Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Organik Ürünler Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, organik üretimi, "Gıda güvenliğinin tarladan çatala kadar izlenebildiği, kontrol edildiği bir süreç" olarak tanımlıyor.

Dünya organik sektörünün 100 milyar Euro'ya ulaştığı bilgisini veren Mehmet Ali Işık, Türk organik sektörünün bu pastadan 500 milyon Euro pay aldığını ve sektörün hedefinin 1 milyar Euro'luk büyüklüğe ulaşmak olduğunu söylüyor. Geçtiğimiz hafta içinde Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD), EİB ile birlikte sanal ortamda bir toplantı düzenleyerek sektör temsilcilerinin de katılımıyla organik tarımı masaya yatırdı.



GAZETECİLER SANAL ORTAMDA

Tabii artık bu sanal ortam buluşmaları çok rağbet görmeye başladı. Çünkü çok avantajları var. Öncelikle zaman ve mekan avantajı tanıması hayli kolaylık sağlıyor. Hemen somut bir örnek vereyim. Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu (IFAJ) Dünya Kongresi başladı. Ancak Danimarka'da yapılması planlanmış olan Kongre, pandemi dolayısıyla sanal ortama alındı ve E-Kongre'ye dönüştü! Pazartesi günü başlayan etkinlikte ilk toplantıya 150 kadar tarım gazetecisi katıldı. Düşünebiliyor musunuz, aynı anda dünyanın her yerinden 150 gazeteci sanal ortamda bir araya geliyor. Yanı sıra Dünya Çiftçiler Birliği (WFO) Başkanı Theo De Jager da Güney Afrika'dan seslenerek IFAJ'ı tarım ve gıda sektörüyle birlikte dünya çiftçilerinin stratejik ortağı diye selamlıyor!



ORGANİK ÜRÜN LOGOSU ARAYIN

Evet, bu güncel ve önemli bilgilerden sonra tekrar konumuza dönersek; Işık, "Organik üretimi yaparken 700 pestisite bakılıyor, çok yol kat ettik. Ürün çeşitliliği sürekli artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın logosunun olmadığı hiçbir ürün organik değildir. Köyden getirdim, organik denilen ürünler naturel ürünlerdir, organik ürün değildir. Organik ürün satın alırken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ve kontrol sertifikasyon kuruluşlarının organik ürün logosunu arayın. Organik ürünlerin ambalajlı olarak alınmasını tavsiye ediyoruz. Açıkta satılan ürünler her zaman için risktir" diyor.



SAĞLIK ÖN PLANA ÇIKTI

Diğer yandan bu alanda dünya çapında bir akademisyen olan Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy ise, "Covid-19 ile tüm dünyada sağlık her şeyin önüne geçti, bağışıklık sisteminin güçlenmesi beslenme ile doğru orantılı, sağlıklı gıda tüketimi giderek daha fazla önem kazanacak ve organik sektörünün bu süreçte önemi artacak," şeklinde konuşuyor. Aksoy, ayrıca organik sektöründe faaliyet gösteren kurumların yer alacağı Türkiye organik ağı kurulması konusunda çalışma başlattıklarını kaydediyor. Son söz;

Türk organik sektörünün geleceğinden umutlu olmak için çok sebep var...