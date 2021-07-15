Tarım, gıda ve orman ürünlerinde ihracatı konuşmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede ısrarla şu sözü klişe haline getirmeye çalışıyorum;

"Tarımda ihracattan başka seçenek yok!" Bunun sadece bir söylem değil gerçekten de öyle olduğuna hepimiz inanmalıyız.

Yine tekrarlayayım. Buğday değil unlu mamul satmalıyız. Süt değil peynir ihraç edebilmeliyiz. Bunun bir tek yolu olduğunu hepimiz biliyoruz. Dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir tarım, gıda ve orman ürünleri ülkesi konumuna gelebilmek. Şimdi bu genel girişten sonra bugünkü konumuza dönelim.

Türkiye'nin tarım, gıda ve orman ürünleri ihracatı Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.3 artarak 2 milyar 564 milyon 723 bin dolara çıkarken, tarım grubu bünyesinde yer alan tüm sektörler dış satışlarını artırdı.

ARTIŞ KALICI OLMALI

Esas itibarıyla yıl başından bu yana genel olarak toplam ihracatta ve daha özelde ise tarım ihracatında artış sürüyor.

Ancak geçtiğimiz ay tarım ihracatı çok dikkat çekici bir performans gösterdi.

Sektörün bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.3 gibi bir artışı yakalamasını bir yandan büyük bir memnuniyetle karşılıyor, diğer yandan da tarımsal ihracatta bu başarının kalıcı olmasını yürekten diliyorum.

Başka bir ifadeyle söz konusu başarının kalıcı olması ve bu sonucun mevsimlik olmaması tarım ihracatında yeni bir dönemece girildiği anlamına gelecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin Haziran ayı toplam ihracatı 19 milyar 773 milyon dolar oldu.

Tarımsal ihracatın toplam içindeki payı da yüzde 13 olarak gerçekleşti.

ORTALAMA İHRAÇ DEĞERİ

Mart ayı başında yazdığım yazıda, "Tarım ihracatı bu yıla iyi başladı, artış temposu bozulmazsa, 25 milyar dolarlık bir sonuca ulaşılabilir" demiştim. Geçen yılın 20.7 milyar dolarlık ihracat rakamını göz önüne alırsak, bu yaklaşık yüzde 25'lik bir artışa tekabül eder ve önümüzdeki yıllar için Türk ekonomine yeni ufuklar açar. Tam da burada şu hususu açıkça ifade edeyim. Türkiye tarım, gıda ve orman ürünleri dış ticaretinde 'Net ihracatçı' bir ülkedir. Başka bir ifadeyle Türkiye tarımsal dış ticarette 2020 yılı rakamları üzerinden yaklaşık 6 milyar dolar fazla veriyor. Bundan sonrası için politika hedefleri elbette bu dış ticaret fazlasını daha da yükseltmek olacak. Peki ama nasıl? Çünkü ton başına ortalama ihraç değerimiz yaklaşık 1100 dolar! Bu rakamı yani ortalama ihracat değerini mutlaka artırmak gerekiyor. O zaman yine aynı soru gündeme gelecek. Peki ama nasıl?

Bu stratejik sorunun cevabı aynı zamanda Türk tarımında yapısal ve köklü bir dönüşümün şart olduğunu bize anlatıyor.