Acıların şehri New Orleans

Ansiklopedik olarak yaklaşırsak:

New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinin en büyük şehridir. Meksika Körfezi ile Pontchartrain gölü arasında yer alan dünyanın en hareketli liman şehirlerinden biri olarak kabul edilir.

Çok kültürlü geçmişi, mutfağı, müziğin özellikle jazz ve Blues'un başkenti oluşu ile tam bir cazibe merkezidir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin en turistik ve eğlenceli şehirlerinin başında gelir. Mississipi Nehri'ni, Pontchartrain Gölü'ne bağlamak amacı ile açmaya çalıştıkları kanal hiçbir zaman hayata geçirilememiş ancak daha sonra bu kanalın yapılmak istendiği yer şehrin en büyük iki caddesinden biri olan Canal Street olmuştur.

Kişisel bir gözle inceleyecek olursak:

Amerikan korku filmi ve dizilerinin en çok fon olarak kullandığı şehirdir New Orleans....

"Interwiew with the vampire", "Angel Heart", "The Originals", "Dejavu" gibi pek çok eski ve yeni klasiğin yanı sıra yakın tarihli "Renfield", "Your Honor" gibi pek çok yapım bu bölgede çekilmiştir. Ben de bir sinefil olarak ABD'nin belli başlı yerlerini gezdikten sonra bu şehri görmek istedim.



ZAMAN KAYBI SAYILIR

Yüksek otel fiyatları, bizi profesyonel ev kiralama seçeneğine yöneltti. Burada Roemi şirketinin enfes dairelerini makul bir fiyata tuttuk. İyice otomasyona girmiş bu klasik yapıda bizi ekran önünde uzaktan bilgisayara erişimi olan sanal bir resepsiyonist karşıladı ki bu da turizmin sanal geleceği ile ilgili bize önemli bir fikir verdi.

Mayıs ayında bile olağanüstü sıcak ama güneşsiz, nemli, boğucu bir atmosfer vardı şehirde. İlk gün, klasik çarklı bir nehir gemisiyle tura çıktık.

Açıkçası bu turu asla önermiyorum. Bu körfezde çamurlu su dışında görmeye değer bir şey olmadığı gibi, bulacağınız tek şey, ABD iç savaşı ile ilgili minik bir tur ve rehberlik olacak. Eğer Amerikan vatandaşlık sınavına girmiyorsanız ya da bölge tarihine çok meraklı değilseniz zaman kaybı sayılabilir.



KEYİFLİ BİR TİMSAH TURU!

İkinci gün, şehre yakın bir bölgeden kalkan bir nehir turuna katıldık. Kaptanın -benzerini anacak Amerikan korku filmlerinde gördüğümüz- ağır güneyli aksanını anlamak çok zor oldu. Yine de bu 'timsah turu', bizim için keyifli oldu. Eğer marşmelov yemeye alıştırılmış timsah görmek isterseniz öneririm.

Gece, meşhur Canal Street'deki eğlence mekanları arasında gezinebilirsiniz.

Bu bölgenin marka haline gelmesine sebep olan en önemli faktör caz müziği olsa da mekanlarda her çeşit canlı müzik performansı dinlemek mümkün.

Şehirde siyahi vatandaşlar ağırlıkta.

Gündüz vakti -aklı pek de yerinde olmayan- tiplere rastlasanız da New Orleans'ın -genelde- güvenli olduğunu söylemek mümkün. Rehberden dinlediğimiz kadarıyla bölge Fransızlar, İspanyollar ve Amerikalılar arasında sık sık el değiştirmiş. Özellikle iç savaş sırasında çok kanlı çatışmalar yaşanmış. New Orleans'da ölen ölene... Tabii bunca acı ve travma, bu topraklara bu boğucu aurayı kazandırmış. Bourbon Street'deki göz okşayan mimari ve eğlence bir yana, bir acılar şehri New Orleans...

Bu bağlamda da değerlendirilmeli...

