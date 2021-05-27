"Yaşam Arının Kanadında" temalı "Dünya Arı Günü Özel Programı", Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) koordinasyonu ile Agro TV'de ekranlara geldi. Doğrusu güzel bir program oldu. Hayatın devamlılığı için arıların önemine dikkat çekmek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla 20 Mayıs 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin dört bir köşesinden geniş bir katılım vardı. Bilindiği üzere, Türkiye arıcılıkta ve özellikle bal üretiminde dünyada çok seçkin bir yere sahip.



FARKINDALIĞI ARTIRMAK

TAB Başkanı Ziya Şahin, etkinlik ile ilgili şu bilgiyi veriyor: "Dünya Arı Günü etkinlikleri, özellikle 2008-2009 yıllarında Amerika'dan başlayıp dünyaya yayılan toplu arı ölümlerinden sonra bu konuda farkındalığı artırmak ve arıların önemine dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor. İlk defa 2 Haziran 2009 tarihinde başlatılan imza kampanyasıyla 29 Mayıs 2010 tarihinde dünya çapında kutlanmaya başlamıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 115 ülkenin ortak kararı sonucu 20 Aralık 2017 tarihi itibariyle tüm dünyada 20 Mayıs tarihi "DÜNYA ARI GÜNÜ" olarak kutlanmaktadır."



ARIYA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ

Sunuculuğunu genç ziraat mühendisi Suat Musabeşeoğlu'nun yaptığı programda çok sayıda uzman ve sektör temsilcisi görüşlerini dile getirdi. Bunlardan birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Van YYÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cengiz Erkan, "Bitkisel ve hayvansal kaynaklarımızın zenginliği ile övünüyoruz.

Evet çok fazla zenginliğe sahibiz. Ancak tüm bu üretim kaynaklarımızın ortak yansıması olan, arıcılığa çok şey borçluyuz. Arıcı olarak bir takım zorluklara rağmen üretmekten kopmadık. Arı ürünleri ile sağlıklı beslenme arasındaki ilişkinin giderek daha yüksek sesle konuşulduğu günlerde, bizler akademisyen olarak üreten arıcıya destek olmaya devam edeceğiz," diyor.



ARICILIK VE İNSAN SAĞLIĞI

Diğer yandan Bal arısının önemine değinen Aydınlı yüksek ziraat mühendisi Alim Tutar, "Bal arısının dünyadaki varlığı insanlıktan öncedir. Gerek ürünleri gerekse doğadaki işlevi insanoğlunun ilgisini çekmiş, bundan dolayı doğal yaşam alanlarından kovanlara aktarılmış, evcilleştirilmeye çalışılmıştır. Bir şifa kaynağı olarak kullanılan bal, Bal arısının esas ürünü olmasına rağmen son yıllarda Bal mumu, Arı sütü, Polen, Arı ekmeği, Apilarnil, Propolis, Arı zehri ve Arı havası gibi diğer arı ürünleri de insan beslenmesi ve sağlığında çok yoğun yer tutmaktadır. Bal arısı, kendi ürünleriyle oluşturduğu katkılardan çok daha fazlasını kültür bitkilerinin tozlaşmasındaki katkıyla meydana getirmektedir.

Öyle ki doğal tozlayıcıların dünyadaki bütün tozlayıcıların içerisindeki payı yüzde 85 dolayında" ifadesinde bulunuyor. Son olarak, İzmir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Şengül, geçen yıl yaşanan kuraklık dolayısıyla bal üretimindeki düşüşe dikkat çekerek, iklim değişikliğinin en çok etkilediği tarımsal faaliyetlerden birinin de arıcılık olduğunun altını çiziyor.