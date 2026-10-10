Rozet değişti şimdi sıra İzmir’de

Çarşamba günü Ankara'da, AK Parti Genel Merkezi'ndeydim.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılım törenini izledim. Kalabalık dikkat çekiciydi.

Salonun içinde ciddi bir hareketlilik vardı.

İzmir'den gelen siyasetçiler, belediye başkanları, partililer... Herkes bu siyasi değişimin bir parçası olmak istiyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemil Tugay'a parti rozetini taktığı an, törenin en çok ilgi gören bölümüydü. Tugay da kürsüye çıktı. Güzel bir konuşma yaptı.

Ancak ben konuşmaları dinlerken başka bir şey düşünüyordum. İzmir'de bundan sonra ne değişecek? Çünkü siyasette rozet değişikliği bir günde gerçekleşir. Ama bir şehrin sorunları bir günde çözülmez.

İZMİRLİLER SONUÇ İSTİYOR

Tören sırasında Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'la konuştum.

Oldukça memnundu. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını önemli bulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır sürdürdüğü hizmet ve eser siyasetine vurgu yaptı. Ancak açıklamasındaki bir cümle özellikle dikkatimi çekti. İzmir'in gecikmiş hizmetlerle bir an önce buluşmasını beklediğini söyledi. Aslında bu söz, törenin siyasi anlamından çok İzmir'in beklentilerini anlatıyordu. Çünkü bu şehirde uzun zamandır konuşulan meseleler belli. Trafik, altyapı, ulaşım, körfez... Bir de yıllardır çözüm bekleyen, her seçim döneminde yeniden gündeme gelen projeler var.

İzmirliler artık bu konularda somut sonuç görmek istiyor. Ardından Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'la görüştüm.

O da kısa süre önce AK Parti'ye katılmıştı.

Kendisine yeni siyasi dönemi ve Çiğli'deki önceliklerini sordum. İlk söylediği şeylerden biri, merkezî yönetimle yerel yönetim arasındaki işbirliğinin artacağına duyduğu inançtı. Ama benim için daha önemli olan, somut bir soruna işaret etmesiydi. Çiğli'nin ana yollarında ve ara sokaklarında bekleyen yol ve kaldırım sorunlarından söz etti.

Bu sorunların çözümü için kaynakların geliştirilmesi ve yatırımların hızlandırılması gerektiğini anlattı. Doğrusu, belediyecilik denildiğinde duymak istediğim şey tam da bu. Çünkü vatandaş sabah evinden çıktığında hangi partinin hangi açıklamayı yaptığından önce bastığı kaldırıma, kullandığı yola bakıyor.

Bir çukurun kapatılması bazen uzun bir siyasi konuşmadan daha fazla şey anlatır. Törende AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yla da konuşma fırsatı buldum. Ona bu değişimin parti içinde nasıl karşılandığını sordum. Atmosferin çok olumlu olduğunu söyledi. AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu, hizmet etmek isteyenlerin yanında durduklarını anlattı. İzmir'in yıllardır biriken sorunlarının birliktelikle çözülebileceğine inandığını ifade etti. Üç farklı isimle konuştum.

Üçünün de açıklamasında ortak bir nokta vardı. Birliktelik ve hizmet beklentisi. Bu beklentinin ne kadarının hayata geçeceğini ise henüz bilmiyoruz. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması kuşkusuz İzmir siyasetinde önemli bir gelişme. Büyükşehir belediye başkanının parti değiştirmesi, yalnızca kendi siyasi kariyerini ilgilendirmiyor. Kent yönetimini, belediye meclisindeki ilişkileri ve Ankara'yla kurulacak temasları da etkileyebilir.



KAYNAK, PLANLAMA, PROJE

Fakat burada dikkatli olmak gerekiyor.

Merkezî yönetimle aynı siyasi çizgide bulunmak, bir belediyenin bütün sorunlarının kendiliğinden çözüleceği anlamına gelmez. Kaynak gerekir.

Planlama gerekir. Doğru projeler gerekir. En önemlisi de verilen sözlerin takip edilmesi gerekir. İzmir'in meseleleri bir partinin tek başına sahiplenebileceği kadar küçük değil. Bu kentte yaşayan herkes, siyasi görüşü ne olursa olsun, daha iyi ulaşımı, temiz bir körfezi, sağlam altyapıyı ve yaşanabilir mahalleleri hak ediyor. Tören bittiğinde aklımda kalan yalnızca kalabalık değildi. Konuştuğum isimlerin hizmet konusunda dile getirdiği beklentilerdi.

Şimdi önümüzde yeni bir siyasi tablo var.

Bu tablonun İzmir'e nasıl yansıyacağını zaman gösterecek. Belki Ankara'yla ilişkiler daha hızlı ilerleyecek. Belki uzun zamandır bekleyen bazı projeler yeniden gündeme gelecek. Belki de konuşulanlarla yapılanlar arasında yine mesafe kalacak. Bugünden kesin bir hüküm vermek doğru olmaz. Benim için asıl ölçü, tören salonundaki alkışlar değil, birkaç ay sonra İzmir sokaklarında göreceğimiz değişim olacak. Çünkü rozet takmak siyasetin işi.

O rozetin ardından verilen sözleri yerine getirmek ise yöneticilerin sorumluluğu.

Şimdilik söylenenleri bir kenara yazalım.

İzmir adına bekleyelim, görelim.