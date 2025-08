Orman yangınıyla uyanmak

Dünyada, özellikle Türkiye'de siyasette, sosyal hayatta ve tabiat olaylarında öyle hızlı bir akış ve değişiklik var ki, takip etmekte zorlanıyoruz.

Biri bitmeden öteki başlıyor, izlemekten başımız dönüyor. İnsanoğlu zayıf bir yapıya sahiptir. Özellikle duygusal yönü baskın olanlarımız hadiselerden daha çok etkileniriz. Neyse ki çoğumuz güçlü bir inanç dünyasına sahibiz. O dünyanın yorumlarında birine göre "el hayru fima vakaa" yani "olanda hayır vardır. Çünkü her şeyi olduran Hak Taala'dır, "Ol deyince olduran" O'dur. Bütün olaylar O'nun isim ve sıfatlarının bir şekilde tecellisidir. O "Muhyi" ismiyle hayat verir, diriltir; "Mümit" ismiyle öldürür. Hakk'ın isimlerinin bir kısmı bize göre olumsuzdur (Celal isimleri), bir kısmı olumludur (Cemal isimleri). İşin hoş yönü şu ki O'nun Cemali Celaline galiptir. Rahmeti gazabından üstündür. Bunun neticesi olarak dünyada iyilik ve iyiler, kötülük ve kötülerden daha çoktur.

SON ORMAN YANGINLARI

Ülkemiz hiç olmadığı kadar büyük yangın felaketleri yaşıyor. Milyonlarca ağacımız, yeşilimiz, yaban hayvanları, börtü böcek yok oluyor. En acısı insanlarımız hayatlarını kaybediyor. Bu bir felakettir, bir Celal tecellisidir. Peki, cemal bunun neresinde? Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit verdik. Bunlardan 5 tanesi gönüllü olarak söndürme faaliyetine katılmışlar. Hikayeleri göz yaşartıcı.

Bu insanlar hiçbir çıkar gözetmeden, yangın söndürme gibi zor ve tehlikeli bir işe kendi istekleriyle, gönüllü olarak katıldılar. Bu tür insanların sayısı tahminimizden kat kat fazladır. Bütün sıkıntılara rağmen Türkiye olarak güçlü ve ayakta isek işte bu tip insanlarımız sayesinde varız. Bu feci yangın olmasaydı bu güzel insanların hiç de farkında değildik. Evet iyiler tahminimizden çoktur, fakat kendilerinin reklamını yapmazlar, tanınmazlar, bilinmezler. İyi ki böyledirler.

FEDAKAR GÖNÜLLÜLER

1983 Konya doğumlu uçak mühendisi Muharrem Can, Ankara'daki TUSAŞ'ta mühendis idi. Burada önemli projelerde yer aldı. Jet eğitim uçağı HÜRJET'in de mühendislerinden biriydi. Gönüllü olarak katıldığı AKUT ekibiyle yangına müdahale ederken şehit düştü. Muharrem Can 15 yılı aşkın süredir AKUT'ta gönüllüydü.

Sayısız operasyonlara katıldı. 6 Şubat depremlerinde de göreve koşmuştu.

Depremden yangına ve sel felaketine kadar her türlü operasyonda görev aldı.

Gittiği yerlerde maddi ve manevi yardımını esirgemezdi. Endüstri mühendisi şehit Bayram Eren Arslan da söndürme çalışmalarına destek olmak için yangın bölgesine koştu. 15 yıllık AKUT gönüllüsüydü.

Türk Hava Kurumu'nda çalışırdı, okullara giderek çocuklara model uçak eğitimi verirdi. Babasının anlattığına göre 6 Şubat depremine gitti. 1,5 ay bölgede kaldı. Geldiğinde elleri mosmordu, artık tırnak uçları yok olmuştu. Yani tam bir isimsiz kahraman idi. Şehit olan ormancı Eyüp Dereli'nin ardında eşi ve iki çocuğu kaldı. Dereli, 5 yıl önce belediyedeki dozer operatörlüğünden doğa sevgisiyle ormancılığa geçmişti. Dereli ağaçları ve ormanı çok sevdiğini, görevini bu nedenle gururla sürdürmeye çalıştığını söylerdi.

Evet yangınlar çok büyük felaket, tam bir Celal tecellisi. Andığımız iyi insanlar Hakk'ın Cemalinin örnekleri. Dileğimiz, sayılarının daha da çoğalması.