Müziğe adanmış bir yaşamın şarkılı öyküsü

ya da bizim onu tanıdığımız adıyla Neco... Şimdiki gençler onu sadece birkaç televizyon dizisinden tanısalar da o, dünya çapında bir şarkıcı olduğunu yurt dışında defalarca kanıtlamış, yaptığı çalışmalarla popüler müzikle ilgilenen herkesi derinden etkilemiş çok iyi bir şarkıcılk müzik çalışmalarına 1964 yılında Altın Parmaklar orkestrasıyla başladı Nejat Tahir Özyılmazel.Farklı orkestralarda geçen günlerin ardından 1968 yılında İlhan Feyman Orkestrası'na katılacak, ilk radyo emisyon programını bu gurupla birlikte gerçekleştirecek ve Neco ismi ilk defa bu programla gündeme gelecekti.Olağanüstü şarkıcılık tekniği ve performansıyla müzik çevrelerinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Neco, 1969 yılında Şerif Yüzbaşıoğu Orkestrası'na katıldı. 1970 yılında İstanbul Gelişim Orkestrası'nı kuran grubun içinde yer aldı. O yıllarda dünyayı kasıp kavuran "Hair" müzikalinin Türkiye versiyonunda Gülriz Sururi / Engin Cezzar Tiyatrosu'nda başrollerden birini oynayarak adından söz ettirdi.İlk 45'liği "Gülmeyi Unutan Adam/Ne Bu Halimiz Böyle" 1974 yılında yayınlandı. O günlerde dinleyicilerinin karşısına palyaço "imajıyla" çıkarak şarkıcılık yeteneğini şovla bütünleştirecek ve bu alanda da bir öncü olacaktı. Çiğdem Talu'nun, şarkıları orijinallerinden daha etkili kılan usta işi sözleri ve Neco'nun teatral tatlar da içeren yorumuyla bu ilk 45'lik, dönemin öne çıkan plaklarından biri oldu. İkinci 45'liği "Pembe Panter/Kızmayın Bana", Neco'nun bu defa Mehmet Teoman imzalı sıra dışı şarkı sözleriyle popüler müzikte daha önce denenmemişlerin peşinde koşacağını bir kez daha gösteriyordu.Yıllar sonra dahi pop müziğin en eğlenceli şarkılarından biri kabul edilen "Pam Pam"ve yine Çiğdem Talu'nun duyarlı sözleriyle kadınlar için yazılmış şarkılarından biri olacak "Onlar" Neco'nun 1976 yılında yayınlanan üçüncü 45'liğinde yer alan şarkılardı.Aynı yıl Sopot Müzik Festivali'nde hem ikincilik ödülünü alacak, hem de "en iyi şarkıcı" ödülüne layık görülecekti.Bu onun yıllar boyu yurt içinde ve yurt dışında birçok festival ve yarışmada kazanacağı başarıların ilk habercisiydi.İlk 33 devirliği plağı olan ve bir yüzü tamamen İngilizce şarkılardan oluşan "Neco Mucizesi' 'adlı albümde 1976 yılı içerisinde yayınlandı. Popüler müzikte her çizgi üstü işin altına imza atmış birkaç isimden biri olan Ali Kocatepe'nin prodüktörlüğünde yayınlanan bu albüm, Neco'nun ne kadar emin adımlarla zirveye doğru ilerlediğinin de ispatı gibiydi.1977 yılında yayınlanan beşinci 45'liği "Kıyamet Günü/Seni Bana Katsam" da bu defa şarkı sözü yazarı olarak Fikret Şeneş'le çalışacak ve bu işbirliği de mükemmel sonuçlanacaktı.1978 yılında Mehmet Teoman - Cenk Taşkan imzalı iki şarkıyı "Bir Artist" ve "Sen Kimsin' 'plak yaptı. Neco'nun son 45'liği "Vay Vay/Vatanım", 1979 yılında yayınlandı. Bu plakta Türk popunun dört dörtlük şarkı sözü yazarlarından Ayşe Irmak Manioğlu ile ilk kez çalışacak, bu işbirliği 1981 yılında yayınlanan ikinci Neco 33'lüğü "Dört Mevsim" de de sürecekti. Bu albümde Selçuk Başar, Garo Mafyan ve Olcayto Ahmet Tuğsuz gibi her biri tek başına bir albümü sürükleyebilecek güçte isimlerle birlikte çalışan Neco, ilk kez dinleyici önüne çıkardığı kendi besteleri ile de dikkatleri üzerine çekti.Eurovision şarkı yarışmalarının Türkiye tarihinde en çok adı geçen şarkıcılarından biri olan Neco, 1982 yılında Olcayto Ahmet Tuğsuz'un muhteşem bestesi "Hani" ile yarışmada Türkiye'yi temsil etti, profesyonelliği ve üstün performansıyla yarışmanın parlayan yıldızlarından biri oldu. Bu albümde "Hani"nin yanı sıra Neco'nun yıllar boyu Eurovision Türkiye finallerinde yarışmış birçok şarkısı da gün ışığına çıkıyor. 1985 Türkiye finallerinde yarışmış ancak daha önce hiç yayınlanmamış iki Neco ve Nükhet Duru düeti ise bu seçkinin en büyük sürprizleri.Son albümünü 1989 yılında yayınlanan Neco, sonrasında albüm yayınlamasa da şarkı söylemeye ve sahneye çıkmaya devam etti. 1989 yılında Gencay Gürün yönetmenliğinde sahnelenen Evita müzikalinin Türkiye versiyonunda dünyadaki emsallerinden bir nebze aşağıda kalmayan Che yorumuyla bir kez daha herkesi kendine hayran bırakacak;Türkiye'nin yurt dışında en ��ok ödül alan sanatçısı olma unvanını boşuna kazanmadığını kanıtlayacaktı.Türk popunun en şaşalı günlerinden bir sayfa daha bütün göz alıcılığıyla açılıyor. Hem de hiç yıpranmamış hiç eskimemiş, değerinden bir nebze kaybetmemiş olarak... Tıpkı şarkısında söylediği gibi:"İşte Bir Yaşam Öyküsü Size!" Müziğe adanmış bir yaşamın şarkılı öyküsü...Bir de bütün bu satırlardan sonra yazarın keşke dediği şeyler var:Keşke "Pembe Panter" şarkısı da bu seçkide yer alsaydı. Keşke 1982 Eurovision unda söylediği "Rönesans" ve "Gramofon" şarkıları da bu albümde olsaydı. 1989 da çıkardığı albümde yer alan Grup Gün doğarken 'e ait önce Beş Yıl Önce On Yıl Sonra nın seslendirdiği "Hayallerimi Bırak " şarkısı ile 1978 yılında Brasil Tropical Show da Ajda Pekkan la düet yaptığı orijinali Ornella Vanoni ye ait olan "Samba Della Rosa " şarkıları da bu albümde yer alsaydı. Ancak bu keşkelerin sonu gelmez... Dileyelim ve umalım ki Ossi Müzik- Hakan Eren'den ikinci bir Neco seçkisine...