Türk siyaseti, uzun zamandır görülmemiş bir hızda yaşanan büyük bir kırılma ve yeniden yapılanma döneminden geçiyor. Bir yandan yerel yönetimlerdeki tarihi geçişlerle değişen güç dengeleri ülkenin siyasi haritasını adeta baştan çizerken, diğer yandan muhalefetin bozulan oyun planları dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da takılan yeni rozetlerle iktidar cephesi yerel yönetimlerdeki ağırlığını ve saha hakimiyetini her geçen gün büyütüyor. Özel'in CHP'yi bölerek kurduğu Yeni Parti Muhalefet bloğu hem kurultay tartışmalarının yarattığı iç krizlerle hem de Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşen yargı kararlarının açtığı derin boşlukla sallanıyor. Antalya'dan Tekirdağ'a, İstanbul'un kalbi Beyoğlu'ndan Anadolu'nun dört bir yanına uzanan bu siyasi hareketlilik, artık yalnızca basit birer parti değişikliği olarak değil, yaklaşan genel seçimler öncesinde iktidarın merkezi çekim gücünü konsolide ettiği yepyeni bir dönemin habercisi olarak okunuyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından oluşan tablo, aradan geçen sürede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dışta ve içte başarılı jeopolitik-siyasi hamleleriyle AK PARTİ'yi çekim MERKEZİ yaparken, bambaşka bir boyut kazandı. Aydın ve İzmir gibi sembolik kentlerin ardından dün (Perşembe) 9 Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı. Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı - YENİ Parti, Büşra Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili - CHP, Saniye Caran, Antalya Korkuteli Belediye Başkanı - CHP, Fahri Duran, Antalya Demre Belediye Başkanı - CHP, Sefer Karaahmetoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanvekili - CHP, Erdinç Altınok, Adana Yumurtalık Belediye Başkanı - CHP, Özkan Günenç, Edirne Enez Belediye Başkanı - CHP, Ramazan Karakaya, Uşak Karahallı Belediye Başkanı - CHP, Bülent Kara, Giresun Tirebolu Belediye Başkanı - İYİ Parti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat rozet takarak karşıladığı yeni isimlerle birlikte yerel seçimlerden bu yana iktidar partisine katılan belediye başkanı sayısının 117'ye ulaşması, iktidar kanadında "HUZUR - HİZMET - İSTİKRAR" siyasetinin doğal sonucu" olarak değerlendiriliyor. AK Parti'ye CHP ve Yeni Parti'den yeni katılımların devam edeceği konuşulurken, Başkan Erdoğan'ın başarılı yönetimiyle iktidarın genel seçimler öncesinde yerel teşkilat ağını ve kurumsal kapasitesini ciddi biçimde tahkim ettiğini ortaya koyuyor.

DEĞİŞEN ARİTMETİK

Türkiye siyasetinin lokomotifi olan İstanbul'da yaşanan gelişmeler ise bu büyük tablonun dikkat çeken parçasını oluşturuyor. Beyoğlu gibi hem tarihi hem de sembolik değeri yüksek bir ilçenin CHP'li Belediye Başkan vekili Karaahmetoğlu'nun AK Parti'ye katılması yalnızca bir ilçe belediyesinin saf değiştirmesi anlamına gelmiyor. Bu hamle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki sandalye dağılımını ve kritik komisyonların karar alma mekanizmalarını doğrudan iktidar bloğu lehine çevirecek gelişmeyi işaret ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ve yargı süreçleriyle oluşan son durum, ilçe düzeyindeki bu geçişlerle birleştiğinde İstanbul'da yerel iktidar dengelerinin yeni gelişmelere konu olacağını gösteriyor.

YARGI KARARLARI

İktidar cephesindeki bu konsolidasyona karşılık muhalefet bloğu, kendi iç dinamikleri ve hukuki süreçlerden kaynaklanan bir dağınıklık içinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şaibeli kurultay davaları ve "mutlak butlan" tartışmalarıyla başlayan sarsıntılar ardından iktidar partisine katılan CHP'li ve Yeni Partili belediye başkanlarının varlığı bu dağınıklığın sahaya yansıyan en somut sonucu olarak öne çıkıyor. Ekrem İmamoğlu ve 11 arkadaşı hakkında CHP'nin şaibeli hale getirilen Kurultay davasında Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi 2 yıllık ceza ve siyasi yasak kararı verdi. Bir gün sonra da, Danıştay Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptalini onayladı. Bu gelişmeler Yeni Parti'nin olası cumhurbaşkanlığı adaylığı oyun planını bozdu. İmamoğlu hakkında kritik bir dava hakkında da Yargıtay'ın vereceği karar bekleniyor. AHMAK DAVASI

Ekrem İmamoğlu hakkında kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen yargılamada yerel mahkeme tarafından verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasının Yargıtay'da incelenmesinin sonuna gelindiği konuşuluyor. Yargıtay onaylarsa, karar kesinleşecek ve İmamoğlu Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında seçilme yeterliliğini kaybedecek. Olası onaylanma gerçekleşirse Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı da düşecek. Yargıtay'ın mahkumiyet kararını onamasıyla İmamoğlu'nun belediye başkanlığı sıfatı kesin olarak düşerse, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca süreç şu şekilde işleyecektir: Başkanvekili Değil, Yeni Başkan Seçilecek: Belediye başkanlığı makamı kesin olarak boşaldığı için meclis yeni bir başkanvekili değil, mevcut dönemin kalan süresini tamamlayacak yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçecek. İBB Meclisi Güncel Sandalye Dağılımı (Aritmetik) İBB Meclisi'nde CHP'den ayrılan üyelerin Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'ye geçmesi ve DEM Parti'nin ayrı grup kurmasıyla meclis aritmetiği tamamen değişti. Toplam 316 üyeli mecliste güncel dağılım şu şekilde; Mecliste tek başına salt çoğunluk (159 oy) hiçbir grupta değildir. AK Parti (134), MHP (7) ve BBP (2) üyelerinden oluşan Cumhur İttifakı'nın toplam sandalyesi 143 ulaştı. Yeni geçişlerle bu rakamın 148'e çıkması bekleniyor. AK Parti'ye yeni geçişler sonrası şu anda YENİ Parti(108), CHP(39) toplam 147 olacağı konuşuluyor. DEM gurubunun 15 üyesi kilit haline geliyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İN GELECEĞİ

Gelişmeler CHP'yi bölerek Yeni Parti kuran Özgür Özel'in geleceğini iki farklı boyutta etkiliyor. 1) Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında ise 18 Kasım 2026 tarihinde mahkeme, Ekrem İmamoğlu dahil 9 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis cezası verirken, 3 sanığın beraatine karar vermişti. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı Özgür Özel'i etkiliyor. Bu dava ile bağlantılı olarak, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, milletvekili dokunulmazlığı bulunması nedeniyle aralarında Özgür Özel'in de yer aldığı toplam 9 milletvekilinin dosyası ayrılmıştı. Özgür Özel, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özer'in dosyaları ayrılarak Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderilmişti. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki kurultay davasından dosyası ayrılan 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlanıp TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor. 2) Danıştay'ın diplomasının iptalini onaylaması nedeniyle Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olması yolundaki yol haritasının önü açılmış görünüyor. İÇ SİYASET ÇOK HAREKETLİ. GÖZLER İSTANBUL BELEDİYESİ'DEKİ OLASI DEĞİŞİME ÇEVRİLMİŞ DURUMDA.