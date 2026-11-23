Küresel ekonomi güçlü mahfillerinin çıkardığı The Economist dergisinin geleneksel "2027 Yılının Kehanetleri" yayınlandı. Yeni dünya düzeni inşa edilirken, (2040) çok yaklaştığımız 2027 yılına dair kehanetler dikkat çekiyor. Kapakta kızıl gökyüzü zemininde yer alan beyaz ay-yıldız ile çöl ve deve/palmiye detayları, Türkiye ve bölgesel dinamikler açısından derin mesaj veriyor. Analizlerde Türkiye'nin Orta Doğu'daki artan bölgesel gücüne ve güvenlik ortaklıklarına bir gönderme olarak değerlendiriliyor. Derginin ilgili sayısında Ankara'nın Müslüman dünya/Arap dünyasıyla kurduğu yakın askerî-ticari ilişkilere dikkat çekilirken, dış politikadaki çok yönlü hareketliliğe işaret ediliyor. Bazı analistler görselleri; Orta Doğu'daki sıcak çatışmaların ve İran geriliminin bölgeye yayılan etkileri, değişen enerji/ticaret koridorları ve Türkiye'nin bölgesel güvenlik ile savunma diplomasisindeki artan ağırlığı üzerinden okuyor. Bazı yorumlarda ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan hattındaki savunma/diplomatik hareketlilik ve Arap Yarımadası'ndaki güç dengeleriyle ilişkilendiriliyor. Derginin 2027 ajandasında öne çıkardığı 10 kehanet şunlar: Trump Sonrası ABD Siyaseti: Ara seçimlerin ardından halefiyet yarışı başlarken Trump'ın kararnameler, hukuki adımlar ve askerî/ siyasi hamlelerle etkisini sürdürme çabası. İran Savaşının Artçı Etkileri: Çatışmaların kesin çözüme kavuşmadan enerji akışını, bölgesel dengeleri ve gübre/gıda tedarikini zorlamaya devam etmesi. Rekor Sıcaklık ve İklim Baskısı: Süper El Niño ve ısınma eğilimiyle 2027'nin en sıcak yıllardan biri olabilmesi; buna karşılık yenilenebilir enerjinin enerji güvenliği açısından da öne çıkması. Yapay Zekada Finansal ve Siber Riskler: Şeffaf olmayan borçlanma/ finansman yapılarının yaratabileceği piyasa kırılganlıkları, siber saldırılar ve tedarik zinciri riskleri. Avrupa'da Popülist Sağ ve Siyasi Fay Hatları: Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimi başta olmak üzere popülist sağın yükselişi ve AB içi dengelerin (özellikle Fransa- Almanya hattının) sınanması. Kamu Borçları ve Tahvil Piyasası Baskısı: Yüksek borçluluk, savunma/altyapı harcamaları ve enflasyon baskısının gelişmiş ekonomilerde borçlanma maliyetlerini yukarı çekmesi. Çin ve Tayvan Gerilimi: ABD'nin başka cephelerde meşgul olduğu bir ortamda Çin'in askeri/ siyasi hamleleri ve 2028 Tayvan seçimlerine giden riskli süreç. Zayıflama İlaçlarının ("Ozempic Etkisi") Ekonomik Yansıması: Tüketim alışkanlıklarından moda/ kozmetik ("intikam alışverişi") eğilimlerine ve uzun ömürlülük (longevity) yatırımlarına uzanan etki. Uzaya Erişimde Maliyet Düşüşü: Yeniden kullanılabilir roketler ve ticari projelerle uzay ekonomisi ve yörüngesel altyapıların hızlanması. Sinema ve Dijital İçerikte Dönüşüm: Hollywood ve geleneksel eğlence sektöründe izleyici alışkanlıkları ve üretim modellerinin yeniden şekillenmesi.

VERİLEN MESAJLAR

Liderler ve Halefiyet Gerilimi: Donald Trump, Şi Cinping gibi küresel aktörleri çağrıştıran figürler; ABD'deki ara seçimlerin ardından başlayan "Trump sonrası dönem" tartışmalarını, Washington'daki güç mücadelelerini ve Asya-Pasifik'teki gerilimleri yansıtıyor.Savaş, Enerji ve Tedarik Kırılmaları: İran eksenli çatışmaların ve askerî hareketliliğin sembolleri, savaşın sadece cepheyle sınırlı kalmayacağını; enerji hatlarını, gübre üretimini ve küresel gıda güvenliğini sarsacağını gösteriyor.Yapay Zeka ve Siber Riskler: Teknolojik hızlanmaya eşlik eden karmaşık finansman/borçlanma yapıları, siber güvenlik tehditleri ve tedarik zinciri kırılganlıklarına dikkat çekiliyor. İklim ve Aşırı Hava Olayları: Kuraklık, sıcak hava dalgaları ve yangınları çağrıştıran unsurlar, 2027'nin sıcaklık rekorları kıran kritik bir iklim eşiği olabileceği uyarısını taşıyor. Uzay ve Yeni Ekonomi: Roket ve uzay teknolojilerine dair imgeler, fırlatma maliyetlerinin düşmesiyle ticari uzay faaliyetlerinin ve yörüngesel altyapıların ivme kazanacağını anlatıyor.

