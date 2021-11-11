Bilindiği gibi, ilk gazeteler 17'nci yüzyılda Avrupa'da ortaya çıktı. 18'inci yüzyılda dünyada gazete çıkaran ülke sayısı arttı. 19'uncu yüzyılda ise gazetecilik gelişti ve kurumsallaşmaya başladı. 20'nci yüzyılda gazetecilik küresel düzeyde yaygınlaştı ve çok etkin bir konuma geldi. Bu tarihi süreçte gazetecilik kendi içinde bölümlenmeye ve uzmanlaşmaya yöneldi. Bu gelişmenin sonucu olarak, medyada 'Ekonomi gazeteciliği' adıyla yeni bir aşamaya geçildiğini görüyoruz.

Fakat son yüz yıl içinde meydana gelen küreselleşme olgusu ekonomi kavram ve uygulamalarının hızla yayılması ve etkinliğini artırmasıyla ekonomi gazeteciliğinin kendi içinde yeni uzmanlık alanlarına ayrışmasına yol açtı.

TAGYAD'IN KURULUŞU

Ekonominin küreselleşmesi ile birlikte tarım ve gıda ekonomisi önem kazandı.

Çünkü tarım ve gıdanın insanlığın hem bugünü hem de geleceği açısından ne kadar stratejik bir değer taşıdığı geçen zaman zarfında daha iyi anlaşılmaya başlanmıştı. İşte 'Tarım gazeteciliği' bu olgunun ortaya çıkardığı bir sonuç oldu.

Özellikle 1956 yılında Paris'te Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu'nun (IFAJ) kurulmasıyla bu süreç hızlandı ve tarım gazeteciliği dünya çapında bir mesleki faaliyete dönüştü.

Türkiye'de ise 2012 yılında Ankara'da Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) kuruldu. Ziraat mühendisi ve kooperatifçilik uzmanı Ünal Örnek'in başkanlığında hayata geçen TAGYAD 2015 yılında IFAJ'a üye oldu ve 2021 yılında 64 üyeye ulaştı. Profesyonel olarak yazar, muhabir, TV ve radyo programcısı şeklinde çalışan medya mensuplarının yanı sıra farklı mesleklerde olduğu halde tarım ve gıda sektörüne yönelik 'İletişimci' veya 'Bilgi yayımcı' kimliği ile hizmet veren kişilerin de üye olabildiği TAGYAD bugüne kadar 4 uluslararası etkinlik gerçekleştirdi.

ULUSLARARASI ETKİNLİK

Tabii, 'Tarım gazeteciliği' Türkiye'de daha çok yeni ve alınacak çok mesafe var. Bu konuda, TAGYAD Sekreter Üyesi ve ziraat mühendisi Buket Apaydın, "Tarım gazeteciliği kavram ve olgusunu ülkemizde tanıtmaya çalışıyoruz. Henüz istediğimiz düzeyde değiliz ancak her geçen yıl yeni projeler ile gelişiyoruz. Beşinci uluslararası etkinliğimizi 23 - 26 Kasım tarihlerinde Antalya'da Growtech Fuarı ile birlikte düzenleyeceğiz. Yirmi ülkeden 25 IFAJ üyesi tarım gazetecisi geliyor. Diğer yandan, 2 Aralık Perşembe günü Ankara'da Ziraat Fakültemizde Türkiye'de ilk defa bir Tarım Gazeteciliği Çalıştayı yapıyoruz. Tarım gazeteciliğini ulusal ve uluslararası çerçevede bütün yönleriyle tartışmaya açacağız" diyor.

BİLGİ VE ANALİZE DAYALI

Her iki proje de çok önemli.

Yabancı tarım gazetecileri Antalya'da Türk tarım ve gıda sektörünü yakından tanıma fırsatı bulacak. Ankara'da düzenlenecek Çalıştay'da üç panel ve bir forum gerçekleşecek, uzman konuşmacılar 'Tarım gazeteciliği' alanında görüş ve önerilerini dile getirecekler.

Tarım ve gıdada bilgi kirliliği tartışılacak, sektör temsilcileri ile tarım medyası bir araya gelecek ve yeni projeler konuşulacak. Sonuç itibarıyla Türkiye'de bir ilk gerçekleşmiş olacak.

Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığının da söz konusu Çalıştay hazırlıklarını dikkatle izlediğini belirteyim. Bakan Dr. Bekir Pakdemirli'nin açılış konuşmasını yapmasının beklendiği Çalıştay, tarım medyasında, "Patates tarlada kaldı, çiftçi perişan oldu" klişesinin dışında bilgi ve analize dayalı yeni bir gazetecilik anlayışının doğmasına yol açacak.