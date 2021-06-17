Tarım ve Orman Bakanlığının yıllar önce başlattığı ve şahsen çok başarılı bulduğum, 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor' adlı bir projesi vardı. İlçelerden başlayarak il merkezlerinde devam eden bu yarışmalara yıllar içerisinde binlerce kadın çiftçi katıldı. Ben de söz konusu yarışmaları sıklıkla izlemeye çalıştım, bu konuda yazılar yazdım ve TV programları yaptım. Bu proje belki kamuoyunda çok fazla fark edilmedi fakat özellikle kırsal bölge kadınları üzerinde küçümsenmeyecek etkiler yarattı. O kadar ki çok ama çok sayıda kadın çiftçi bu etkinlikleri adeta bir 'sosyalleşme' aracı olarak gördü. Ancak ne yazık ki proje zamanla hızını kaybetti. Samimi görüş ve dileğim, 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor' programının yine eski dinamizmine kavuşarak ve uygulamaya konulmasıdır.

KIRSALDA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Şimdi ise Bakanlığın çok yeni bir projesi hayata geçiyor; 'Kız Kardeşim Projesi' ile kırsal bölge kadınlarının girişimcilik kavramıyla buluşturulması hedefleniyor.

Kız Kardeşim Projesi 2021'den başlayarak, kırsalda kadın çiftçileri ve tarımsal kalkınma kooperatif ortağı olan kadınları girişimciliğe hazırlayacak. Yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Coca-Cola Türkiye, kadın girişimcileri ve tarımsal kalkınma kooperatifi ortağı olan kadınları desteklemek amacıyla işbirliği yapacak. Kız Kardeşim Projesi kapsamında yapılan bu işbirliğiyle kadın girişimcilerin ve tarımsal kalkınma kooperatifi ortağı olan kadınların ticari faaliyetlerini güçlendirmeleri ve satış-pazarlama alanlarında rekabet yeteneklerini artırmaları için eğitimler verilecek.

IŞIKGECE'NİN ROLÜ ÖNEMLİ

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, işbirliğiyle ilgili değerlendirmesinde, "Çok önemli yeteneklere ve niteliklere sahip tarımda kadın girişimcilerin sayısının daha da artmasını istiyoruz. Proje kapsamında imzaladığımız protokolün kadın çiftçilerimize yönelik verilecek eğitim ve destekler ile kadınlarımızın ekonomiye katkısını daha da artıracağız" diye konuşuyor. Aslında bu önemli projenin yürütülmesinde Işıkgece'nin rolü hayli stratejik. Uzun yıllar özel sektörde görev yapmış olan Işıkgece'nin sonuç odaklı bir çalışma yöntemi var. Tabii bu yöntem klasik bürokratik mekanizma ile uyum sağlayabildiği ölçüde başarı sağlayacak.

KIRSALI YENİDEN KEŞFETMEK

Sadede gelerek, çok inandığım bir hususun altını çizeyim. Esas itibarıyla, kadın çiftçileri yeniden 'keşfetmek' gerekiyor.

Sayıca çok fazlalar, buna karşılık çalışma kapasiteleri öğrenme ve bilgilenme yoluyla çok yükseğe çıkarılabilir. Bu gerçekten mümkün. Işıkgece, genelde kırsal kadınları, daha özelde kadın çiftçileri ne kadar kucaklayabilirse, kırsal refah o ölçüde artacak. Buna hiç şüphe yok. Yanı sıra Bakanlık bünyesinde Eğitim ve Yayın Dairesi gibi gelişmiş insan kaynağına sahip birimler de mevcut. Daire Başkanı Sürur Kır ve mesai arkadaşlarının çalışma azim ve kararlılığını yakından bilenlerdenim.

Son söz; kırsal bölgede yaşayan kadınları eğiterek, donatarak ve destekleyerek yüksek katma değerli sonuçlar elde etmek hiç de hayal değil. İş bilenin, kılıç kuşananın!