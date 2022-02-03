Süt ekonomisinin geleceği tartışılacak

Bilindiği gibi Türkiye süt hayvancılığında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri konumunda.

Gerek hayvan varlığı gerekse süt üretimi bakımından Türkiye önemli bir ülke.

Bu olgunun çok somut bir göstergesi ise üretim rakamları. Türkiye'de ortalama olarak 24 milyon ton süt üretiliyor. Bu performans ile Türkiye dünyada 9'uncu, Avrupa'da ise Fransa ve Almanya'nın ardından 3'üncü sırada yer alıyor. Daha önce de yazmıştım. Türkiye süt içen bir ülke değil. Bizim asıl tüketimimiz peynir, yoğurt, tereyağ ve ayran... Yine ortalama olarak, 750 bin ton peynir, 1.2 milyon ton yoğurt, 75 bin ton tereyağ ve 600 bin ton ayran üretimi ile Türkiye her kategoride ilk 10 ülke arasında bulunuyor. İçme sütü tüketiminde tabii ilk 10'da değiliz.

■ TÜRKİYE'NİN VİZYONU VE YOL HARİTASI - Bu rakamları çok özet verdim, esas itibarıyla Türkiye süt hayvancılığında çok yüksek potansiyeli olan bir ülke. Günlük sorunlar elbette dağ gibi, onlara değinmiyorum. Bugünkü yazımda, 4 Şubat Cuma günü İzmir Tarım Fuarı'nda yapılacak stratejik bir etkinliği ele alacağım. İzmir Tarım Grubu (İTG), "Türkiye Süt Ekonomisinin Geleceği" başlıklı çok önemli bir panel düzenliyor.

Belki de ilk defa dünyanın ve Türkiye'nin en değerli tarım ürünü olan sütün geleceği ülkemizde masaya yatırılacak.

Panelde birbirinden değerli uzman konuşmacılar var. Peki burada amaç ne? Ne yapılmak isteniyor? Bu çerçevede temel sorular şunlar; Türkiye, süt ve süt ürünleri üretiminde nereye gitmek istiyor? Sektörü nasıl bir gelecek bekliyor? Türkiye'nin süt ve süt ürünleri üretim ve ihracatı için hazırlamış olduğu bir stratejik plan var mı? Türkiye'nin bu alanda vizyonu nedir?

■ SEKTÖR TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELİYOR - Şimdi de size, konuşmacılar ile ilgili bilgi vereyim; Tahir Yavuz, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Üyesi - İzmir Tarım Grubu (İTG) Üyesi; Ahmet Ertürk, Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (HAYKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı; Murat Hocalar, Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Üyesi ve AYNES Gıda CEO'su; Bedri Girit, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı - İzmir Tarım Grubu (İTG) Üyesi; Gürkan Hekimoğlu, Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ Genel Müdürü; Burhan Demirok, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) Genel Müdür Yardımcısı. Toplantının moderatörlüğünü de İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Tarım Grubu Üyesi Dr. Pınar Nacak yapacak. Cuma günü saat 14.30 - 16.30 arasında B seminer salonunda gerçekleşecek bu özel toplantıyı kaçırmamanızı tavsiye ediyorum.