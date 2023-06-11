Pek çok arkadaşımın merak saldığı yapay zeka konusuna ben de bir giriş yapayım dedim ve bir uygulamayı (üstelik de ücretli olarak) cebe indirdim. Bu uygulama sizin için makale yazıyor, şarkı sözü ya da hikaye de üretebiliyor.

Denememe ülkemizde iyi tanınan bazı kişilerin kimliği ile ilgili sorular sorarak başladım. Beklediğim gibi gerçek yanıtlar aldım. Sonra işi derinleştirerek detaylı sorular sordum.

Örneğin Kenan İmirzalioğlu'na en yakışan rolleri sorduğumda yapay zeka, maddeleyerek ve dizilerdeki rollerinden örnekler vererek tatmin edici bir yanıt ortaya çıkardı. Sırada benim gibi 'şöhret olmasa da 'camiasında tanınan, toplumda karşılığı bulunan insanlar vardı. Ne de olsa hakkımda, Google aramada pek çok sonuç, başvurulabilecek pek çok bilgi bulunuyordu. Sordum.

Hakan Urgancı kimdir?



ÖNCE BILDI SONRA UYDURDU

Önce mesleğimi doğru bildi ama yaptığım programları fena halde uydurdu. Tekrar denedim. Her denediğimde farklı bir özgeçmiş yazdı. Sonuncusunda, iş insanı ve girişimci olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğumu öğrendim. Kariyerime Turkcell'de başlamış ve daha sonra birçok teknoloji şirketinde yöneticilik yapmıştım. 2012 yılında kurduğum Insider adlı şirketle, müşteri davranışlarına yönelik yapay zeka tabanlı çözümler sunan bir yazılım şirketi olarak faaliyet göstermekteymişim.



BABAM BENİ ŞAŞIRTTI

Vay be! Kendimden çok etkilendim. Bir sallamak ki nasıl sallamak! Hayır bunu neden yapıyordu? Neden basitçe 'Bu konuda bilgim yok' demiyordu?

Bazı müzisyen arkadaşlarda -ilginç şekilde- bu sonucu da verdi ve konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Beni en çok da babam şaşırttı.

Yıllarca Kemeraltı'nda toptancılık yapan babamın profesör doktor unvanlı bir nörolog olduğunu (!) sayesinde öğrendim.



BATMAN NAMAZA BAŞLIYOR

Ardından hikaye yazdırma işine geçtim. Çizgi roman karakteri Batman'ın namaza başlaması üzerine bir kısa öykü istedim ve şu sonuç çıktı:

"Batman, Gotham City'nin karanlık sokaklarında yalnız bir kahramandı. Geceleri suçluların peşinde koşar, şehri güvende tutmak için savaşırdı. Ancak bir gece, bir çatışma sırasında Batman, yaralanmıştı. Eve döndüğünde, yaralarını sararken bir şey fark etti. Kendini boşluğun içinde hissediyordu. Kendini tamamen yalnız hissettiği bu anlarda, içinde bir boşluk olduğunu fark etti.

Birkaç gün boyunca, Batman bu boşluğu hissetmeye devam etti.

Sonunda, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine, bir camiye gitmeye karar verdi. İlk başta, kendini biraz yabancı hissetti. Ancak, namaz kılarken, zihni ve kalbi huzur bulmaya başladı.

Batman, artık her gün camiye gitmeye başladı. Namaz kılmak, ona huzur ve sükunet veriyordu. Bir gün bir çocuk ona yaklaştı ve "Sen Batman'sin değil mi?" diye sordu.

Batman, evet dedi. Çocuk devam etti "Ben de senin gibi olmak istiyorum.

Ama benim babam bana hep namaz kılmam gerektiğini söyler. Sen de namaz kılıyor musun?".

Batman, bu soruya gülümsedi ve "Evet, kılıyorum" dedi. Çocuk, Batman'in cevabına sevindi ve "O zaman sen de benim gibi olabilirsin" dedi. Batman, o günden sonra namaz kılmaya devam etti. Artık, kendisini daha huzurlu ve mutlu hissediyordu. " Hikayeler üretmek konusunda bu kadar iyi olan bir teknoloji, diğer yandan nasıl fütursuzca yanlış bilgi yayabilir? Şimdi gel de güven bu yapay zakaya...