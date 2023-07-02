Izmir Askına

Senaryosunu İzmir Aşkına Derneği başkanı Filiz Güleç'in kaleme aldığı ve yönetmenliğini Gökmen Küçüktaşdemir'in yaptığı 'İzmir Aşkına 8500', aslında 'İzmir Aşkına' ismiyle başlayan müzikli gösterinin ikinci versiyonu.

İlk versiyonda Rachel ve Niko'nun aşkı ekseninden İzmir'e bakan proje, yeni senaryosunda medeniyetlere ev sahipliği yapan İzmir'in 8500 yıllık tarihinden bahsediyor ve haykırıyor: 'Homeros İzmirlidir!' Bu gösteriyle artık İzmir Aşkına isminin bir gösteri isminden çıkarak dernekleştiğini de belirtmiş olalım.



TARİHE GEÇMİŞ İSİMLER

Ben gösteriyi ilk olarak 6 Haziran akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde izleme fırsatı buldum.

Sunuculuğunu Barış Kınav'ın yaptığı gösteri İzmir'in sahip olduğu değerlere dikkat çekti. Tüm dünyanın sahiplenmeye çalıştığı Homeros'un İzmirli olduğu vurgusu, Türk denizcilik tarihini başlatan Çaka Bey, Büyük İskender, Aristides gibi İzmir'e adını bırakmış tarihe geçmiş isimlerinde hatırlatıldığı gösteride etkileyici kostümler ve Naya Aliyeva tarafından hazırlanan koreografiler izleyenleri büyüledi. Filiz Güleç, aslında bir turizmci olmanın verdiği yetkiye de dayanarak anlatmış İzmir'i...

Çaka Bey'in Rum aşkından tutun da tarihte ilk kez bir yapıyı yakarak ünlü olan ve bir psikiyatrik sendroma da ismini veren (bu karakteri Filiz hanımın oğlu canlandırmış) Herostradus'a kadar...



HEMŞERİMİZ HOMEROS

Filiz Güleç, "İzmir, turizmde dünyanın sayılı şehirleri arasına girebilecek potansiyele sahip. İzmir'i sadece İncir, üzüm gibi tarım ürünleri veya zeybek ile dünyaya tanıtmak yeterli değil. Böylesine önemli isimler İzmir'e aitken bunu etkin kullanmak lazım. Homeros gibi bir değere sahip çıkmak lazım. Biz İzmir'e ait olan tüm değerleri savunacağız.

Dernek olarak misyonumuz İzmir'i her zaman ileriye taşımaktır. Sanat ise bizim için halkla buluşmanın en güzel yolu.

Yaz boyu farklı ilçe ve şehirlerde gösterilerimiz devam edecek. 12 Haziran Pazartesi günü İzmir'in en gözde sahnesi İSTİNYE ART Performance Hall'da İzmirlilerle yeniden buluşacağız. Bu muhteşem gösteriyi kaçırmayın" demiş.



ÇORBADA TUZUM OLSUN

Ve sözünü de tuttu. 12 Haziran gösterisinde 'Çorbada benim de tuzum olsun' diyerek gösterinin konuk sunucusu oldum. Neredeyse tamamı amatörlerden oluşan 50 kişiilk bir kadronun parçası olarak İzmir' katkı sunmanın keyfini yaşadım. Gelirleri her seferinde bağışlanan bu gösteriyi izlemek ve siz de bir yaraya merhem olmak isterseniz 7 Temmuz'da Güzelbahçe ve 14 Temmuz'da da Seferihisar'ı ziyaret edebilirsiniz.