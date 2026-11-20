24 Ekim Cumartesi günü Isparta'daki şehir turumuz sırasında Türk Kadınları Kültür Derneği bizi birkaç önemli yere götürdü. Bunlardan ilki Kirazlıdere Cam Seyir Terası. Hafif bir yamaç üzerinde, yerden 25 metre yükseklikte, 2,5 metre genişliğinde ve 35 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu ve 16 metre çapındaki 300 metrekarelik cam alanıyla Seyir Terası şehre bir zenginlik katmış. Belediyenin yaptırdığı bu terasta Isparta'nın doğal güzellikleri kuş bakışı izlenebilmektedir. Her tarafı cam olduğu için yükseklik korkusu olanlar aşağı bakarken heyecan yaşar. Görülmeye değer bir yer olmuş. Gene Belediyenin yaptırdığı Etnoğrafya Müzesi 10 katlı olup buranın son katı da Seyir kulesi için düzenlenmiş. Isparta'nın tamamı hem göz hem de teleskop ile izlenebiliyor. Müzede toplam 3100 adet Halı ve Kilim sergilenmektedir. Bunlar başta Isparta, Anadolu'nun çeşitli şehirlerine aittir. Ayrıca Türk dünyasında kullanılmış geleneksel kıyafetler, gül imalatında kullanılan imbikler, toprak küpler vb. malzemeler de vardır. Bir kadirşinaslık örneği olarak müzeye Prof. Turan Yazgan adı verilmiş. Turan Yazgan (1938-2012) Eğridir doğumlu olup önemli bir fikir adamı ve yazardır. Kurduğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ile Türk dünyası çocuklarının okumasına katkı sunmuştur.

KOKU MÜZESİ VE ATÖLYESİ

Isparta Belediyesi tarafından restore edilen Aya Baniya (Aya Panaya) Kilisesi, 2025 yılında tamamlanarak Koku Müzesi ve Atölyesi olarak açıldı. Gül diyarı olan Isparta'da koku kültürünün tarihi gelişimine ışık tutan özgün bir merkez konumundadır. Müze koleksiyonunda; tarih boyunca kullanılan parfüm kapları, kokuya dair etnografik unsurlar imbikler, gülabdanlar teşhir edilmekte, çeşitli kokuları bizzat koklama imkanı sunulmaktadır. Koku Müzesi (Misparta) konumu ve mimarisiyle de çok hoşuma gitti. Harap bir kiliseyi restore edip kültüre kazandırmak hayırlı bir iş olmuş. Şehrin ortasındaki müzenin geniş kafeteryalı bahçesi ferahlık veren bir mekan. Kilise binası Osmanlı yapıları gibi kubbeli olmayıp estetik yoksunu ise de dikkat çekici ve ayrıcalıklıdır.

SÜLEYMAN DEMİREL

Isparta Süleyman Demirel ile özdeşleşmiş bir şehir. Demokrasi ve Kalkınma Müzesi Isparta şehir merkezine 24 kilometre uzaklıktaki İslamköy'dedir. Demirel'in doğduğu ev olduğu gibi korunup müze şekline sokulmuş. Ayrıca 16 bin metrekare alan üzerindeki Külliye cami, müze binası, kütüphaneden oluşur. Süleyman Demirel'in hayatını, yurt içi ve yurt dışı gezilerinde kendisine verilmiş olan hediyeleri, anı, şükran plaketleri ve fotoğrafları, değişik dönemlere ait karikatürleri müzede görmek mümkün. İslamköy Çalcatepe mevkiinde Demirel için bir de ant mezar yapılmış. Kapladığı 58 bin metre kare alan ile Anıtkabir'den sonra Türkiye'nin ikinci büyük anıt mezarı imiş. Kabirlerin, mezarların uyandırması gereken bir ruhanilik olmalı. Burada o yok. Son derece soğuk, ürkütücü bir yükseklik. Keşke İslamköy'deki yerel mimari çizgiler taşıyan Külliye içine modernize edilmiş Selçuklu tarzını andıran türbe şeklinde bir ziyaret yeri yapsalardı diye düşündüm. Türk Kadınları Kültür Derneği Isparta şubesi yöneticilerine teşekkür ederim.