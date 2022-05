Demeden duramadım

Çevrenize bir bakın! Etrafına zararı dokunmayan çok az insan göreceksiniz.

Bu insanların arasında daha az görüneni, çevresine yararı dokunanlardır.

Bunların çoğu da yaptığı iyiliği pahalıya satan, yaptıklarını her fırsatta başınıza kakan, jest yapan ama bu jesti ağır ödetenlerdir. Bu çevresine faydası dokunanlar arasında çok nadir bir tür daha vardır. Ben onlara yükte hafif, pahada ağır insanlar diyorum. Onlar sürekli insanlara yardımcı olur ve bunu nefes alır gibi doğal bir şekilde, beklentisizce yaparlar. Sana şunu yaptım bunu yaptım diye böbürlenmezler. Bu nadir türe mensup az sayıda insandan birine sahipseniz oturun bir şükür namazı kılın. Yaratan sizi sevdiğini daha nasıl anlatsın?

HAYALLERDE YASIYOR

● Yerli dizilerde erkeklerin çoğu ne kadar mükemmel, değil mi? Tam bir prens! Her kaprisi çekiyorlar. Son derece romantikler... Her soruna bir çözümleri, her durumda sonsuz sabırları var.

Sanki süper kahraman hepsi! Eşleri akıl hastası bile olsa, onlar sonuna kadar anlayışlı, dünyalar kadar aşıklar. Bu halleriyle, ulaşılamaz bir erkek çıtası oluşturuyorlar. Peki nerede bu erkekler?

Yoklar. Yerli dizi kahramanı erkekler, sanki bu dünyadan değil Süpermen'in gezegeninden gelmişler. Bu ulaşılmaz standartları sunan erkekler nasıl böyle oluyorlar? Nasıl her durumda en doğru sözcükleri söyleyebiliyorlar? Hayır yani bunları izleyip, gaza gelip evdekinin gırtlağına çökmeyin diye söylüyorum, sizinki normal. Dışarıda da pek aramayın!

Bu erkeklerin böyle olmasının sebebi ana izleyicisinin kadınlar olduğu dizilerin senaryolarını yine kadınların yazması. Olanı değil, olmasını hayal ettiklerini yazıyorlar. Çekim yasası gereği bu kadar düşlersen belki gerçek olurlar diye... Onlar kadınlar gezegeninin hayal erkekleri... Kağıt üstünde varlar.

SORUMLULUK DAGILIMI

● Toplumsal cinsiyet rolleri ta avcı toplayıcı dönemde belirlenip bu güne geldi.

Bugün aynı şartlar yok. Dolayısıyla bu rollerin aynen kalması şart değil. Bugünlerde kadınlar da bu rolleri reddediyor. Ev işi kadına ait değildir hayat müşterektir. Biz de çalışıyoruz, diyorlar. Onların bu hareketini desteklerim ama şartım var; bu takdirde evi geçindiren kişi olmak da artık erkeğin sorumluluğu olmaz. Hayat müşterek ise her sorumluluk eşit oranda yüklenilir.

COVID SONRASI BATMAN

● Son Batman filmini izledim. Üç saat süren bir karanlık dışında serinin diğer filmlerinden önemli bir farkı vardı: Eski Batman filmlerinde sadece Batman faranjit geçirmiş gibi konuşurdu. Şimdi tüm karakterler fısıl fısıl ve hırıl hırıl konuşuyor.

Covid sonrası bir Batman'a yakışan da buydu, hastalık ciğerlere inmiş.