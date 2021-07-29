Tarım ve gıda sektörü diğer bütün ekonomik sektörler gibi uzmanlık alanlarından oluşuyor. Hele tarım ve gıdanın ne kadar geniş alanlara yayıldığı göz önüne alınırsa, bu konularda fikir yürütmek ve konuşmanın da o ölçüde uzmanlık gerektireceği çok açıktır. Niye böyle bir giriş yaptım? Çünkü her vesile ile vurguladığım gibi tarım ve gıdada 'bilgi kirliliği' alabildiğine sürüp gidiyor. Bu alanda doğru ve gerçekçi bilgiye fazlasıyla ihtiyacımız var. Peki bu durumda aldıkları eğitim ve uzmanlığa dayalı olarak hem bilgi hem fikir sahibi olanların artık daha çok ön plana çıkması gerekmiyor mu?

BİLİM İHRACATI - Mutlaka gerekiyor.

Bu çerçevede bazı somut öneriler getirmek istiyorum. Üniversitelerin ziraat ve veteriner fakülteleri ile gıda mühendisliği bölümleri bilgi kaynıyor! Söz konusu okulların farklı bölümlerinde binlerce uzman hoca yıllardır bilim ve bilgi üretmek için çalışıyor. Onun için bilimsel bilgiye saygı duymak şart. Ama burada bütün iyi niyetimle ifade ediyor ve bu uzmanlara sesleniyorum. Artık dışarı çıkınız! Bilim ve bilgi ihracatı yapınız! Bunun çoktan zamanı geldi. Elbette bu konuda çok faal ve etkin çalışmalar içinde olan akademisyenlerimiz mevcut, ancak ben bu köşede genel bir çağrı yapıyorum!

DIŞARI ÇIKINIZ - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin çoğunluğunu tanıyorum. Kendileri ile çeşitli TV programları yaptım ve çok sayıda toplantıda birlikte bulundum. Açıkça söylüyorum, bunlar çok değerli insanlar, bunu iyi biliyorum! Ne var ki çalışma odalarından daha fazla dışarı çıkmalılar. Somut bir örnek vereyim. Fakültenin Dekanı Prof. Dr.

Nedim Koşum, gerçekten olumlu izlenimler veren bir tarım uzmanıdır, tahmin ediyorum hatırlayacaktır. Bundan iki yıl kadar önce bir panelde Fakültenin 5 hocası ile birlikte sunum yaptılar. Ben de panel yöneticisi olarak şu sözleri söylemekten kendimi alamadım! "Öylesine güncel konularda önemli açıklamalar yapıyorsunuz ki, bu mesajların kesinlikle geniş kitlelere, tabii özellikle çiftçilerin yanı sıra tarım ve gıda sektör temsilcilerine ulaşması büyük önem taşıyor."

BİLİMSEL BİLGİ VE TOPLUM - Şimdi sadede geleyim. Söz gelimi, İzmir ilinin önde gelen tarım merkezlerinde bölgesel toplantılar düzenlenemez mi? Üreticiler başta olmak üzere sektör temsilcilerinin de katılacağı bu toplantıların geniş ilgi göreceğine hiç şüphem yok. Böylesi etkinlikler Türkiye'nin diğer bölgeleri için de örnek olacaktır, buna eminim. Toplantılara gıda mühendisliği bölümü hocaları ile veteriner hekimler de katılırsa, bilimsel bilginin kitlelere erişimi yolunda ciddi adımlar atılmış olur.

Ayrıca İl Tarım Müdürlüğü ve ziraat odaları da bu süreçte en güçlü çözüm ortakları olarak düşünülmelidir. Son söz; tarım ve gıdada bilimsel bilgi toplumla kucaklaşırsa, iktisatta çok bilinen söz tersine çalışacak ve "İyi para kötü parayı kovacaktır!"