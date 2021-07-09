Altını çizerek söze başlayayım. Bu bir siyasi yazı değil. Okurlarımız biliyor, 21 yıldır, "Tarım Ekonomisi" alanında TV programları yapıyor, gazete ve dergi yazıları yazıyorum. Ancak bir siyasi parti liderinin söylediği bazı sözleri de düzeltmek zorundayım. Daha önce de bu ifadeyi kullandım. Bu alanda yanlış ve maksatlı bilgiden inanın gına geldi! Sadede geleyim, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde izmir'de katıldığı bir toplantıda şunları söylüyor: "İthal edilmeyen bir şey yok. Oturup düşünmemiz lazım.

Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 185 milyar dolar. Konya'dan küçük bir devlet, bizim 18 - 19 milyar dolar. Bereketli topraklarımız, suyumuz, güneşimiz, taşı sıksan suyunu çıkaracak gençlerimiz var..."

ASIL MAKSAT NE - Sayın Kılıçdaroğlu'na bu rakamları kimler veriyor bilmiyorum ama yanlış veriyor! Hele şu Hollanda örneği artık iyice kabak tadı verdi. Evet çok doğru, Hollanda tarım ve gıdada fazlasıyla başarılı bir ülke. Bana göre, Yeni Zelanda ile birlikte dünyanın iki "Akıllı Tarım Ülkesi"nden biri. Ne var ki sürekli olarak Türkiye'nin önüne konulacak bir örnek ülke değil! Özellikle sosyal medyada bu çok yapılıyor. Şu cümle klişe haline geldi; "Konya kadar Hollanda bizden şöyle ileride, böyle ileride!" Bunu yapanların asıl maksadı ne? Siyasi mi, ideolojik mi yoksa bu yaklaşımların tamamen dışında samimi mi? Ben burada yalnızca samimi fakat eksik bilgiye dayalı konuşanlara cevap vermek istiyorum. Önce Hollanda rakamlarını paylaşayım. Yüzölçümü 41 500 km2, ekilebilir tarım alanları (Arable lands) 1 milyon hektar. Tarım, gıda ve orman ürünleri ihracatı 113 (185 değil!) milyar dolar, ithalatı 75 milyar dolar (!).

DÜNYA TARIM DEVLERİ - Çin dünyanın en büyük tarım ülkesi. Yüzölçümü 9.6 milyon km2, ekilebilir tarım alanları 126 milyon hektar yani Hollanda'dan 125 defa büyük. Tarım ihracatı 80 milyar dolar, ithalatı 133 milyar dolar. Hindistan, yüzölçümü 3.2 milyon km2, ekilebilir alanları 160 milyon hektar (Hollanda'dan 160 defa büyük), tarım ihracatı 41 milyar dolar, ithalatı ise 21 milyar dolar. Küresel düzeyde ABD'den sonra dördüncü büyük tarım ülkesi olan Brezilya'nın yüzölçümü 8.5 milyon km2, ekilebilir arazileri 80 milyon hektar (Hollanda'dan 80 defa büyük), tarım ihracatı 93 milyar dolar, ithalatı da 15 milyar dolar. Bu örnekleri özellikle verdim.

Ama bugüne kadar hiçbir uluslararası toplantıda Çinli, Hintli ve Brezilyalı tarım gazetecisi arkadaşlarımdan, "Ya şu küçücük Hollanda'nın ihracatı bizden büyük..." benzeri bir söz duymadım!

İHRACATA ODAKLANMAK - Niye duymadım? Çünkü tarım ekonomisini konuşmak için bilgiye dayalı analiz gerekir.

Sapla saman karıştırılmaz, elmalar ile armutlar toplanmaz! 'Küçücük' Hollanda'nın büyük başarısından ders çıkarmak gerekir mi? Elbette gerekir, ancak 'Küçücük' Hollanda'nın tarım ihracatı başta Çin, Hindistan ve Brezilya gibi dünya devleri olmak üzere ABD dışında 200'e yakın ülkeden fazla.

Öyleyse niçin Hollanda örneği, deyim yerindeyse, hep Türkiye'nin kafasına kakılıyor?

Neden dünya tarım devlerinin böyle bir kompleksi yok acaba!? Hollanda'yı ayrıca konuşuruz, geldiğimiz aşamada, bana göre, Türk tarımının temel sorunu, tarımsal hasıla itibarıyla ilk 10'da olduğu halde, tarım, gıda ve orman ürünleri ihracatında ilk 25'te olmasıdır. Başka bir ifadeyle, 20.7 (18-19 değil) milyar dolarlık ihracatın yetersizliği karşısında 15 yıl içinde 45-50 milyar dolarlık hedefe odaklanmaktan başka çare yok!