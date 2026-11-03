Özel, para iddialarıyla köşeye sıkışıyor

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel birbiri ardına açılan dosyalar ve peş peşe gelen "itiraf" niteliğindeki savcılık ifadeleriyle sıkışmış durumda. "Siyasetin finansmanı" iddialarıyla elden ele gezen milyon euro ve dolarlar, partinin kurumsal yapısını sarsarken, Özel'in cumhurbaşkanlığı adaylığı vizyonunu da hukuki ve siyasi bir labirente sürüklüyor. Siyasetin finansmanı, demokratik meşruiyetin en hassas çizgisidir. O çizgi bir kez aşıldığında, geriye ne kurumsal güven kalır ne de toplumsal inanç. Son dönemde yargı dosyalarından sızan iddialar, Yeni Parti Genel Başkanı Özel'i merkeze oturtmaya başladı.

ZORLU VİRAJDA

2023 yılında değişim ve şeffaflık vaadiyle yola çıkan. İmamoğlu ve onun desteği ile Özel, Kılıçdaroğlu'nu devirmişlerdi. Bugün adliye saraylarında tutuklu bulunan belediye başkanlarının siyasetçilerin "etkin pişmanlık" dilekçeleriyle yüzleşiyor. Özel, birbiri ardına patlayan "torba ve çanta" iddialarıyla siyasi tarihin en zorlu virajında. Gündeme bomba gibi düşen olay kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Emir Sarıgül'den geldi. Sarıgül, savcılığa verdiği ek ifadede Erzincan Milletvekili babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında Özel'e farklı seferlerde toplam 350 bin dolar teslim ettiğini öne sürdü. İfadeye göre bu paranın 250 bin doları Ümitköy'deki bir restoran çıkışında Özel'in aracının bagajına bırakılmış, geri kalan 100 bin dolar ise lüks bir markanın kutusuna gizlenerek Ankara'daki bir ev yemeğinde elden verilmişti. Mustafa Sarıgül bu iddiaları yalanlasa da, Yeni Parti'de deprem yarattı. Özel'in sarsıntısı bununla sınırlı değil. Gecen aylarda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in cezaevinden gönderdiği itiraf mektubu, "adaylık borsası" iddialarını zirveye taşıdı. Böcek, Özel'in CHP Genel Baskanı olduğu 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmesi karşılığında kendisinden önce 30 milyon TL, ardından 1 milyon euro istendiğini; oğlunun bu parayı genel merkezde teslim ettiğini, kendisinin de Manisa'da 950 bin euro rüşvet götürdüğünü açıkça beyan etti.

MEŞRUİYET KRİZİ

Bu ağır ithamların üzerine Uşak cephesi de eklenmişti. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için verdiği ifadede, Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşet içinde 200 bin TL bıraktığını, Denizli'de 1 milyon TL nakit teslim ettiğini ve belediye bütçesinden Özel'in makam aracına 170 bin euroluk lüks VIP dönüşümü yaptırdığını iddia etti. Her ne kadar Özel ve parti sözcüleri bu iddiaları "külliyen yalan ve itibar suikastı" olarak nitelendirip, araç dönüşümünün kurumsal bağışlarla yapıldığını faturalarla savunsa da, yargı mekanizması harekete geçmişti. Ortada ciddi bir siyasi meşruiyet krizi ve arka arkaya sıralanan fezlekeler var. Şimdi gözler TBMM'ye ve Özel'in siyasi geleceğine çevrilmiş durumda. Özel'in dokunulmazlığı kalkar mı? Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı bulunuyor. Mevcut durumda savcılıklar, dokunulmazlığı olan Özel ve Mustafa Sarıgül hakkında doğrudan HTS kaydı incelemesi veya derinlemesine delil araştırması yapamıyor. Özel, üzerinde yürüyen Antalya ve Uşak irtibatlı milyonluk para iddiaları daha önce İstanbul ve Antalya Başsavcılıklarının hazırladıkları dosyaları milletvekili soruşturmalarından sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.

