Televizyon haberlerinde sıkça gördüğümüz, korku filmlerini aratmayan şiddetli yağmurları ve sel baskınlarını endişeyle izliyoruz. Evleri coğrafi olarak daha çukur bölgelerde bulunanlar, her yağışta ciddi tehlike altında kalıyor. Artık olay, küçük su baskınlarının ötesine geçerek önüne ne çıkarsa sürükleyip götüren, önlenemez felaketlere dönüşüyor. Eskiden bir aya yayılan yağış miktarı, birkaç saat içinde tek bir noktaya boşalıyor ve mevcut yerleşim birimlerimiz ile şehirlerimizin yapısı bu devasa yükü kaldıramıyor. Sıcak yaz günlerinde çıkan ve geniş bölgelere yayılan yangınlar da korkunç sel felaketlerinde olduğu gibi önüne çıkan canlı cansız ne varsa yok ediyor. Bu olaylar insanlığı çok ciddi şekilde uyarıyor; bir şeylerin değiştiğini ve hızla gerekli önlemler alınmazsa doğa olaylarının yaşamı tehdit edici boyutlara ulaşacağını açıkça gösteriyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ

Hepimiz olayın temel nedenlerinin küresel iklim değişikliği ve çarpık kentleşme olduğunu söyleriz. İki cümleyle anlatılan ve yaşamın geleceğini tehdit eden bu değişimleri tetikleyen o kadar çok parametre var ki çözüm için ancak bilimsel kongreler ve siyasi yaptırımlarla adımlar atılabilir. Bu konuda atılan ve birçok devletin taraf olduğu ciddi adımlardan biri, 12 Aralık 2015'te kabul edilen "Paris İklim Anlaşması"dır. Türkiye de 7 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu anlaşmaya taraf olmuştur. Canlı yaşamı için büyük felaketlere neden olabilecek iklimsel değişimlerin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, sera gazı salımının azaltılması ve küresel ortalama sıcaklık artışının 1,5 derece civarında tutulması gibi hedefler belirlenmiştir.

SERA GAZLARI

Güneş'ten gelen ışınların bir kısmı yeryüzü tarafından emildikten sonra tekrar atmosfere yansıtılır. Atmosferdeki gazlar tarafından tutulan ısı, yeniden yeryüzüne dönerek dünyamızın sıcaklığını artıran bir sürece neden olur. İşte bu şekilde bir sera etkisi oluşturarak atmosferdeki ısının tutulmasını sağlayan su buharı, karbondioksit, metan ve ozon gibi gazlara "sera gazları" denir. Fabrikaların kontrolsüz kimyasal atıkları, fosil yakıtlar (petrol, kömür, doğal gaz vb.), artan araç kullanımı ve ormansızlaşma gibi insan faaliyetleri nedeniyle aşırı miktarda artan sera gazları, atmosferde tutulan ısının yükselmesine yol açıyor. Bu durum, önlenemeyen küresel ısınmayla birlikte iklim değişikliklerine neden oluyor.

COP31 VE TÜRKİYE

Canlı yaşamının geleceğini tehdit eden iklimsel değişikliklere karşı önlem paketlerini hayata geçirmek amacıyla 1992 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında, Taraflar Konferansı (COP - Conference of the Parties) adıyla bir süreç başlatılmıştır. En üst düzey küresel iklim zirvesinin 31'inci oturumu olan COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlendi. Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında yürütülen konferans, ülkenin sürdürülebilir kalkınma vizyonunu, çevre politikalarını, yenilenebilir enerji konusundaki hedeflerini ve uluslararası iş birliği kapasitesini küresel ölçekte görünür kılma potansiyeli açısından önemli bir yere sahipti. İklim diplomasisi alanındaki stratejik görüşmeler için dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, bakanlar, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, gençlik delegasyonları ve medya kuruluşlarının katıldığı konferansa Türkiye ev sahipliği yaptı. Gezegenimizin kurtuluşu ve iklim krizinin durdurulması için küresel ölçekte atılan en önemli diplomatik adımlardan biri olan COP konferansları, amacı ve vizyonu itibarıyla iklimsel taahhütleri somut eylemlere dönüştürmeyi hedefliyor. Yaklaşık 200 ülke, somut ve uygulanabilir kararlar almak için insanlık adına düzenlenen bu zirvede bir araya geldi.

EL NİNO ETKİSİ

Doğal felaketlerle iç içe yaşadığımız iklimsel değişiklikler, küresel yüzey sıcaklıklarının artmasıyla birlikte daha fazla kuraklığa ve şiddetli fırtınalara neden olacaktır. Atmosferdeki ısı miktarının ve okyanus yüzey sıcaklıklarının artması, El Nino etkisiyle bazı bölgelerde şiddetli yağış ve sellere, başka bölgelerde ise kuraklıklara ve orman yangınlarına neden olabiliyor. Aşırı sıcaklıklar nedeniyle atmosferde yoğunlaşan su buharı, havadaki nem oranını artırıyor. Yükselerek yer değiştiren nemli hava akımları da beraberinde güçlü fırtınaları ve yağışları getiriyor. Yükselen sıcaklıklar, kuraklık ve seller, tarımı ve dolayısıyla milyonlarca çiftçinin geçim kaynaklarını da tehdit ediyor.

EKOSİSTEMDE DENGELER

Bizler ve diğer canlı organizmalar, "ekosistem" adını verdiğimiz dengeler bütünü içinde su, toprak, hava ve güneş ışığıyla birlikte yaşıyoruz. Bu parametrelerden birinin eksikliği, canlı yaşamını zora sokacaktır. Küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan sel baskınlarını, kuruyan su kaynaklarını ve ürkütücü bir şekilde eriyen devasa buzul kütlelerini, çevresel değişimlerin yıkıcı etkileriyle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde her gün görüyoruz. Temiz bir dünya için yapılan çalışmaların bir parçası olan "Sıfır Atık" projeleri de gelecekte çöp yığınlarının yakılması nedeniyle atmosfere zararlı gazların salınmasını bir nebze olsun önleyecek ve sera etkisinin azalmasına yardımcı olacaktır. Temiz bir gelecek için yapılan çalışmaların hedefinin "biz, siz, ailemiz ve tüm canlılar" olduğunu unutmayarak bu uzun sürecin bir neferi olalım. Hiç önemsemediğimiz naylon poşet kullanımında göstereceğimiz duyarlılık bile bu çabalara katkı sağlayacaktır.