğrencileri yarışmaya katıldı. Gençleri yarışma projelerinde özgür bıraktık. İstedikleri türden çalışma ile yarışmaya katıldılar. Yaptığımız görüşmelerde, ' Bize,umut oldunuz, tam da ne yapacağımızı bilmezken, bizi düşündürdünüz, gayret ve heyecan verdiniz' dediler. Gençler umudumuz, onlar geleceğimiz. Bugün onlarla ve destekleyen iyilik dostlarıyla olmak iyimserlikte, ısrarla üretmekte ve hayata olan inancımda ne kadar haklı olduğumu hissettirdi. 'Zorluklardan haberdarız sen yapabileceğine, katabileceğine odaklan' demeye devam. Daha yapacak çok iş ve yaşanacak ne güzel anlar var."