Yalancı çoban yapay zeka!

Yapay zeka videoları ilk zamanlarda (topu topu bir yıl kadar önce) dikkatli bakınca açık veriyordu. 'Balık suya düşünce suyun yüzeyinde kalmaz' diyorduk. 'Ayı o şekilde merdiven tırmanamaz' diyorduk ya da bir kap yere düşünce farklı bir şekil alıyordu. Hiç olmadı, hareket eden bir adamın bir anda üçüncü bir kolu peydah oluyordu vs... Ama artık O tür hatalar da iyice azaldı. Kısa süre içinde inanılmaz bir gelişim yaşandı. Artık izlediğim şeyin gerçek olup olmadığını anlayabilmek için olayın mantığına bakıyorum; acaba böyle bir şey -normalde- olabilir mi? Geçenlerde sosyal medyada bir video çıktı karşıma...

GERÇEK MI?

Genç kız bir film setinde oyuncularla fotoğraf çektiriyor. Son derece gerçek. Oyuncuların hepsi bizden meşhur kişiler. Bizi huylandıran tek şey, aynı anda Hem Muhteşem yüzyıl, hem Ezel, hem de Çukur dizi setlerinin eşzamanlı olarak yan yana kurulmuş olamayacağı... Haa diyorum o zaman, demek ki bu video gerçek değil. Olağanüstü konular içeren videolarda gerçeklik kontrolü çok önemli olmasa da az önce verdiğim örnekteki gibi 'normalde olabilecek' şeylerin üretimi konusu hayli korkutucu. Ne demek mi istiyorum? Şöyle somutlaştırayım: Bilgisayar efektleri genellikle süper kahraman filmlerinde kahramanları uçurmak gibi fantastik olaylarda kullanılıyordu. Ta ki James Cameron, bu efektleri Titanik filminde kullanana dek. Titanik'teki olay gerçekti ve yönetmen efektleri 'gerçeği yeniden kurgulamak' amacıyla kullanmıştı. Bu, inandırıcılığı katlıyordu. Şimdi yapay zekanın gücü de bu merkezde sorgulanabilir: 'Gerçeğin yeniden üretilmesi bağlamında toplum rızasının da üretimi.

' DOLANDIRICILIK

Son zamanlarda yapay zeka aracılığıyla üretilen bazı filmlerde toplumca itibarlı bir kişi (Bir oyuncu, tv ünlüsü ya da siyasi lider) sözde 'Gizli' bir yatırım kaynağı ile ilgili ipuçları veriyordu. Bu da dolandırıcıların kullandığı bir yemdi. Dikkatli bakarsanız burada konuşan kişi ile jestlerinin uyumsuzluğunu görebilirdiniz. Son izlediğim 3 dakikalık videoda yeni vefat etmiş bir belediye başkanımız halka yine gizli bir yatırımı tavsiyesi veriyordu. Ölünün bile etini kemirmekten çekinmeyen bu akbabaların hizmetindeydi bu kez yapay zeka. Artık izlediğim herhangi bir şeyin gerçek olup olmadığını sorgulamaktan, ondan keyif alamaz oldum. Post truth çağında yapay olan öyle gerçek görünüyor ki gerçekler de yapay muamelesi görmeye başladı. Gerçeğe inancımız zedelendi. Sürekli sürüye kurt dadandı diye bizi kandıran yalancı çoban bu yapay zeka... Yakında kurt sürüden önce bizi götürecek, biz hala sürü orada mı değil mi diye düşünüyor olacağız.