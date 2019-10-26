Harika kadınların ilki Şela Habif.

İşkadını ve yaşam koçu. Söyleyecek bir sözü olan, farklı bakış açıları sunabilen, birikimleri ve deneyimleriyle ilham veren kişileri İzmirlilerle buluşturan Habif, sosyal platform Nettalks'u 1.5 yıl önce kurdu.

Nettalks, aslında bir iyilik köprüsü. Söyleşilerin konuk konuşmacıları herhangi bir ücret almıyor, dinleyicilerden elde edilen gelir ise çeşitli sivil toplum örgütlerine ya da ihtiyaç sahiplerine bağışlanıyor.

Hedef toplumsal fayda sağlamak. Son konuk Cem Yılmaz'dı ve ünlü şovmenin katıldığı söyleşinin geliriyle şimdi 18 genç okuyacak. Onlara burs imkanı doğdu.



HATIR GÖNÜLLE...



Dediğim gibi katılanlar ücret almıyor, düzenleyenler kar amacı gütmüyor.

Hatır gönülle her şey. Söyleşilerin tüm geliri hayır kurumlarına bağışlanıyor.

11 Kasım'da ise son günlerin trend ismi Yazar ve Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu geliyor. Kendisini İstanbullu Gelin dizisiyle tanıyorsunuzdur. Kitapları best seller. Ünlü yazarı İzmirlilerle buluşturacak Nettalks için şimdiden yerinizi ayırtın, siz de iyilik köprüsünden geçin.

Biletler Biletix'te mevcut. Hilton'da düzenlenecek söyleşinin geliri psikoloji öğrencilerinin eğitiminde kullanılmak üzere 'Kurumsal Ruh Derneği Merkezi'ne bağışlanacak. Uzun zamandır duyduğum en anlamlı etkinlik.





DUYGU DOLU OYUNCAKLAR



Şimdi gelelim ikinci harika kadına, onun adı Bahar Atvar.

Kendisi Uzman Pedagog. Araştırıyor ve görüyor ki çocuklarımıza elimizden geldiğince eğitim veriyoruz.

En iyisini seçmeye çalışıyoruz. Ama belki de en önemlisini atlıyoruz. Onlara duyguları öğretmiyoruz. Üzgün mü, kızgın mı, mutlu mu? Nasıl ifade edecek? Henüz çocuk... Kendisi işi gücü bırakıyor ve 'Duygu dolu oyuncaklar' yapıyor.

Bu bir kutu oyunu. Anne babayla, ya da eğitmenleriyle oynayabiliyor.

Biri 2-6 yaş arası diğeriyse 6-10 yaş arası için. 50 kişilik çalışma grubunun seçtiği kelebek figürlü oyun 2-6 yaş arası çocuklara, ana 6 duyguyu öğretiyor.

Cinsiyetin önem kazandığı 6-10 yaş grubu oyunu ise kız ve erkek figürlerle 8 ana olumlu-olumsuz duyguyu, bakın burası en önemli kısmı "ifade etme becerisi" kazandırıyor. Yani mutlu ise mutlu olduğunu, sinirli ise sinirli olduğunu ifade etme becerisi.

Klinik bir çalışma sonucu hazırlanan bu oyun, Nöroloji Uzmanı Dr. Bülent Madi ve özel öğretim yöntemleriyle bilinen Prof. Dr. Rengin Zembat tarafından da öneriliyor. Kendisi de bir çocuk annesi Bahar Atvar, Bodrum'daki merkezinde Türkiye'nin dört bir yanından çocuklarla bir araya geliyor. "Çocuklar duygularını fark edip sözel olarak ifade etmeyi başarabilirlerse gelecekleri için o kadar iyi bir adım atmış olabiliriz" diyor.



DUYDUNUZ MU?



Oxford English Dictionary sözlüğü aldığı karar ile 'Simit' kelimesini Türkiye menşeli pekmeze bulanmış susamla kaplı bir ekmek olarak tanımış. Bu kararı geçtiğimiz gün Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu duyurdu. Simit Sarayı'na kocaman bir alkış. Ama işte Oxford English Dictionary'e söylemek lazım, o simit değil. Gevrek o gevrek.