TÜRKİYE'Yİ BEKLEYEN TABLO

The Economist 2027 kapağının işaret ettiği küresel kırılmalar ile güncel ekonomik ve jeopolitik veriler birlikte okunduğunda, Türkiye için öne çıkan temel başlıklar şöyle değerlendiriliyor: Enflasyon, Faiz ve Finansman Sıkışıklığı: Orta Vadeli Program (OVP) ve TCMB'nin 2027 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21 seviyesinde bulunurken, piyasa anketleri ve uluslararası kurumların tahminleri yaklaşık yüzde 23-27 bandını işaret ediyor. Orta Doğu'daki çatışmaların ve Hürmüz/deniz ticaret hatlarındaki gerilimlerin enerji fiyatlarında yarattığı dalgalanma, enerji ithalatçısı konumundaki Türkiye için cari denge ve enflasyon kanalıyla doğrudan baskı unsuru oluşturuyor. Tedarik rotalarının çeşitlenmesi Türkiye'ye enerji ve ticaret koridorlarında kritik bir konum kazandırırken, artan enerji maliyetleri güneş, rüzgar ve yerli kaynak yatırımlarının ekonomik değerini daha da artırıyor. Bölgesel İstikrarsızlık Riski: Komşu coğrafyalardaki sıcak çatışmalar, sınır güvenliği ve göç/lojistik baskıları dikkatle yönetilmesi gereken dış gelişmeler. Küresel güç rekabetinin sertleştiği ve ABD-Avrupa-Asya ekseninde yeni arayışların hızlandığı bir dönemde, savunma sanayii kapasitesi ve çok yönlü diplomasi Türkiye'nin manevra alanını belirleyecek temel unsurlar olacak.

BÖLGESEL GÜÇ TAHKİMATI

Türkiye'nin bölgesel güç tahkimatı, küresel sistemdeki çok kutupluluğun derinleşmesi ve komşu coğrafyalardaki güç boşluklarıyla birlikte 2027 yılında yeni bir evreye giriyor. Önümüzdeki dönemde Ankara'nın dış politikadaki kazanımlarını kalıcı kılma süreci, stratejik fırsatlar ile ekonomik ve jeopolitik sınamaların kesişiminde şekillenecek. Suriye'de Yeniden İnşa ve Güvenlik Entegrasyonu: Türkiye ile Suriye'nin ilişkileri 2027 yılında yeni boyutlar kazanacağı değerlendiriliyor. Yeni hazırlıklar ve planlamalar, Türkiye'yi ülkenin yeniden inşasında, ticaretinde ve güvenlik mimarisinde belirleyici aktör konumuna taşıyor. Önümüzdeki süreçte sınır hattındaki istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve yerel güçlerin merkezi yapıya entegrasyonu önemli olacak. Suudi Arabistan ve Mısır gibi aktörlerle normalleşmenin ardından, enerji, ticaret ve savunma odaklı iş birliklerinin artması bekleniyor. İhracattan Stratejik Ortaklığa: Yerli insansız hava araçları, deniz platformları ve hava savunma sistemleri, Türkiye'nin sadece sahadaki caydırıcılığını değil, diplomatik pazarlık gücünü de artırıyor. Orta Doğu'dan Orta Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya uzanan hatta savunma sanayii anlaşmalarının; teknoloji transferi, ortak üretim ve askeri eğitim misyonlarıyla kurumsal bir güvenlik ağına dönüşmesi öngörülüyor. Türk Devletleri ile Entegrasyon: Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde ulaştırma koridorları (Orta Koridor), enerji hatları ve ortak güvenlik vizyonu derinleşirken, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki lojistik kilit rolü pekişiyor. Türkiye ile can Azerbaycan arasındaki stratejik ittifakın yanı sıra Ermenistan ile sınır kapılarının açılması ve barış süreçlerinin tamamlanması, bölgede yeni bir ticaret ve istikrar havzası yaratma potansiyeli taşıyor. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve göç yönetimi gibi başlıklarda çıkar odaklı bir diplomasinin öne çıkması bekleniyor. ABD ile ilişkilerde ise savunma tedariki ve bölgesel krizlerdeki eş güdüm belirleyici olacak.

SONUÇ

TEK cümleyle, 2027 yılı sert jeopolitik gerçekliğin iç içe geçtiği, belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir yıl olacak.