SARIGÜL OLAYI

Siyaset sahnesi, yükseliş hikâyeleri kadar trajik düşüş öyküleriyle de doludur. Ancak Mustafa Sarıgül'ün adının karıştığı son dosya, iddiaların yanı sıra içerdiği ayrıntılarla da sarsıcı ve kan dondurucu nitelikte. Yıllarca Şişli'den başlayan yükseliş hikâyesini ulusal siyasete taşıyan Sarıgül, bugün Cumhuriyet tarihinin en çok katmanlı soruşturmalarından birinin başöznesi konumunda. Sarıgül olayı, tek bir suçlamadan ibaret değil; finansal usulsüzlüklerden kişisel nüfuzun istismarına uzanan devasa bir iddialar yumağı. Olayın fitili, Alman iş insanlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikâyetle ateşlendi. İddiaya göre Sarıgül ve ailesi, kurdukları uluslararası ağlar vasıtasıyla 80 milyon euroyu aşan hayalî sözleşmeler düzenlemiş, kamu gücü ve siyasi nüfuz vadederek 1 milyar euronun üzerinde bir fonu yurt dışına çıkarma sözü vermişti.Soruşturma derinleştikçe işin rengi değişti. "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla başlatılan operasyonlarda, aralarında iş insanlarının ve Sarıgül'ün öz oğulları Emir ile Ömer Sarıgül'ün de bulunduğu 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fakat asıl büyük darbe dışarıdan değil, bizzat çekirdek aileden geldi. Cezaevinde bulunan oğlu Emir Sarıgül, savcılığa sunduğu "etkin pişmanlık" içerikli ek ifadesinde adeta bir pim çekti. Emir Sarıgül, babasının YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e lüks marka atkı kutuları içinde ve restoran çıkışlarında toplam 350 bin dolar nakit rüşvet verdiğini iddia etti. Maddi iddialar sarsıcıydı ancak madalyonun diğer yüzündeki iddialar çok daha karanlıktı. Soruşturma dosyasına giren gizli tanık beyanları ve eski yakın koruma B.Ö.D.'nin şikâyetleri, olayı bir yolsuzluk davasından çıkarıp ağır bir güç istismarı skandalına dönüştürdü. Sarıgül şu an milletvekili dokunulmazlığı zırhına sığınmış durumda; ancak dosyası çoktan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilme aşamasında. Bu dava bize göstermiştir ki denetlenemeyen güç ve arka kapı finansman ilişkileri, eninde sonunda sahibini yutar. Sarıgül Dosyasının Temel Yapı Taşları Mevcut iddialar üç ana sütun üzerinde yükseliyor: Finansal Boyut (Uluslararası Dolandırıcılık ve Kara Para) Alman yatırımcıların şikâyeti ve gizli tanık ifadelerine göre geçmişte imar usulsüzlüklerinden elde edilen milyar dolarlık kayıt dışı gelirlerin, otel ve turizm yatırımları üzerinden sisteme sokulduğu iddia ediliyor. Emir ve Ömer Sarıgül'ün tutuklanması, yargının elindeki finansal verilerin (MASAK raporları ve hesap hareketleri) somut delil başlangıçlarına dayandığını gösteriyor. Siyasi Boyut (Özgür Özel İtirafı), Emir Sarıgül'ün babasını doğrudan hedef alan "Özgür Özel'e araba bagajında ve hediye paketinde para teslimatı" ifadesi, olayı kişisel bir suçlamadan çıkarıp YENİ Parti'nin meşruiyetini sarsan bir genel merkez krizine dönüştürdü. Bir oğlun babası aleyhine bu denli detaylı (mekân, miktar ve yöntem belirterek) itirafta bulunması, hukuken dosyanın seyrini değiştirmiştir. İnsani ve Ahlaki Boyut (Nüfuz İstismarı) Eski korumaların ve mağdurların savcılık tutanaklarına geçen cinsel saldırı beyanları oldukça ağır. Sarıgül, yasama dokunulmazlığı nedeniyle şu an serbest. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlanan fezlekeleri TBMM'ye göndermesi hâlinde, yükselen toplumsal infial ve muhalefetin de bu yükü daha fazla taşıyamayacak olması nedeniyle Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması kesin görünüyor.



NOT: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Özel hakkındaki dosyayı milletvekili soruşturmalarından sorumlu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etmesi bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise yapacağı incelemelerin ardından hem Özgür Özel hem de Mustafa Sarıgül hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlayacağı fezlekeleri TBMM Başkanlığı'na sunacağı öğrenildi.