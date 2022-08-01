Gazi Bilgin (d. 1952) kamu hizmetinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı Genel Müdürlüğüne kadar yükseldi. Bu arada yurt dışında Büyükelçiliklerimizde (Bağdat, Cide, Bakü) müşavir olarak 12 yıl görev yaptı ve 2015 yılında emekli oldu.



Gazi Bey 39 yıllık bürokrasi hayatına dair hatıralarını kitaplaştırdı: "Üsküp'ten Urumçi'ye Gönül Coğrafyamızdan Hatıralar" (Post yayını, 2022). Kitabın içeriği başlıkla sınırlı. Doğrusu ben isterdim ki konuyu daha geniş tutsun ve bürokrasi dünyamızdaki insan manzaralarını, olumlu ve olusuz yönleriyle ortaya koysun.





BULUNDUĞU ŞEHİRLER

Anladığım kadarıyla Gazi Bilgin'in amacı ayrıntılı bir hatıra kitabı yazmak değilmiş. Kendisi tarih şuuruna sahip, milli kültür meseleleriyle haşır neşir, memleket ve Türklük sevdalısı bir kimse.

Görevi gereği uzun veya kısa süreli Şam, Halep, Hartum, Cezayir, Cidde, Sofya, Varna, Üsküp, Manastır, Brüksel, Moskova, Tahran, Urmiye, Almatı, Astana, Türkistan (Yesi) Bişkek, Duşenbe, Pekin, Urumçi, Bankok, Bakü ve Bağdat'ta bulundu. Ayrıca Taşkent, Buhara, Semerkant, Erdebil, Isfahan ve Tebriz'i gezip gördü. Özellikle "Gönül Coğrafyamız" dediği yerlerde "bazan üzülerek gönül teli sızladı, bazan mutluluktan gözlerini nemlendiren" duygulu anlar yaşadı.



SARIKAMIŞ

Gazi Bilgin'in kolay okunan düzgün bir yazı üslubu var. Askerlik yaptığı Sarıkamış'ı şöyle anlatır: "Sarıkamış; ormanlarıyla, yemyeşil doğasıyla, insanı saran, yalnızlığını hissettirmeyen saf, temiz, riyasız, "rnü'min ve mütevekkil" insanlarıyla her zaman kalbimin bir köşesinde yer etmiştir.

Sarıkamış'ta kış erken, bahar geç gelir, ama soğuğu üşütmez. Elleri kıpkırmızı, yanakları mosmor olmuş çocuklar, kar üstünde saatlerce oynar ama hastalanmaz. Kır çiçekleri mayıs ayını gördü mü, bütün güzelliklerini sergilemek istercesine birbirleriyle yarışarak dağları, ovaları rengarenk kuşatır ve kokularını saçarak seyrana çıkarlar adeta. Havası da temizdir, suyu da temizdir insanı gibi Sarıkamış'ın."



TÜRK'ÜN SÖZÜ

Yazar Kerkük için hayıflanır: Geçmişte yeterince ilgilenmediğimiz ürkek politikamız sebebiyle, bin yıllık Türkmen şehri Kerkük'te, bugün Türkmenler üçte bire düşmüştür Başlangıçta fantastik bir düşünce olarak görülen "Türksat Uyduları" projesi sayesinde bugün, 70'in üzerindeki ülkede Türk dizilerinin seyredildiğini öğreniyoruz.



Bilgin, Makedonya Bilimler ve Sanat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Cvetan Grozdanov'un bir Konferans açılışındaki şu sözlerini aktarır: "Makedon-Türk karışımı Ohri kenti gibi bir bölgede büyümüş benim gibilerin hatırında, bugün hala yürürlükte olan, bizlerin kullandığı "Türk'ün sözü, senet gerektirmez." ifadesidir. Türk'ün sözü yazılan ve imzalanan bir evraktan daha büyük değer taşır, bu gerçek, hatıralarımızdan silinmemiştir." Bilgin anlatır: Güzel Türkçe konuşan ve bir Türkle evli olan eski bir Suudi Bakan, kayınvalidesinin her defasında "Türkçe bilmez Allah'tan korkmaz" deyişinden sıkılarak dilimizi öğrenir.



ŞEHİTLİKLERİMİZ

"Resmi kayıtlara göre yurt dışında 34 ülkede şehitliğimiz bulunmaktadır. En çok şehit verdiğimiz yerler Ortadoğu ülkeleri, Balkan ülkeleri, Kafkaslar ve Kore'dir. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Büyükelçiliklerimizin ve Askeri Ataşeliklerimizin gayretleri ile bakımlı tutulan bu şehitliklerimizin bazılarının manevi huzurlarında bulunma ve Fatiha okuma imkanım oldu" diyen Bilgin'e, Azerbaycan'daki şehitlikler daha çok tesir etmiştir.