Wynwood ve Doya

ABD seyahatimin Miami ayağından söz etmiştim ama burada ziyaret ettiğim İzmirli dostum Erhan Köstepen'in Doya isimli restoranına sıra gelmemişti. Miami'nin deniz kenarında olmadığı halde yeni eğlence merkezi olan Wynwood'da açtığı Doya, bir Akdeniz restoranı. Wynwood'dan biraz bahsetmeden geçemeyiz. Daha önceleri şehrin tekin olmayan, çalıntı araçların parçalandığı bir bölgesi olan Wynwood, zamanla asi gençlerin duvarlarına çizdiği graffitilerle ünlenmiş. Zamanla gelişen bu durum, burada ünlü graffiticilerin eserlerinin sergilendiği ve ücretli girişi olan bir galeri ile (Wynwood Walls) sonuçlanmış.

Zamanla duvarlarında resim olmayan bina kalmamış ve nasıl ki Alaçatı ve Bodrum'un bir mimari yapısı varsa, graffitiler de Wynwood'un bir özelliği haline gelmiş ve burayı gerçek bir cazibe halanı haline getirmiş. Artık şehrin ünlü bazı restoran ve kulüpleri burada ve geceleri müzik sesi eksik kalmıyor. Burası, Miami'ye ilk gelen bir turistin fark edebileceği bir bölge değil.

Araştırarak gelmek gerekiyor.

İŞLETMECİLİĞİN ÖTESİNDE

Doya'da Türk mezeleri ve özellikle deniz mutfağının seçkin bir örneğini sunuyor Erhan. Miami'de bolca etnik ırk gördükten sonra nerede bu beyaz (!) Amerikalılar derken Doya'da, onların nerede olduğunu anladık. Hoş ve yeterli bir bahçesi olan Doya, genç ve iyi eğitimli personel çalıştırıyor ve Amerika'nın yine genç ve iyi eğitimli, üstüne varlıklı kesimini hedefliyor. Sadece bir işletmeci olmanın ötesinde, sosyal medyayı son derece başarılı bir şekilde kullanan ve sempatik paylaşımlarıyla takipçisini yaşamının ısrarlı bir takipçisi haline getiren Erhan, Doya'nın başarılı mutfağına adeta çarpan etkisi yapıyor. Onun kendine has, doğal ama karizmatik tavırlarını görmek için dahi ziyaret edilebilir bir mekan bu...

GÖRECE UYGUN FIYATLAR

Biz genellikle deniz ürünleri ağırlıklı bir mönü tercih ettik. Bu ürünlerin fiyatı Çeşme'de herhangi bir restoranın fiyatlarından farklı değil. Doya'da -nispeten- pahalı sayılabilecek tek şey, bizdeki şakşuka tarzı mezeler. Bizim atıştırmalık olarak gördüğümüz şeyler Amerikalılara yabancı ve bir o kadar da cazip olduğu için bayağı yemek fiyatı gibi kalıyor. Bunun haricinde, iyice doyduğumuz ve pahalı ürünler seçtiğimiz yemekler için vergiler dahil (ABD'de vergi ve bahşiş düşünülmeden hesap yaparsanız hata olur) kişi başı 1500 lira gibi bir para ödedik ki bu rakamı Urla'da düzgün bir restoranda zaten ödemek zorundasınız. Bu -görece- normal rakamı Miami gibi dünya çapında tanınan bir şehrin lüks bir restoranında verdiğinizi de özellikle hatırlatırım.

Belki Doya'daki pek çok yemek size yabancı değil ama Bir İzmirli'nin dünyaya taşan başarısını gözlemek ve gururu hissetmek için bile mekana gelmeye değer. Rezervasyon yapmadan benim ismimi dahi verseniz giremezsiniz yalnız, onu da hatırlatayım.