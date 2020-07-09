Geçtiğimiz hafta getirdiğim öneri büyük ilgi gördü. Tabii bu durumdan fazlasıyla memnunum.

Çünkü, "İzmir'de Peynircilik Araştırma Enstitüsü kurulmalı" derken, ortaya sağlam ve inandırıcılığı olan bir gerekçe koymak gerekiyordu.

Bunu yaptığıma inanıyorum. Nitekim hafta boyunca görüştüğüm sektör temsilcileri ve bilim insanları da aynı çerçevede gerçekçi bir tablo çizdiler.



■ İZMİR'E ÇOK YAKIŞACAK - Önce İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ile başlayalım.

Özen, "İzmir ili süt üretiminde Türkiye birincisi.

Süt ürünlerinde de potansiyeli çok yüksek. Artık bundan böyle mutlaka yüksek katma değerli üretim boyutunda olmamız gerekiyor. Dolayısıyla Ar-Ge ve yüksek teknoloji yeni yol haritamız olmalı," diyor.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Uysal'a göre, her şeyden önce "Peynircilik Araştırma Enstitüsü" projesi İzmir'e çok yakışacak. Aynı zamanda Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu Üyesi olan Uysal, "Süt sektöründe tamamen Ar-Ge ve yüksek teknolojiye odaklanacak böyle bir bilimsel merkez, sektöre büyük katkılar sağlar. Gönülden destekliyorum" diye konuşuyor. Yine aynı bölümden Doç. Dr. Cem Karagözlü de benzer sözler söylüyor.



■ SÜTÜN BAŞKENTİ - Dünya Gazetesi yazarı ve akil adam Dr. Rüştü Bozkurt, projeye desteğinin altını çiziyor. Ancak, şu uyarıyı yapıyor; "Bilerek yola çıkmalı, bütünsel yaklaşmalı, dünya ve ülkemiz koşullarını dengelemeliyiz. O zaman 'Peynircilik Enstitüsü' anlamlı olur. Yoksa, yeni bir yapı, yeni bir işlevsiz kuruluş ortaya çıkarmış oluruz." Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş'ın değerlendirmesi de şöyle; "Küçük Menderes Havzasında bulunan ilçelerde toplam 81 adet süt işleme tesisi faaliyet gösteriyor.

Bölgede üretilen sütün yaklaşık üçte biri işlenmekte ve üçte ikilik kısmı olan 3000-3250 ton süt günlük olarak işlenmeden bölge dışına gönderilmektedir. Yine bölgede başta tulum peyniri olmak üzere yaklaşık günlük olarak 200 ton süt mamulü üretilmektedir. Sütün başkenti olarak tanımladığımız Ödemiş'e bu konuda bir 'Süt Ürünleri Araştırma Enstitüsü' veya daha özelde 'Peynircilik Araştırma Enstitüsü' kurulması bölgemizdeki süt sektörünün gelişmesi için güzel bir adım olur."

■ YENİ UFUKLAR AÇACAK - Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş ise, söz konusu projeyi sadece Ödemiş ilçesi için değil tüm bölge açısından yeni ufuklar açacak bir girişim olarak tanımlıyor. Eriş, "Süt ürünlerinde Ar-Ge ve yüksek teknoloji merkezi olma konumuyla bölgede çalışan süt ürünleri sektörüne ihracat altyapısı hazırlarken, bir yandan da üreticinin çıkarlarına hizmet edecek bir Araştırma Enstitüsü hem Ödemiş ilçemize hem de sektöre büyük saygınlık getirir. Bu projenin takipçisi olacağız" ifadesinde bulunuyor. Son sözü Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel'e bırakıyoruz; Konya Tarım ve Gıda Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi olan sayın Hocamız şu mesajı veriyor; "Destekliyorum. Peynir konusu çok önemli. Ancak daha önemli olan katma değerli ürün. Proje bu yönüyle katkı yapar."