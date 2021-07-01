Bugün sizlerle tarım ve gıda alanında üç önemli gelişmeyi paylaşıyorum. Birincisi, "Gıda Dostu Mutfağım Projesi"... Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde "Gıdanı Koru" kampanyası başlatılmıştı. Gıda kayıp ve israfının Türkiye'de azaltılmasını hedefleyen bu çalışmalar halen devam ediyor. Ancak ne yazık ki bu çok önemli konuda yani gıda israf ve kayıpları ile ilgili olarak halk arasında 'farkındalık' sorunu sürüyor. Hepimiz bu hususta çok daha fazla duyarlı olmalıyız, deyip yine yazıya döneyim.

KONAK İLÇESİNDE YENİ PROJE - Proje kapsamında yürütülen çok sayıda çalışmadan biri de, Türkiye'de 4'üncü en fazla toplu tüketim işletmesine sahip olan İzmir'in Konak ilçesinde HoReCa (Otel-Restoran- Kafe) sektöründe faaliyet gösteren toplu tüketim işletmelerine yönelik.

Bu çerçevede, Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksek Gıda Mühendisi Ruhşan Özdemir Çifci'nin yönetiminde sürdürülen, "Gıda Dostu Mutfağım" projesiyle gıda israfının mümkün olan en az seviyeye indirilmesi planlanıyor. Tabii bu süreçte hem işletme hem de tüketici bazında israfı önleyici davranışların benimsenmesi gerekiyor. Yanı sıra proje ile gıdayı tüketme alışkanlıklarında uzun soluklu değişim yaratılması, gıda israfı, stok ve atık yönetimi konularında gelişmeler yaşanması ile birlikte iletişim, markalaşma ve sağlıklı beslenme konularında da sonuç odaklı çalışmalar yapılması amaçlanıyor.

ÖDEMİŞ KÖFTESİ - "Turizm denildiğinde aklımıza hemen deniz, kum ve güneş geliyor ama artık 'Gastronomi Turizmi' de son yıllarda büyük önem kazanmaya başladı," diyor Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş. Gerçekten de gastronomi turizmi dünyada da fazlasıyla öne çıkmaya başladı. Başkan Eriş, Bozdağ Kestane Şekeri'nden sonra Ödemiş Köftesi için de 'Coğrafi İşaret Tescili' aldıkları haberini veriyor. Bu neden önemli?

Çünkü Coğrafi İşaret her şeyden önce belli kalite standardını ve güven unsurunu öngörüyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde 100'ü aşkın köftecilik yapan işletme olduğu düşünülürse, gerek iç gerekse dış turizm açısından bölge ekonomisine 'güvenli ve kaliteli' gıdanın yapacağı katkı küçümsenemez.

CEVİZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ- Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), ilk genel kurulunu geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi. CÜD Yönetim Kurulu adına konuşma yapan Erba Tarım Kurucusu Ömer Ergüder, "Üyelerimiz yaklaşık 35.000 dekarı kapsayan orta ve büyük ölçekli tarım arazilerinde modern tarım teknikleri kullanarak, dünya standartlarında ceviz üretimi yapmakta olan kurumsal girişimcilerdir.

Derneğimizin ana amacı dünyanın en büyük ceviz pazarı olan Türkiye'de, üyelerimiz tarafından yüksek standartlarda üretilen lezzetli ve kaliteli ceviz miktarını artırarak, 250 milyon dolara yaklaşan cari açığa pozitif katkı sağlamaktır," şeklinde konuşuyor. Dikkat ederseniz, burada iddialı sözler var. Şimdilik bu kadar diyelim ama ilk fırsatta bu konuyu masaya yatırıp, tartışalım.