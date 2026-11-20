WTA Finalleri'ne fırtına gibi başlayan Rus tenisçi Mirra Andreeva, finalde Svitolina'yı yenerek set kaybetmeden şampiyon

oldu. Sıralamada ikinciliğe yükselen 19 yaşındaki raketin 1 numara Elena Rybakina ile arasında yeni sezon öncesi yalnızca 293 puan fark bulunuyor. Ocak ayında Rybakina 2108, Andreeva ise 848 puan savunacak.



NOSKOVA İZ BIRAKTI

Bu sezon WTA turuna damga vuran genç isimlerden biri de Linda Noskova. Wimbledon'ı kazanarak dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki Çek raket, bu sezon Berlin'i de alarak sıralamada 6.'lığa kadar yükseldi. İlk 10 içerisine hızla giren ve gitgide rakiplerine korku salan Noskova, WTA Finalleri'nde de yarı finale kalarak iddiasını kanıtladı.

SİNNER'İN HEDEFİ AVUSTRALYA

Jannik Sinner kortlara dönüş için acele etmiyor. Darren Cahill'in "sabır" tavsiyesini dinleyen ve Alcaraz'ın dönüşünü örnek alan Sinner, asıl hedefinin 2027 Avustralya Açık olduğunu açıkladı. Jannik Sinner: "Hedef Avustralya. Belki öncesinde birkaç turnuvada oynayabilirim. Hedefe bir adım Her gün hedefe doğru birer adım atarak yol almam gerekiyor, çünkü acele edersem daha kötü bir senaryo ile karşılaşabiliriz." şeklinde konuştu.

ERKEKLERDE SEZON FİNALİ

Geçtiğimiz pazar başlayan ATP Finalleri açılış maçında Zverev, Jodar karşısında 6-4 ve 6-4 ile hata yapmadı. Ferrero'nun benchte yerini aldığı ilk maçına çıkan Ben Shelton, Arthur Fils'i 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle devirirken, turnuvanın bana göre favorisi Carlos Alcaraz ise Tiafoe karşısında zorlanmadı ve 6-2'lik iki setle galip gelmesini bildi.

RUNE, GÖZÜNÜ ZİRVEYE DİKTİ

12 ay önce sakatlık yaşadığı Stockholm'e çeyrek finalle dönen Holger Rune, gelecekten umutlu. Danimarkalı raket: "Hedefim kesinlikle dünya 1 numarası olmak ve Slam'ler kazanmak. Eskisinden de daha iyi bir oyuncu olmak istiyorum. Federer'i örnek alıyor İmkansız hedef diye bir şey olduğunu düşünmüyorum." derken, "2017'de diz sakatlığından döndükten sonra yeniden turu domine eden Federer'i kendime örnek alıyorum. Ben de dönüşümde böyle bir oyuncu olmak istiyorum." diye konuştu.