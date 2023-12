Kısacık bir yılbaşı yazısı

12 yılı aşkın bir zamandır bu köşedeyim.

Dolayısıyla en az bu sayıda yılbaşı yazısı kaleme aldım. Çoğu eğlence içeren, bir kısmı şikayette bulunan ve halimizi inceden 'ti'ye alan yazılardı. Bir kısmı, kişisel gelişim maksatlı olumlamalar ve temenniler içeriyordu. Hatta biri -pek manidardırşu başlığı taşıyordu: "Yeni yılda her şey (nah) daha iyi olacak."



NOSTRADAMUS MİSALI!

Aslında bu yazıda, yeni yıldan bir şeyler dilemenin boş olduğu, değişenin yıl değil, bizler olması gerektiği üzerineydi.

Çünkü elimizdeki tek değiştirilebilir malzeme, bizzat kendimizdik. Hatta bu yazıyla bir de video çekip sosyal medya hesabımdan paylaşmıştım. Başlığın negatifliği yüzünden umudu kırılıp konuşmayı dinlemeden eleştiren, hatta hakaret edenler bile olmuştu. Ne gariptir ki aynı yıl, gerçekten de pandemi nedeniyle insanların evlerine kapandığı, dünyanın büyük bir depresyonla boğuştuğu yılların başlangıcı oldu.

İnanın kendimden korktum. Amatör bir Nostradamus misali, "Bir daha yeni yıl yazısı yazmasam mı ne?" diye bile geçirdim aklımdan.



KALICI BARIŞ VE REFAH

Bu sene öyle endişelerim geride kalsa da dünyaya dair çok daha öngörülebilir endişelerimiz var. Her şeyden önce Gazze halkının uğradığı mezalimin gölgesinde giriyoruz yeni yıla... Böyle bir ortamda, kardeşlerimiz kan ağlarken yeni yıl güzellemesi yapmayı edebe aykırı bulurum. O yüzden bu kısacık yeni yıl yazısında, her şeyden önce 2024'ün başta İslam alemi olmak üzere dünyaya daha kalıcı bir barış ve refahın gelmesini diliyorum. Geri kalan her şey kendiliğinden olur zaten....

