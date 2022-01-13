Tarım ve kırsal kalkınmada hibe destekleri

Tarımsal gelişme ve kırsal kalkınma alanında verdiği destekler ile ulusal ve yerel ekonomiye ciddi katkılar yapan ama kamuoyunda layık olduğu ölçüde tanınmayan bir kurum var. Kısa adı TKDK olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun internet sitesini özellikle yeni yatırımcı ve girişimci adaylarına tavsiye ediyorum. Çok farklı alanlarda küçümsenmeyecek destekler sağlayan TKDK'nın internet sitesini incelediğinizde görüyorsunuz ki, eğer tarım ve kırsal kalkınma çerçevesinde 'fizibilite'si olan projeniz varsa, bunu hayata geçirme imkanınız bir hayli yüksek...

IPARD PROGRAMI - TKDK neler yapıyor? Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için hazırladığı Katılım öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında sunulan AB fonlarını Türk yatırımcılarla buluşturuyor.

Program kapsamındaki 42 ilde Avrupa standartlarında yatırımlar hayata geçiriliyor. IPARD Programı'yla, toprak, su ve çevreye uyumlu yüksek teknolojili tesislerin kurulması, kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek özellikle çalışma çağındaki genç nüfusun kente göçünün önlenmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması amaçlanıyor. TKDK'nın uygulamış olduğu IPARD Programı hayvancılıktan kırsal turizme, gıda ürünlerinin işlenmesinden tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, arıcılıktan seracılığa, el sanatlarından yenilenebilir enerjiye, makine parklarından su ürünleri yetiştiriciliğine kadar birçok farklı sektörde destek verilen gerçekten geniş yelpazeye sahip bir program.

TOPLAM 42 İL BULUNUYOR

TKDK'dan aldığım bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. "Kırsalda üretim, kırsalda işleme, kırsalda istihdam" anlayışıyla sürdürülen çalışmalarla, AB hijyen ve çevre standartlarına uyumlu, yüksek bilgi teknolojili üretim tesislerinin kurulumu, mevcut işletmelerin modernizasyonu ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek özellikle çalışma çağındaki genç nüfusun (18-40 yaş) kente göçünün önlenmesi amaçlanıyor.

Yatırımcılar, hibe destekleriyle ilgili "444 85 35 TKDK Yardım Masası"ndan ayrıntılı bilgi edinebiliyor. Bu arada 2021'de kırsalda 4 bin 850 yatırım desteklendi ve IPARD Programı kapsamında 4 bin 850 projeye 2,3 milyar TL destek verildi. Böylelikle 8 bin 750 vatandaşa istihdam imkanı sağlanmış oldu. TKDK'nin destekleri kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 42 il bulunuyor.

GERÇEKÇİ PROJE HAZIRLAMAK - Son olarak, bu köşeden tarım, gıda ve orman ürünleri alanında yatırım yapabilir miyim diye düşünen girişimci adaylarına seslenmek istiyorum. Her şeyden önde sağlam ve tutarlı bir projeniz olmalı. Zaten söz konusu projeler TKDK tarafından fizibıl yani 'yapılabilir' bulunuyorsa ve ayrılan kaynak yeterli ise sorun yok. Ancak herkesin yaptığını yapmamak ve farklı fırsat alanlarını keşfederek, ona göre gerçekçi projeler hazırlamak da sizin göreviniz. Dolayısıyla hemen TKDK internet sitesine girin ve kapsamlı bir araştırma yapın. Esas itibarıyla bütün bilgiler ayrıntısıyla orada yer alıyor.