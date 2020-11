Bu çok önemli ve güncel konuya devam ediyorum. Bu yazıdan sonra biraz ara vereceğim ancak fırsat bulduğumda yine ele almak şartıyla...

Şimdi gelelim tohumculuk konusuna; bu bilindiği gibi çok tartışması yapılan ve üzerinde fazlasıyla bilgi kirliliği olan bir konu.

Başta sosyal medyada olmak üzere bilen, bilmeyen herkes konuşuyor. Ama benim sıklıkla vurguladığım, kaynağınız var mı sorusunun ise cevabı yok. Tekrar ediyorum, tarım, gıda ve ormancılık alanında ortaya bir iddia konuluyorsa, mutlaka bilimsel bir kaynak var mı diye sormamız gerekiyor. Aksi halde bunlar çok karşılaştığımız şehir efsaneleri yani uydurma haberler olmaktan öteye geçemez.



■ ATALIK TOHUMLAR YASAKLANDI

MI - "Çiftçilerin atalık tohumları ekmeleri yasaklandı" şeklinde bir söz kamuoyunda dolaşıp duruyor. Peki acaba öyle mi? Ben yine bilimsel bir kaynağa başvuruyor ve Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Şakiroğlu'na soruyorum. "Türkiye'de hemen her konuda tartışmaları vekâleten yürütme geleneği var. Tartışılan her konuda konunun muhatapları dışındaki insanlar, muhataplar adına ve onlara rağmen kamuoyu oluşturuyor. Benzer şekilde, tarımsal üretim, tarımsal biyoteknoloji ve tarım sistemi ile ilgili tüm tartışmalarda konu ile ilgili tüm paydaşlar dışarıda bırakılıyor ve konuyla ilgisiz ve konu hakkında bilgisiz bir ekip tarafından vekâleten bir tartışma yürütülüyor," diyerek adeta bir ders niteliğinde giriş yapan Dr. Şakiroğlu şu bilgileri paylaşıyor: "Önemli bir pazar payı bulunan tohumculuk sektöründe hile ve sahtecilik yaygın. Bu hile ve sahteciliğin başında da çiftçilere vadedilen özellikleri taşımayan sahte tohumların satışı gelmektedir.

Sahtekârlar, niteliksiz tohumları çiftçilere satarak ve bir sezonun üretimini heba ederek çiftçileri zarara sokabilmektedir.

Böylesi durumlarda mağdur olan sadece ve sadece çiftçidir. Bugüne kadar çiftçilerin bu tür sorunlarını gündeme taşıyan vekil tartışmacılar görmedik."



■ HİÇBİR ENGEL YOK - Dr.

Şakiroğlu devam ediyor: "Peki, devletin çiftçileri bu sahtekârlıklara karşı koruyacak mekanizmaları yok mu? Var. 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu! 2006 yılında yasalaşan kanuna göre çiftçilere tohum satan ve bu konuda ticari gelir elde eden herkes yasal sorumluluk taşıyor. Tohum tüccarlarının sattıkları tohumları, ilgili kuruluşlara denetlenip tescil ettirmesi bekleniyor. Çiftçilere satılan her tohumun iddia ettiği özellikleri taşıması şart. Aksi olursa, yasal sorumluluk doğuyor. Yasaya göre çiftçiye verilen zararı tohumcular karşılamak zorunda. Türkiye kamuoyunda sanılanın aksine çiftçilerin kendi tohumunu saklamasının, bu tohumları tekrar tekrar kullanmasının veya paylaşmasının önünde herhangi bir engel yok. Buradaki kafa karışıklığının kaynağı, çiftçiler adına bu tartışmayı vekâleten yürüten ve yanlış kamuoyu oluşturan amatör vekillerdir."



■ GLUTEN HURAFESİ - Konuya ilişkin ilk yazımda yer verdiğim, Sözcü Gazetesinde, Soner Yalçın'ın, "Sadece işlenmiş gıdalar değil, kişisel bakım ürünlerinde bile karşımıza çıkan, çok hastalığın sebebi "gluten" gerçeğini yazmamız istenmiyor." ifadesine karşı gıda mühendisi Ebru Akdağ, "Bu tam anlamıyla tam bir hurafedir. Bilimsel hiçbir değeri yoktur," cevabını veriyor. Akdağ şu bilimsel çalışmayı da örnek gösteriyor;

"Glutensiz beslenmenin uzun sürede insan sağlığına etkilerini gösteren en büyük çalışma 2017'de ünlü İngiliz tıp dergisi British Medical Journal'da yayınlandı.

110 binden fazla sağlık çalışanının, 25 yılı aşkın bir süre izlendiği bu çalışmada, gluten sebebiyle tam tahılları tüketmeyen bireylerin kalp hastalığı riskinin arttığı gösterilmiş ve sonucunda şu not edilmiş 'çölyak hastalığı olmayan kişiler glütensiz diyete teşvik edilmemelidir."