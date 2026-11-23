KOÇ

Eski duyguların sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Yeni kararlar almak için uygun bir döneme giriyorsunuz. Çevrenizde sizden yaşça büyük kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve kendinizi rahatlatacaksınız.



BOĞA

Sizi fark etmemek imkansız. Bulunduğunuz ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size yönelik yaklaşımlarını görmezden gelmemelisiniz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacaksınız.



İKİZLER

Kendinizi sezgisel olarak ifade etmeyi çok iyi biliyorsunuz. Bugün hak ettiğiniz ödülü almak için sınırlarınızı zorlayan bir performans sergileyeceksiniz. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz.



YENGEÇ

Çok yönlü kişiliğinizi vurgulamak istiyor ve çalışmalarınızda başarılı bir grafik çiziyorsunuz. Bugün çevre ilişkilerinizde belli bir disiplin istiyorsunuz. Kaprisli değilsiniz fakat karışık işlere de tahammülünüz yok.



ASLAN

Yönetici ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Kişisel özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Mide sorunlarınız var.



BAŞAK

Duygusal konularda fazla hassas olduğunuz bir gün içindesiniz. Kendinizi ifade ederken baskıcı kişiliklere karşı tepki göstereceksiniz. Yaşamınızla ilgili en temel konular için bile mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz.



TERAZİ

İş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu olacak. Birçok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız bir gün. Verdiğiniz sözleri unutmayın ve hatırlatmalara da kızmayın.



AKREP

Grup çalışmalarından zevk aldığınız için çevrenizde yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Partnerinizden alacağınız destek önemli olacak. Orijinal fikirli kişilerin sağlayacağı motivasyon sizi olumlu etkileyecek.



YAY

Sevdiklerinize karşı duygusal davranma ihtiyacı içindesiniz. Aklınıza taktığınız konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto içindesiniz. İnançlarınız doğrultusunda hareket ederek yaşamı çok güzel sorguluyorsunuz.



OĞLAK

Yakın çevrenizde sevginizi göstermekte zorlanabilirsiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacağınız bir gün. Birçok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Kendinizi çok iyi hissedeceğiniz bir dönemdesiniz.



KOVA

Siz değişik işler yapmak istiyorsunuz. Fazla aktiviteden zarar görmek istemiyor ve parasal konularda aceleci davranmaktan kaçınıyorsunuz. Çelişkilerden bir an önce kurtulmalı ve kendinizi ifade edebileceğiniz konulara yönelmelisiniz.



BALIK

Fark edilme çabası içinde olacağınız bu günde duygusal anlamda kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Partnerinizden bu konuda anlayış beklemenize rağmen duygusal çatışmalardan kaçamayabilirsiniz. Çok dikkatli olmalısınız.