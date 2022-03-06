Pamuğun geleceği Hatay’da tartışıldı

Geçtiğimiz hafta Ulusal Pamuk Konseyi (UPK), 6'ncı Ulusal Pamuk Zirvesi için Hatay'da sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Zirvede ülke pamukçuluğunun sorunları, sürdürülebilirlik ağırlıklı olarak, tohumdan hazır giyime katma değer zincirinde yer alan bütün kesimlerin bakış açılarından ele alınıp değerlendirildi ve çözüm önerileri masaya konuldu. Zirve Sonuç Bildirgesinde, UPK Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık tarafından dile getirilen ve dikkate alınması gereken görüşler var.

■ STRATEJİK ÜRÜN - Beyaz altın pamuk, adı üzerinde, sadece tarım sektörü için değil ulusal ekonomi için de 'stratejik' olarak kabul edilen bir ürün.

Türkiye, bilindiği gibi, tekstil ve konfeksiyon sektöründe dünyanın önde gelen bir ülkesi ve burada ana ham madde pamuk! Daha önemlisi pamuk Türk çiftçisinin çok sevdiği bir ürün. Başta Ege bölgesi olmak üzere Antalya, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin illerinde çiftçi pamuk tarımını iyi biliyor. Özellikle Ege çiftçisi, pamuğun yüksek katma değerinin farkında. Çünkü, bunu daha önce de yazmıştım. Pamuk, Ege tarımının adeta denge unsuru...

Bertan Balçık, Bildirgede, Zirve sırasında öne çıkan bazı konulara dikkat çekerek, "Pamuk Üretiminde Sürdürülebilirlik oturumunda İyi Pamuk Uygulamaları (BCI) ve Organik Pamukta mevcut gelişmeler açıklanarak, sertifikalandırılmış üretim seçeneklerinin yaygınlaştırılması için yapılması gerekenler hakkında öneriler sıralanmıştır" diyor. Pamukta üretimin artırılması hususu zaten bütün sektörün ortak talebi. Ama bu nasıl olacak? Çiftçi neden pamuk üretiminden vazgeçiyor?

Bu çerçevede havza bazlı üretim planlaması ve Ziraat Bankası kredilerinin kaldıraç olarak kullanılması çözüm yolu olabilir mi? Yanı sıra yine Zirvede, kütlü pamuk pazarlamasında yaygın olarak kullanılmakta olan "Emanet Usulü" satışlardaki sorunlar ile birlikte bu alanda bir yönetmeliğe ihtiyaç olduğu da ifade ediliyor.

■ SEKTÖREL MUTABAKAT VAR

- Bildirgede, ayrıca, bölgeler itibariyle "Günlük Gösterge Fiyatları" ihtiyacı ve başlıca pamuk bölgelerinde, bölge için yetkili bir borsanın seçilerek, bu borsada alınan, satılan malların fiyatlarının günlük duyurusunun yapılması ve diğer borsaların buna uymalarının zorunlu kılınması öneriliyor. Mahlıç pamuk pazarlanmasında fiziksel salon işlemlerinin yanı sıra elektronik ortamda alım satım imkanının getirilmesinin önemi vurgulanıyor.

Lisanslı Depoculuk, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) konularında yeni bilgiler veriliyor. TÜRİB'in ELÜS piyasalarını tanıtma çalışmaları yapmasının altı çiziliyor. Bertan Balçık, son olarak, şu değerlendirmeyi yapıyor: "Bundan böyle sürdürülebilir özelliği ve bunu ispatlayacak sertifikası olmayan hiç bir ürünün ticaretinin olamayacağının bilinmesi; ülkemiz pamukçuluğu ve tekstil sanayimiz için büyük fırsatlar içeren GMO Free Turkish Cotton garanti markamızın tanıtımı ve Zirve görüşmelerinde sorunlarımız hakkında gerek sektörümüzün farklı kesimleri, gerekse sektörümüzle Bakanlığımız yetkilileri arasında tam bir mutabakat olduğu anlaşılmıştır."

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