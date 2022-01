Son kararınız mı?

Yarışma programında sunucu sorularını sormaya başlar.

1) Tarihteki 100 yıl savaşları ne kadar sürmüştür?

A) 116 Yıl B) 99 Yıl C) 100 Yıl D) 150 Yıl (Yarışmacı bu soruda pas geçme hakkını kullanır.) 2. Panama şapkası hangi ülkede keşfedilmiştir?

A) Brezilya B) Şili C) Panama D) Ekvador (Yarışmacı seyircilerin yardımını istemiştir.) 3. Rusların bayramı olan Ekim direnişi hangi aydadır?

A) Ocak B) Eylül C) Ekim D) Kasım (Yarışmacı telefon hakkını kullanıyor ve başka bir arkadaşını arıyor.) 4. Kral George IV'ün doğru adı nedir ?

A) Albert B) George C) Manuell D) Jonas (Yarışmacı iki yanlış şıkkı götürme hakkını kullanıyor.) 5. Kanarya adalarının ismi hangi hayvandan gelmiştir?

A) Kanarya B) Kanguru C) Fare D) Köpek (Yarışmacı oyundan çekiliyor.) Okurken güldüyseniz doğru cevaplara da bir göz atın..

1) 100 Yıl savaşları 116 yıl sürmüştür (1337 ile 1453 arası) 2) Panama şapkası Ekvador'da keşfedilmiştir.

3) Rus Bayramı "Ekim Direnişi" 7 Kasım'da kutlanır.

4) Kral IV. George'un asıl adı Albert'tir. Kral 1936 yılında ismini değiştirmiştir.

5) Kanarya adalarının Latince adı "Köpeklerin" adasıdır.

Ne oldu? Bir an kendinizi yarışmacıdan daha mı kültürlü mü sanmıştınız?

Yanıtı içindeymiş gibi görünen sorularda bariz görünen yanıtlara hepten güvendiniz. Oysa bu tamamen bir kandırmacaydı. Hayatta çok yanılırız.

Bunu hepimiz biliriz. Ama bilmediğimiz gerçek şudur: En büyük ve en feci yanılgılarımız bildiğimizden emin sandıklarımızdan gelir. Bizi en çok ezberlerimiz sırtımızdan vurur.

KARTAL ILE KARGA

Doğada, sürüler halinde uçan kargalar zaman zaman yalnız hareket eden kartallara musallat olurlar.

Arada bir serseri bir karga, bir kartalın tepesine konup onu rahatsız etmeye, kafasını gagalamaya başlar. Kartal istese bir seferde parçalayabileceği kargaya saldırmaya tenezzül etmez.

Onun yerine kanatlarını açıp sırtında karga ile yükseklere çıkar. Bilir ki karga onun çıkacağı irtifada nefes alamaz.

Hayatta kendi yolumuzdan giderken bizi taciz eden, dedikodumuzu yapan pek çok karga vardır. Ve onlar uğraşmakla bitmezler. Onlara verilecek en büyük ceza yolumuzu değiştirmemek ve yükselmeye devam etmek olacaktır.

Zira ne bizde yüzlerce kargayla uğraşacak boş zaman ne de onlarda yetenek, onlarda bizimle yükselebilecek nefes vardır.